老化要因のひとつとされる「糖化」の改善を目指す　格闘技動作を取り入れた新プログラム「Ageless Martial(エイジレス マーシャル)」 4月スタート

株式会社ティップネス

株式会社ティップネス（本部：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：清水明浩）は、スタジオレッスンプログラム「Ageless Martial（エイジレス マーシャル）」を2026年4月1日（水）よりティップネス各店で順次開始します。

近年、加齢を自然なプロセスとして受け入れ、心身ともに健やかで満たされた状態のまま年齢を重ねようという前向きなアプローチである「ウェルエイジング」への関心が高まっています。ティップネスでは、こうしたウェルエイジングの実現に向け、老化要因のひとつとされる「糖化」に着目した「ウェルエイジングプログラム」を展開しています。糖化度測定サービスや運動プログラムの展開などを通じて、糖化対策を総合的にサポートしています。今回開始する「Ageless Martial」は、その中でも運動面から糖化対策を支援するレッスンプログラムの第2弾です。パンチやキックといった格闘技の動きにより、楽しみながら運動習慣の定着を図り、糖化対策をサポートします。



■ ティップネスの「ウェルエイジングプログラム」について

ティップネスが展開する「ウェルエイジングプログラム」は、単に体力を向上させるだけでなく、将来にわたってアクティブに動ける体づくりを重視した取り組みです。

本プログラムは、老化要因のひとつとされる「糖化」に着目しています。糖化とは、体内で余分な糖がたんぱく質などと結びつき、老化の要因のひとつとされる物質（AGEs）が生成・蓄積する現象です。ティップネスでは、この「糖化」に対し、以下の3つのアプローチを提供しています。

測る：糖化度測定サービスにより、体内のAGEs蓄積量を可視化し、自身の状態を把握

見直す：測定結果をもとに、食事や生活習慣の改善ポイントを提案

動く：運動プログラムを通じて糖の消費を促し、継続的な対策をサポート

糖化度の測定を起点に生活習慣の見直しや運動の実践へとつなげることで、継続的な糖化対策をサポートし、健やかな身体づくりを支援します。

■ スタジオレッスンプログラム第2弾「Ageless Martial」について

ウェルエイジングプログラムでは、運動面から体づくりを支援する取り組みとして、スタジオレッスンプログラムを展開しています。第1弾の「Ageless Mobi（エイジレス モビ）」は、加齢により失われがちな関節や筋肉の可動性を高めることで、アクティブに動ける体をつくり、糖化対策を行うプログラムです。

第2弾となる「Ageless Martial」は、パンチやキックといった格闘技動作とフットワークを組み合わせた有酸素運動で、糖の消費と、心肺機能やスタミナといった持久力の向上を図ります。格闘技エクササイズは、「難しそう」「強度が高そう」といったイメージからハードルを感じる方も少なくありませんが、本プログラムでは、糖化対策として無理なく継続できることを重視しています。

「Ageless Martial」の特長は以下の通りです。

・心肺機能・スタミナ向上につながる持久力トレーニング

テンポよく動き続けることで心拍数を適度に高め、持久力の向上を図ります。

・シンプルな動きとキツ過ぎない強度設計

「パンチ＋フットワーク」「キック＋フットワーク」など、フットワークをベースに格闘技動作を組み合わせた構成とすることで、複雑な動きを覚える必要がなく、自然と身体を動かし続けることができます。無理ない運動強度で運動初心者でも安心して参加できます。

・格闘技ならではの爽快感とストレス発散

パンチやキックといった全身を使った動きを繰り返すことで、日常では得にくい爽快感が得られ、気分転換やストレス発散につながります。

Ageless Martial紹介動画 :https://www.youtube.com/watch?v=4tevOOgE0ec第1弾「Ageless Mobi」 :https://tip.tipness.co.jp/program/2edxnrfpiyqkjhqh4.html

■ 「Ageless Martial」 概要

【期待できる効果】 糖化対策、心肺機能・持久力の向上、シェイプアップ、ストレス解消

【レッスン時間】 15分、20分、30分の３パターン

【プログラム構成】

1)Boxingパート 2)Kickパート

ジャブ、クロス、フック、アッパーなど、パンチの基本動作を学びながら、気持ちの良い汗を流し、気分をリフレッシュします。前後左右、あらゆる方向へのキックをマスターし、関節や筋肉の可動性を高め、アクティブに動くカラダをつくります。

3)Martial Artsパート ALL ROUND & フットワーク

空手、ムエタイなど色々な格闘技をモチーフにした全身運動で、体内に溜まりやすい糖や脂肪を消費します。※Martial Artsパートを実施しないクラスもございます。全てのラウンドにフットワークをセットしています。攻撃、防御、フェイントなど格闘技にまつわるユニークな動作で心肺機能を鍛え、スタミナをつけます。

プログラムの詳細 :https://tip.tipness.co.jp/program/28dxm8l10rzgklyon.html

糖化に着目した「ウェルエイジングプログラム」のその他の取り組み

1 糖化度測定サービス

糖化は、体内で余分な糖とたんぱく質が結びつき、老化物質であるAGEs（エイジーズ：終末糖化産物）をつくりだす現象です。ティップネスでは、専用機器を用いたAGEsの蓄積量の測定がいつでもできます。また、その測定結果と個々の食生活や生活習慣チェックから詳細カルテを出力し、カウンセリングをおこなう「糖化度測定カウンセリング」の提供も開始しました。

「糖化度測定サービス」詳細 :https://tip.tipness.co.jp/static/glycation/

専用機器に指先を約１分間あてるだけで糖化度（AGEsの蓄積量）の測定が可能

食品や嗜好品、生活習慣に関する詳細アンケートをおこない、糖化度測定値を加味した詳細カルテでカウンセリングを実施（有料）

2 糖化対策をサポートする関連商品

ティップネスでは、糖化対策をサポートするサプリメントも展開しています。AGEsの生成に着目した成分を配合し、日常生活の中で無理なく取り入れられる形で、継続的なケアをサポートします。

商品名：モイストスキン（Moist Skin）

モイストスキン詳細 :https://www.tipness-online.shop/products/detail/64

■ 株式会社ティップネス 会社概要

本部：〒102-0081東京都千代田区四番町５番地６ 日テレ四番町ビル１号館３階

創立：1986年10月

代表者：代表取締役社長 清水 明浩

事業内容：フィットネスクラブの経営

店舗数：直営店142店舗、フランチャイズ3店舗、受託施設（指定管理含む）11施設

ティップネスホームページ :https://www.tipness.co.jp/ティップネスInstagram :https://www.instagram.com/tipness_tipness/