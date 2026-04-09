テラチャージ、三井のリパークの各駐車場に6kWのEV充電器を設置しサービス提供開始

Terra Charge 株式会社

電気自動車（EV）向け充電サービス「Terra Charge（テラチャージ）」を展開するTerra Charge 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：徳重徹、以下、当社）は、三井不動産リアルティ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：児玉光博）が展開する「三井のリパーク」各駐車場への、EV（電気自動車）向け6kW出力の普通充電器が設置し、サービスを開始いたしました。

■ コインパーキングにおけるEV充電インフラ整備の重要性

2050年カーボンニュートラル実現に向け、EV普及と充電環境整備が全国で急務となっています。経済産業省は2030年までにEV充電器30万口設置を目標としており、公共用・目的地充電の充実が求められています。駐車場では滞在時間を有効活用できるため、EV充電インフラ拡大において重要な役割を果たします。

これまでコインパーキングは「一時的に駐車する場所」としての役割が中心でした。しかし、EVの普及が進む中で、コインパーキングは“充電するための場所”として新たな価値を持ち始めています。充電器の設置により、従来の駐車目的の利用者に加え、「充電のために訪れるドライバー」という新しい来訪者が生まれます。これにより、コインパーキングは単なる駐車インフラから、“EVユーザーとの接点を生む拠点”へと進化。

設置先にとっては、新たな顧客層の獲得や周辺施設への誘導効果、地域の活性化といった副次的なメリットも期待できます。当社は今後も、こうした変化を見据え、コインパーキングへのEV充電設備の導入を積極的に推進してまいります。EV時代におけるコインパーキングの新たな可能性を、パートナー企業の皆さまとともに創り上げていきます。

■ テラチャージの特徴

テラチャージは、EV充電器の導入から運用までをワンストップで提供するサービスです。初期費用・維持費用が無料のプランにより、施設側の負担を軽減し、簡単に導入が可能です。モバイルアプリでの充電予約・決済機能や、24時間365日のコールセンター対応により、EVユーザーに安心のサービスを提供します。

今回設置された当社の充電器は、出力6kWの普通充電器で、スマートフォンでQRコードを読み取るだけでアプリ不要で利用可能（ゲストモード対応）です。

また、EV充電アプリ「テラチャージ」をiOS版・Android版ともに今期（春夏）にリニューアルし、より直感的で使いやすいデザインと操作性を実現しました。これにより、ユーザーの皆さまが快適に充電サービスをご利用いただける環境を整えています。

＜アプリDLはこちら＞

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/terra-charge/id1639315162

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.terramotors.terracharge

■ 設置概要

三井のリパーク日本橋小綱町第８の設置充電器画像

充電器仕様：6kW普通充電器（1口タイプ）各4基ずつ

＜設置先＞

三井のリパーク日本橋小網町第８

住所：東京都中央区日本橋小網町5-2

三井のリパーク南八幡５丁目第３

住所：千葉県市川市南八幡5-11

三井のリパーク百道浜

住所：福岡県福岡市早良区百道浜2-4-1

三井リパーク横浜本郷町２丁目

住所：神奈川県横浜市中区本郷町2-62

Terra Charge 会社概要

「すべての人とEVにエネルギーを」をミッションに、EV充電インフラの構築を進めています。

本社所在地：東京都港区高輪2-17-11 オーク高輪ビル5F

代表者：代表取締役社長 徳重徹

設立：2010年4月1日

URL：https://terra-charge.co.jp/

採用募集一覧：https://hrmos.co/pages/terra-charge

■EV充電インフラについてのお問い合わせ

MAIL：info@terra-charge.co.jp

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-ev/

■報道・メディアからの取材のお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-other/