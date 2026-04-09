【累計12万部突破】シリーズ最新刊『ズボラなせいろ蒸し　ごはんのおかずだけ！』2026年4月9日発売

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『ズボラなせいろ蒸し ごはんのおかずだけ！』（著：らむ）を2026年4月9日（木）に発売しました。

Instagramフォロワー18万人！「1番簡単でおいしい」と大人気のらむさん、待望の新刊

近年大ブームとなっているせいろ蒸し。その中でも「一番簡単で一番ごはんが進むから、毎日作りたくなる！」と、Instagramに投稿しているせいろレシピが人気を集めるらむさん。本書は、らむさんが昨年発売した『ズボラなせいろ蒸し』に続く、待望の新刊です。「ガリバタ蒸し豚」「トロトロなすと鶏肉の香味蒸し」「包まない蒸し餃子」「じゃがツナ春雨」など、メインのおかずのレシピだけ集めました。

「家族がおいしいと言ってくれた」

「毎日の晩ごはんが楽しみになった」

「子どもが野菜を食べてくれるようになった」

など、反響続々！

基本の道具や使い方も紹介しているので、せいろデビューにもOK！

せいろに挫折した人もこれなら続けられるはず！

毎日作りたくなる＆ごはんが進むせいろレシピ62品を収録しています。

＜収録レシピ紹介＞

しみじみおいしい！新玉の豚こま蒸しにんにく味噌風味！豚肉の蒸しプルコギ厚切り豚でボリュームたっぷり！ルーロー蒸し旨みたっぷりスープ！鶏肉のトマレタ蒸し包み蒸しでジューシー！スコッチエッグほっこり和食！鶏と野菜の蒸し浸しごはんにかけたい！エビときくらげの卵蒸し香味野菜＆山椒たっぷり！塩だけ麻婆豆腐風子どもも大人も大好きな味！じゃがツナ春雨



CHAPTER1 野菜と味わう せいろの豚肉おかず

レタス丸ごと豚バラ蒸し／キムチ鍋風辛蒸し／蒸しポッサム／新玉の豚こま蒸し／根菜の肉巻き／豚肉の蒸しプルコギ／豚肉のとろろ昆布蒸し／厚切り豚のルーロー蒸し



CHAPTER2 ふっくら仕上がる せいろの鶏肉おかず

カレー風味の鶏照り蒸し／鶏肉のトマレタ蒸し／鶏と野菜の蒸し浸し／醤油麹の鶏肉じゃが／ヘルシー酢鶏／ノンオイルのヤンニョムチキン／鶏と明太子の塩チャプチェ



CHAPTER3 満足感たっぷり せいろのひき肉・牛肉おかず

切り干し豆腐ハンバーグ／なすミートドッグ／和風スープの肉団子／スコッチエッグ／ニラゆずワンタン／塩だけ麻婆豆腐風／牛しぐれ蒸し／牛肉と水菜とお揚げの蒸し煮



CHAPTER4 素材の味を生かす せいろの魚介おかず

サバのキムチ包み蒸し／むっちり海鮮蒸し豆腐／鮭と白菜のクリーム蒸し／麻辣担／エビときくらげの卵蒸し／たらこと里いものグラタン風／イカとホタテのスタミナ味噌蒸し



COLUMN

わんぱく丼／ビャンビャン麺風／たらこクリームパスタ／ほったらかし卵蒸し／重ね蒸しサラダ／蒸し豆腐の温やっこ／自家製肉まん／黒糖ふくれ菓子／昔ながらのプリン

…etc.

全国の書店員さんから絶賛コメントが到着！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129409/table/328_1_cdb7e17bd7e49dbae8ae5a07691c3bd2.jpg?v=202604091151 ]

■書誌情報

『ズボラなせいろ蒸し ごはんのおかずだけ！』

著者：らむ

発売日：2026年4月9日

価格：1,760円（税込）

ISBN：978-4-8470-7653-4

発行：ワニブックス

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4847076532

■著者プロフィール

らむ

幼い頃から料理が好きで、結婚してからは義父母、夫婦、子供3人の7人家族の食事を担当する。

2022年頃に知人から教えてもらったことがきっかけでせいろ料理の虜に。

Instagramで毎日のせいろ蒸しレシピを紹介し始めたところ、ごはんにぴったりのレパートリー豊かなメニューと、その簡単さ、おいしさが大きな話題となり、フォロワー数は18万人を超える。

現在は長男、長女が巣立ち、家族5人暮らし。レンジも炊飯器もない家で、毎日せいろ蒸し暮らしを満喫している。

Instagram ＠ram_camp321(https://www.instagram.com/ram_camp321/)