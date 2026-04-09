【都ホテル 岐阜長良川】地上40mの絶景とともに乾杯！スカイビアガーデン SOT△DE（ソトデ） 2026年6月11日（木）オープン・4月13日（月）から前売りチケット販売開始
都ホテル 岐阜長良川（所在地：岐阜県岐阜市長良福光2695-2）は、2026年6月11日（木）から9月30日（水）までの期間、「スカイビアガーデン SOT△DE（ソトデ）」を開催します。また、期間中にお得にご利用いただける前売りチケットを、4月13日（月）より販売します。
毎年好評の夏のビアガーデンが、今年は「都ホテルズ＆リゾーツ」ブランド加盟20周年を記念し、さらに充実して登場します。地上40mの開放感あふれる空間で、涼やかな夜風に包まれながら、和・洋・中の料理長が手がける多彩なメニューをブッフェスタイルで心ゆくまでご堪能いただけます。生ビールやクラフトビール、カクテルなどドリンクも充実し、仕事帰りの一杯からご友人同士の集まりまで、幅広いシーンに対応します。
さらに、月替わりの“シェフサービス”では、訪れるたびに新しい味わいをお愉しみいただけます。加えて、日付に「0（ゼロ）」が付く日は『HOT DAY』として、食欲を刺激する辛旨メニューをご用意。この夏だけの贅沢なひとときを、ぜひご体感ください。
概要
【営業期間】
2026年6月11日（木）～9月30日（水）
［定休日］毎週火曜日
※7月28日（火）・8月11日(火・祝) ・9月22日（火・祝）は営業
［休業日］8月8日（土）・8月22日（土）・9月25日（金）
※催事などにより臨時休業する場合があります。
【予約開始日】
2026年4月13日（月）10：00
【予約方法】
・公式ホームページよりWEB予約
・電話予約 TEL.058-295-3100［ホテル代表］（受付時間10：00～18：30）
【営業時間】
17：30～21：00（ラストオーダー 20：30）※時間制限なし
【会場】
11階 ザ・スカイバンケット（店内席 ／ テラス席）
※悪天候時、テラス席ご利用のお客様は館内の宴会場にお席をご用意します。（予約状況により、店内席へのご案内となる場合もございます）
【料金】
大人（高校生以上）\7,000 ／ 小学生・中学生\4,000 ／ 4歳～6歳\1,500 ／ 3歳以下無料
【詳細URL】
https://www.miyakohotels.ne.jp/gifu/sotode_2026/
前売りチケット販売概要
【販売期間】
2026年4月13日（月）～ 6月10日（水）
※オンラインショップは5月31日（日）まで販売。
※予定枚数がなくなり次第、終了となります。
【料金】
大人（高校生以上）\6,500
【販売場所】
公式オンラインショップ ／ フロント
料理
月替わりシェフサービス
月ごとに内容が変わる、和・洋・中の料理長イチオシメニュー。シェフがお客様の目の前で仕上げてご用意します。
6月 にぎり寿司
７月 鮑の煎り焼き 辛味ソース
8月 ビーフステーキ シャリアピンソース
9月 飛騨豚のしゃぶしゃぶ
『HOT DAY』メニュー
日付に「0（ゼロ）」が付く日は『HOT DAY』として、暑い夏に食欲を刺激する辛旨メニューをご用意。
HOT DAYメニュー イメージ
シェフサービス：豚キムチ焼きそば
スパイシーチキン ／ タコス
スパイシーカレー ／ 陳麻婆豆腐 等
【HOT DAYメニュー提供日】
6月20日（土）・7月10日（金）・7月20日（月・祝）・7月30日（木）
8月10日（月）・8月20日（木）・8月30日（日）
9月10日（木）・9月20日（日）・9月30日（水）
その他メニュー 一例
期間を通してお楽しみいただける定番メニューに加え、期間ごとに内容が変わる限定メニューをご用意します。
通期メニュー（期間中共通）
野菜チップ ／ ピクルス ／ 串揚げ各種 ／ カレーライス ／ 焼き餃子 ／ 枝豆 ／ 冷やしうどん ／ シルクアイス 等
期間限定メニュー１.【6月11日（木）～7月31日（金）】
ニース風サラダ ／ 白身魚のエスカベッシュ ／ 手羽先とうずら卵の醤油煮込み ／ イカのしそ炒め ／ ティラミス ／ カスタードプリン 等
期間限定メニュー２.【8月1日（土）～9月30日（水）】
チョレギサラダ ／ 海の幸のマリネ エスニック風 ／ 棒棒鶏 ／ 黒酢酢豚 ／ シャインマスカットのレアチーズケーキ ／ マンゴープリン 等
※7月1日（水）～9月30日（水）は、鮎南蛮漬け ／ 軟骨入り薩摩揚ピリ辛味 ／ 鶏ハラミ唐揚げ もご用意します。
メニュー イメージ
シルクアイス
飲料
提供ドリンク イメージ
キリン一番搾り ／ キリンビール晴れ風
アサヒスーパードライ ／ アサヒ生ビール黒生
クラフトビール ／ カクテル各種
ワイン（赤・白）／ ソフトドリンク など70種類以上
※画像はイメージです。
※内容はやむを得ず変更になる場合がございます。予めご容赦ください。
※表示料金には消費税およびサービス料が含まれています。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。
【都ホテル 岐阜長良川】
〒502-0817 岐阜県岐阜市長良福光2695-2 TEL.058-295-3100（代表）
公式ホームページ https://www.miyakohotels.ne.jp/gifu/
公式Instagram https://www.instagram.com/miyako_gifunagaragawa_official/
公式Facebook https://www.facebook.com/2006gifumiyakohotel?ref=aymt_homepage_panel