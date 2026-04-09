「Variche（バリッチェ）チョコ＆バニラ」「Variche（バリッチェ）チョコ＆ストロベリー」4月13日(月)より全国にてリニューアル発売

森永乳業株式会社

森永乳業は、チョコを贅沢に味わえる新体験カップアイス「Variche（バリッチェ）」シリーズのアイスの味わいとパッケージデザインのリニューアルを行い、4月13日（月）よりエリアを全国に拡大して発売いたします。



「Variche（バリッチェ）」シリーズは、分厚いチョコをスプーンでバリッと割ってから食べる新体験カップアイスです。

昨年3月に東海・北陸エリア限定で発売して以来、カップ一面に広がるチョコをスプーンで「バリッ」と割る心地よさと、ひとくちごとに変化のある味わいと食感がやみつきになるとSNS等で反響を頂き、9月に販売エリアを西日本に拡大しました。さらに、12月には東日本エリアでも数量限定販売を行い、本リニューアルに合わせて全国発売となります。



今回のリニューアルでは、本商品の特長であるチョコはそのままに、アイスの味わいを見直しました。華やかな香り立ちとコクを加えることで、チョコとの相性をさらに高め、よりバランスのよいおいしさをお楽しみいただけます。

また合わせて自分で割って食べるという独自の体験価値を食べる前からワクワク感が楽しめるように視覚や聴覚に直感的に伝わるパッケージデザインに変更しました。

近年の消費トレンドではおいしいだけではなく、五感を刺激する体験型の食が人気を集めています。

「Variche（バリッチェ）」シリーズをお召し上がりいただき、「バリッ」という心地よい音とチョコとアイスのひとくちごとに異なるおいしさと食感でやみつきになる食体験を通して、心躍るひとときをお楽しみください。

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1452-979c470af2aea1d8ad6295d76a1a7cc1.pdf

１．リニューアルポイント

１.チョコはそのままに、アイス部分はチョコとの相性を追求し、華やかな香り立ちとコクを高めることで、より満足感のある味わいに改良しました。

２.割って食べる体験価値や品質感を視覚や聴覚で直感的に感じられるようなパッケージデザインに刷新しました。

２．商品特長

＜「Variche（バリッチェ）」シリーズ＞

１.天面を覆う分厚いチョコをスプーンでバリッと割ってから食べる

新体験カップアイスです。

２.アイスの中にも、さまざまな大きさのチョコがたっぷり入って

いるのでひとくちごとに変化のある味わい・食感がやみつきに

なり、最後のひとくちまで贅沢にチョコを堪能できます。

３.蓋を開けてから食べ終えるまでバリッチェならではの食体験を

通して、心躍るひとときをお過ごしいただけます。

（Variche断面）

＜「Variche（バリッチェ）チョコ＆バニラ」＞

チョコに合わせるバニラアイスは、コクがありながらも後味のキレが良く、チョコとのバランスが絶妙です。本リニューアルでは、華やかなバニラの香り立ちでコクを付与し、満足感を高めた味わいに仕立てました。

＜「Variche（バリッチェ）チョコ＆ストロベリー＞

チョコに合わせるストロベリーアイスは、酸味を引き立てた風味豊かな味わいで、チョコとのバランスが絶妙です。本リニューアルでは、摘みたてのいちごような爽やかな風味と、ほどよい甘みを付与し満足感を高めた味わいに仕立てました。

■開発者インタビューはこちら

https://www.morinagamilk.co.jp/products/brand/variche/interview/Variche_Interview.pdf

３．商品概要４．「Variche（バリッチェ）」シリーズ全国発売記念 X投稿キャンペーン

このたび、チョコを贅沢に味わえる新体験カップアイス「Variche（バリッチェ）」シリーズのリニューアルと全国発売を記念して、X（エックス）投稿キャンペーンを実施いたします。森永乳業公式アカウントより投稿される本キャンペーンをリポスト頂いた中から抽選で50名様に「Variche（バリッチェ）」シリーズの詰め合わせセットをプレゼントいたします。

１.実施時期

2026年4月13日（月） 9:00 ～ 2026年4月17日(金) 16:59

２.実施内容

「X（エックス）投稿キャンペーン」

応募頂いた中から抽選で50名様に、「Variche（バリッチェ）」

シリーズの詰め合わせセットをプレゼント

３.応募方法

以下の2ステップでご応募いただけます。

1）X（エックス）にて、森永乳業公式アカウント@morinaga_milk をフォロー

2）森永乳業公式アカウントより投稿される本キャンペーン対象ポストをリポスト

４. 賞品内容

Variche（バリッチェ）チョコ＆バニラ

Variche（バリッチェ）チョコ＆ストロベリー 各3個ずつ

５．お問い合わせ先

お客さまからのお問い合わせ先 お客さま相談室 0120-082-749

森永乳業ウェブサイト httpｓ://www.morinagamilk.co.jp/



以上