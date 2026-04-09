【 4/24 (金) 16:00 】リコー 森久氏が語る 新規事業の「生存確率」を上げる思考法 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『新規事業の「生存確率」を上げる思考法』をテーマに、株式会社リコー 未来デザインセンターTRIBUS推進室 事業創造プロデューサー 森久 泰二郎 氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 4/24 (金) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202604240304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260424(https://visasq.co.jp/seminar/vs202604240304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260424)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 75万人超（2025年11月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、2,200 を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、株式会社リコー 未来デザインセンターTRIBUS推進室 事業創造プロデューサー 森久 泰二郎 氏 をお招きいたします。

本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、講演内容のイメージです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/482_1_ce82bf9496c6148a49ef8ceebdb01fd2.jpg?v=202604100751 ]

◆ セミナーの概要

タイトル：リコー 森久氏が語る 新規事業の「生存確率」を上げる思考法

～大企業発イノベーションと社内政治の突破論～

主催：株式会社ビザスク

日時：4月24日（金）16:00～17:10

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202604240304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260424(https://visasq.co.jp/seminar/vs202604240304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260424)

【登壇者情報】

森久 泰二郎 氏

株式会社リコー

未来デザインセンターTRIBUS推進室

事業創造プロデューサー

宇宙科学研究所にて X線人工衛星「すざく」 の開発の後、株式会社リコー入社。複写機 制御システム開発、民生用デジタルカメラ 開発を経て、産業機器に関する新規事業立ち上げに従事。現在は社内外統合型アクセラレータープログラム TRIBUS の運営及び海老名にある TRIBUS スタジオの運営を行いながら、大学でアントレプレナーシップ教育講座の講師や各種社外講演を行う。

■ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・森久 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/vs202604240304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260424(https://visasq.co.jp/seminar/vs202604240304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260424)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/482_2_1daedbb490f32e89771225dca798a863.jpg?v=202604100751 ]