【ロイズ】数量限定「生チョコレート[グレープフルーツ＆マンゴー]」を、4月15日に発売。
株式会社ロイズコンフェクト（北海道札幌市）は、生チョコレート[グレープフルーツ＆マンゴー]をロイズ通信販売・ロイズ直営店にて、2026年4月15日より期間・数量限定で販売開始いたします。
▼生チョコレート[グレープフルーツ＆マンゴー]【期間・数量限定】
マンゴーとグレープフルーツのさわやかな味わい
上の層にはグレープフルーツパウダーを練り込んだホワイトチョコレートに、グレープフルーツピューレと洋酒を加えたガナッシュ。その下にマンゴーパウダーを練り込んだホワイトチョコレートに、マンゴーピューレと洋酒を加えたガナッシュを重ねました。マンゴーの豊かな甘みの後に広がる、グレープフルーツの酸味・苦みのさっぱりとした余韻で次々と食べたくなる、2層の色合いも美しい生チョコレートです。
商品名：生チョコレート[グレープフルーツ＆マンゴー]
内容量：20粒
価 格：税込1,215円（本体価格1,125円)
■ロイズ通信販売
上記商品ご注文期間：2026年4月15日正午頃(予定)～5月31日
（お届け希望日：2026年4月18日～6月4日）
※ご注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたします。
公式オンラインショップ：https://www.royce.com
TEL：0120-373-612（ロイズ通販センター）
■ロイズ直営店
上記商品は2026年4月15日より販売。
※各店商品がなくなり次第、販売を終了いたします。
東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店(4月15日は臨時休業) ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド
※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合がございます。
営業状況は当社公式ホームページの店舗情報（ https://www.royce.com/brand/shop/ ）でご確認ください。
※諸事情により、発売日は変わる場合がございます。
【ロイズ公式オンラインショップ】https://www.royce.com
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