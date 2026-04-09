TVアニメ『地獄楽』モチーフリング（指輪）。表側に神仙郷の美しくも妖しい雰囲気を彫り模様で表現し、内側にはキャラクターの名を刻印したデザイン

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、TVアニメ『地獄楽』とのコラボレーションアイテム「モチーフリング（指輪）」の予約受付を2026年4月9日（木）～5月11日（月）の期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にて行います。ユートレジャーでは初めての取り扱いライセンスとなります。

このたびの新作は、TVアニメ『地獄楽』とコラボレーションしたリング（指輪）です。内側の刻印は全27名の中からお選びいただけます。購入特典として描き下ろしイラストを使用したポストカードをプレゼントします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/922_1_c8b1980a4ae1fcde9213c5b09eb40e04.jpg?v=202604091151 ]プラチナ950シルバー925ロゴ入りボックスでお届けしますシルバー925シルバー925 刻印イメージ（「画眉丸」モデル）刻印一覧着用イメージ着用イメージ購入特典

TVアニメ『地獄楽』とコラボレーションした「描き下ろしアクリルリングスタンド」も同期間中（2026年4月9日（木）～5月11日（月））予約を受け付けております。

「地獄楽」とは

時は江戸時代末期。

抜け忍として囚われ死罪人となった元・石隠れ最強の忍“画眉丸”は、極楽浄土と噂される島から「不老不死の仙薬」を持ち帰れば無罪放免となれることを告げられる。

画眉丸は最愛の妻と再会するため、打ち首執行人“山田浅ェ門佐切”とともに仙薬があるという島へ向かうことに。

島に上陸した画眉丸と佐切に立ち塞がったのは、同じく仙薬を求める死罪人たち。

そして、島に潜む未知の生物、人工的で不気味な石像、島を統べる仙人たち……

謎多き島で、果たして画眉丸は仙薬を見つけ出し、生きて帰ることが出来るのか--!?

公式サイト：https://www.jigokuraku.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/jplus_jigokurak

取扱店詳細

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてサンプルの展示を行います。展示スケジュールは変更となる場合がございます。ご来店前に店舗へお問い合わせください。

ご予約は池袋・心斎橋いずれでも承っておりますので、是非この機会にお立ち寄りください。

ユートレジャーについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/922_2_3b344c23f6f190e65ef715b2b342a2f9.jpg?v=202604091151 ]

「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。

ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

https://u-treasure.jp/information/about_utreasure

株式会社ユートレジャー（U-TREASURE） https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)

お客様のお問い合わせ窓口（ユートレジャーオンラインショップ）

◆お問い合わせフォーム＞＞ https://u-treasure.jp/contact

◆E-mail＞＞ onlineshop@u-treasure.jp

◆X（旧Twitter）＞＞ https://x.com/u_treasure_pr

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/utreasure_official

◆LINE＞＞ https://page.line.me/u-treasure

◆Facebook＞＞ https://www.facebook.com/utreasure.official