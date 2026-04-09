サンリオ公式着せかえアプリ『ハロースイートデイズ』にて「2026年サンリオキャラクター大賞」投票イベント開催中！

ココネ株式会社

ココネ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：石渡真維、以下「ココネ」）は、株式会社サンリオのハローキティやマイメロディ、ポムポムプリンなどが登場する着せかえアバターアプリ『ハロースイートデイズ』にて、「2026年サンリオキャラクター大賞」の公式投票に参加できる記念イベントを開催中です。



【『ハロースイートデイズ』アプリダウンロード】

https://sweetdays.go.link/6w7Ig

■「サンリオキャラクター大賞」とは

「サンリオキャラクター大賞」とは、株式会社サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートし、今年で41回目を迎えた公式の人気投票イベントです。450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、今年も90キャラクターが登場。いちご新聞をはじめ、サンリオキャラクター大賞公式サイト（https://ranking.sanrio.co.jp）のWEB投票などがあります。

また、ココネが運営するサンリオ公式アプリ『ハロースイートデイズ』を通じて、投票することもできます。

■『ハロースイートデイズ』でお気に入りキャラクターに投票しよう！

『ハロースイートデイズ』では、課金商品を550円（税込み）分購入するごとに1回投票することができます。アプリ内の特設ページからの投票数は「公式な一票」として扱われ、「2026年サンリオキャラクター大賞」への投票数としてカウントされます。『ハロースイートデイズ』を通じてぜひお気に入りのキャラクターを応援してください。

＜『ハロースイートデイズ』からの投票期間＞

2026年4月9日 (木) 11時 から 5月24日 (日) 23時59分まで

※公式による投票結果の発表予定は6月28日（日）です。詳細は「2026年サンリオキャラクター大賞公式サイト」にてご確認ください。

＜『ハロースイートデイズ』からの投票方法＞

イベント期間中、いちごコイン（アプリ内通貨）やその他課金商品などを、550円（税込み）分購入するごとに1回投票できます。



『ハロースイートデイズ』について

『ハロースイートデイズ』はハローキティ、マイメロディ、リトルツインスターズ（キキ＆ララ）、ポムポムプリン、シナモロールなど、サンリオの大人気キャラクターが登場するかわいいアバターの着せかえアプリです。スマイルタウンでサンリオキャラクターと楽しくお話ししながら、お洋服や家具などのアイテムを集めて、あなただけの素敵な生活を楽しむことができます。

更にポムポムプリン30周年を記念したキャンペーンも実施中！ますます楽しくなったスマイルタウンに遊びに来てください！



【公式サイト】https://www.sweetdays.jp/

【X】https://twitter.com/SweetDayscocone



対応OS：iOS 12.0以降、Android 5.0以降

ジャンル：ソーシャルネットワーキング

価格：基本無料（一部アイテム課金）

［コピーライト表記］

(C) ’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. G670026

ココネ株式会社について

ココネ株式会社は、スマートフォン向けのアバター着せかえコミュニケーションアプリ『ポケコロ』シリーズや『リヴリーアイランド』『ピュアニスタ』などのサービスを提供するエンセイピアグループの中核となるコンテンツ企業です。エンセイピアグループが全世界でお客様にお届けするデジタル資産（世界を飾るアイテム）は120万種300億個を超え、提供するデジタルワールドは大きく広がっています。アバター開発とコミュニティ運営、語学学習事業の経験をもとに、利便性や機能性ではなく、私たちが得意とする「感性」をカタチにできるデジタルワールドの構築を進めています。



＜会社概要＞

会社名：ココネ株式会社（URL：https://cocone.co.jp ）

設立：2008年9月

所在地：東京都世田谷区若林3-1-18

事業概要：ソーシャルエンターテイメントサービス、アプリ企画・開発・運営

