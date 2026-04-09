累計2,000万DL超の「パズルde懸賞シリーズ」を展開するオーテが販売部数No.1雑誌「ハルメク」と共同でシニア向け脳トレアプリ『ハルメク脳トレ』を開発・提供開始

株式会社アイモバイル

オーテ株式会社（本社：東京都、代表取締役：早瀬 優希、以下オーテ）は、販売部数No.1雑誌（※1）の「ハルメク」を発行する株式会社ハルメク（本社：東京都、代表取締役社長：宮澤 孝夫、以下ハルメク）と協業し、シニア向け脳トレアプリ「ハルメク脳トレ」を提供開始したことをお知らせします。

本アプリは、パズルゲームで脳トレを楽しみながら応募券を獲得し、懸賞に応募できるスマートフォンアプリです。

オーテが持つ累計2,000万DL超の「懸賞パズル」の知見と、ハルメクが持つ「シニアマーケティング」の専門性を融合させ、シニア世代が毎日自発的に使い続けたくなるデジタル体験を提供します。

「ハルメク脳トレ」共同開発の背景

※1 出典：日本ABC協会 発行社レポート（2025年1月～6月）

近年、シニア女性のスマートフォン普及率が急速に拡大しています。ハルメクの調査では、2024年には55歳から75歳の女性のスマホ普及率が98.9％に達し（※2）、デジタルゲームの経験率も2023年から2024年にかけて9.4ポイント増加するなど（※3）、デジタルゲームが着実に浸透しています。

オーテの運営する「パズルde懸賞シリーズ」は、幅広いユーザー層に受け入れられているものの、シニア層に特化したマーケティング販路を持っておらず、オーテではシニア層へのリーチ拡大が課題となっていました。

そのような背景から、オーテが持つ累計2,000万DL超の「懸賞パズル」の知見と、ハルメクが持つ「シニアマーケティング」の専門性を融合させ、シニア世代に最適化されたUI/UXと、高い継続率を誇る懸賞システムを掛け合わせた、シニア専用の脳トレアプリを実現しました。

ハルメク世代が実際につまずきやすいポイントを一つひとつ解消し、文字やボタンの大きさ、色彩設計、操作感、ゲーム内の言葉の選び方に至るまで、細部にわたってシニア世代に最適化しています。

開発にあたっては、ハルメク独自のモニター組織「ハルトモ」に実際にゲームを体験いただきながら、寄せられた意見を反映して改善を重ねました。その結果、「説明書がなくても普段の知識で操作できた」「他のアプリよりマスが大きく、非常にやりやすかった」「運営元がハルメクなので懸賞応募にも不安がない」などの好意的な声が集まりました。

さらに今後は、ハルメクが保有する雑誌・通販・オンライン・イベントなどの多様なマーケティングチャネルを活用し、シニア層への認知拡大とユーザー獲得を推進していきます。これにより、従来リーチが難しかったシニア層への継続的なユーザー基盤の構築を目指します。

（※2）ハルメク生きかた上手研究所「デジタルデバイスに関する意識・実態調査2025」

https://www.halmek-holdings.co.jp/news/insights/2025/z4265k5rzc/

（※3）ハルメク生きかた上手研究所「eスポーツに関する意識と実態調査」

https://www.halmek-holdings.co.jp/news/insights/2025/p8n2my4nbw0/

『ハルメク脳トレ』のポイント

■ 楽しみながら脳を活性化する4つの特徴

1. 「解く」が「当たる」に。脳活を習慣化する懸賞システム

問題を解くたびに応募券が貯まる仕組み。「ご褒美」があることで、毎日の脳活が自然と習慣化します。

2. シニアの生活に彩りを。厳選された豪華賞品ラインナップ

獲得した応募券で、ハルメクの人気定番商品や家電、日用品、ギフト券など豪華賞品に応募可能。透明性の高い抽選システムにより、安心・安全に懸賞を楽しめます。

3.シニア専用設計のUI/UX

シニアに人気の高い「ナンプレ」や「タイル」パズルを収録。大きな文字、押しやすいボタン、目に優しい配色など、わかりやすい操作で、初心者でも安心してプレイできます。

4. 育成心をくすぐるキャラクター育成と図鑑要素

脳トレを続けることでゲームキャラクター「脳トレくん」が成長。成長した脳トレくんを図鑑にコレクションできる楽しみや、キャラクターへの愛着が、継続のモチベーションに繋がります。

ユーザーの声（先行テストプレイより）

先行体験したハルメク読者の声を反映しています。

「今のナンプレよりお得感があって嬉しい」（60代・Yさん）

「今は別の数独アプリを日課にしていますが、このアプリは1ポイントから懸賞に応募できてお得感があります。難易度さえ合えば、毎日使うアプリをこちらに乗り換えたいですね」

「ゲームで商品がもらえるなんて新しい」（60代・Yさん）

「ただ数字を合わせるだけでなく、一回クリアするだけで懸賞に応募できるのは驚きました。達成感があって、小さな喜びになります。ハルメクさんのアプリという安心感も大きいです」

「キャラクターが可愛くて癒やされる」（50代・Mさん）

「画面がパステルカラーで優しく、キャラクターも可愛い。育てられるなら毎日気になってアプリを開いちゃうと思います。仕事の休憩時間にサクッと遊ぶのにも手頃ですね」

両社代表コメント

株式会社ハルメク ハルメクアップ事業本部 松本 裕介

「シニア女性のみなさまに、毎日スマホで楽しんでいただける新しいサービスとして、ハルメク初のゲームアプリをリリースします。ゲーム開発で実績のあるオーテさんとともに、読者への調査やプレイテストを実施し、スマホが苦手な方でもストレスなく楽しめるよう改善を重ねました。『毎日続けたくなる脳トレアプリ』で、健康と楽しさをお届けします。」

オーテ株式会社 プロデューサー 目黒 悠

「今回の協業を通じて、シニア世代の方々が楽しみながら脳トレを続けられる新しい体験を提供できることを嬉しく思います。オーテにとってシニア市場への本格参入となる本プロジェクトを通じ、今後もシニア世代のQOL向上に寄与してまいります。」

アプリ概要

名称： ハルメク脳トレ

配信開始日： 2026年4月1日（水）

価格： 無料

対応OS： iOS / Android

主なゲーム： ナンプレ、タイル

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6759275498(https://apps.apple.com/jp/app/id6759275498)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.halmek.ohtepuzzles(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.halmek.ohtepuzzles)

【ハルメクグループについて】

ハルメクは、「50代からの女性がよりよく生きることを応援します」という経営理念の下、50歳以上の女性を対象に事業を展開しています。国内販売部数No.1※の雑誌『ハルメク』を中心とした「情報コンテンツ」、主にPB商品を販売する「物販」、講座・イベント等を企画運営する「コミュニティ」の3領域が連動する独自のビジネスモデルが強みです。

※日本ABC協会発行社レポート（2025年1月～6月）

■会社概要

商号 ： 株式会社ハルメク

代表者 ： 代表取締役社長 宮澤 孝夫

本社所在地 ： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂四丁目 1 番 1 号

設立 ： 2012年7月24日

事業内容 ： 出版ならびに通信販売業

会社サイト ： https://www.halmek-holdings.co.jp/company/group/halmek/(https://www.halmek-holdings.co.jp/company/group/halmek/)

HALMEK up ： https://halmek.co.jp/(https://halmek.co.jp/)

【オーテ株式会社について】

株式会社アイモバイルの子会社であり、「パズルde懸賞」シリーズを中心に「ジグソーde懸賞」や「ナンプレde懸賞」など、高品質なパズルと魅力的な懸賞システムを融合した、累計ダウンロード数2,000万を超えるスマートフォンゲームアプリを提供しております。

アイモバイルがこれまでに培ってきたマーケティング手法を活用し、ユーザー基盤の拡大とシナジーによる収益向上を目指してまいります。

■会社概要

社名 ： オーテ株式会社

所在地： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル 8階

代表者： 代表取締役社長 早瀬 優希

設立 ： 2014年5月1日

URL ： https://ohte.co.jp/index.html#service

運営ブログ： https://note.com/ohte_cs

【本リリースに関するお問合せ】

オーテ株式会社 カスタマーサービス

Mail：info@ohte.co.jp