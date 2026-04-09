寺田倉庫のアート複合施設「TERRADA ART COMPLEX II」で「Goyo Gallery」が2026年4月11日（土）より展示スペースを拡張

寺田倉庫株式会社

寺田倉庫株式会社（東京都品川区 代表取締役社長：寺田航平）が運営するアート複合施設「TERRADA ART COMPLEX II」3Fにおいて、アートギャラリー「Goyo Gallery」が新たな区画を加え、2スペースでの運営を開始いたします。既存の「ギャラリーI」および、隣接する「ギャラリーII」のオープンを記念し、オーナー木村賢次郎氏のコレクションを公開する「Goyo Gallery The Collection」を開催いたします。

TERRADA ART COMPLEXは、国内外で活躍するギャラリーが多数集積する日本最大級のギャラリーコンプレックスです。アーティストのためのレンタルアトリエ「TERRADA ART STUDIO」、保税蔵置場を活用した保税ギャラリースペース「BONDED GALLERY」、アートファンの憩いの場となるカフェと日本茶専門店を併設し、アートの街・天王洲の一翼を担うべく、コンテンツの充実を図っています。

Goyo Galleryは、2025年4月11日にTERRADA ART COMPLEX IIに入居しました。今回の拡張は、ギャラリー移転から1年が経過し、Goyo Galleryがこれまでの活動で見えてきた方向性を、より明確に社会へ提示するものとなります。効率化やコストメリットを考えてデジタル化が加速する時代だからこそ、素晴らしい作品と良い空間の中で向き合う体験はより重要になると考え、「ギャラリーI」、「ギャラリーII」の2スペースの運営に拡張することになりました。

2スペースでの運営となることを記念した今回の展示では、オーナー木村賢次郎氏のコレクションの中から厳選された作品を紹介し、ギャラリーがこれまで培ってきた視点を提示します。今後は、既存の「ギャラリーI」と拡張された「ギャラリーII」で同一作家による横断した展示はもちろん、異なる作家同士を展示することで、作品同士が生み出す相互作用や新たな文脈を生み出すキュレーションが行われる予定です。展示は毎月刷新しながら、より多くのアーティストと丁寧に向き合う場が創出されます。作家それぞれの成り立ちや思想、表現の必然性を尊重し、長期的な視点で支える存在であり続けるとともに、現代アートへの理解と関心を広げるための活動を、より一層積極的に展開していく方針です。

当社はTERRADA ART COMPLEXの他、現代アートと建築のミュージアム「WHAT MUSEUM」、アートギャラリーカフェ「WHAT CAFE」、画材ラボ「PIGMENT TOKYO」などの芸術文化発信施設の運営を通じて、天王洲をアートの一大拠点にするための街づくりに取り組んでおります。今後も現代アートシーンを牽引するギャラリーと連携し、アート市場活性化の一助となるサービスを提供してまいります。

【ギャラリー情報】

名称：Goyo Gallery

場所：TERRADA ART COMPLEX II 3F

公式サイト：https://goyogallery.jp

開廊時間：火曜～日曜 12：00～19：00

定休日：月曜

※展覧会によって変更される場合がございます

■展覧会概要

展覧会名：Goyo Gallery The Collection

会期：2026年4月11日（土）～ 5月6日（水）

今後の展示予定作家

2026年5月 きくちゆうき｜増田洋一郎

2026年6月 谷敷謙

2026年9月 NKSIN｜杉山日向子

2026年12月 櫻井啓裕｜Jini

※会期・展示作家は予告なく変更となる場合がございます。詳細はGoyo Galleryにお問い合わせください

【TERRADA ART COMPLEXについて】

天王洲を芸術文化の発信地にすることを目的として、2016年にTERRADA ART COMPLEX I、2020年にTERRADA ART COMPLEX IIがオープン。日本を代表するアートギャラリーが多数集積しており、ギャラリーコンプレックスとしては国内最大級です。また、制作場所を必要とする作家のためのアーティストスタジオも併設。2棟の間にはガーデンエリアが広がり、中庭を臨むカフェやバーはアートファンの憩いの場として利用できます。

■URL：https://terrada-art-complex.com/ja

■所在地：（TERRADA ART COMPLEX I）〒140-0002東京都品川区東品川1-33-10

（TERRADA ART COMPLEX II）〒140-0002東京都品川区東品川1-32-8

東京臨海高速鉄道りんかい線・天王洲アイル駅「B出口」より徒歩約8分

東京モノレール羽田空港線・天王洲アイル駅「中央口」より徒歩約11分

※営業時間は各ギャラリーによって異なりますので、ギャラリーの公式サイトにてご確認ください

■入居ギャラリー・スペース（2026年4月9日時点）

TERRADA ART COMPLEX I：MAKI、KOTARO NUKAGA Three、STANDING PINE 東京、TSCA、ANOMALY、小山登美夫ギャラリー天王洲、KOSAKU KANECHIKA、SCAI PARK（SCAI THE BATHHOUSE運営スペース）

TERRADA ART COMPLEX II：KOTARO NUKAGA、YUKIKOMIZUTANI、MU GALLERY、gallery UG TENNOZ、Tokyo International Gallery、YOD Gallery東京店、Goyo Gallery、THE HIRAKO HOUSE TOKYO、ShugoArts Studio、タカ・イシイギャラリー、T&Y Projects

【寺田倉庫について】

社 名：寺田倉庫株式会社（Warehouse TERRADA）

代表者：代表取締役社長 寺田航平

所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川2-6-10

設 立：1950年10月

U R L：https://www.terrada.co.jp

天王洲アートポータルサイト：https://warehouseofart.org