【都ホテル 岐阜長良川】地上40mの絶景とともに乾杯！スカイビアガーデン SOT△DE（ソトデ） 2026年6月11日（木）オープン・4月13日（月）から前売りチケット販売開始

株式会社近鉄・都ホテルズ

都ホテル 岐阜長良川（所在地：岐阜県岐阜市長良福光2695-2）は、2026年6月11日（木）から9月30日（水）までの期間、「スカイビアガーデン SOT△DE（ソトデ）」を開催します。また、期間中にお得にご利用いただける前売りチケットを、4月13日（月）より販売します。

毎年好評の夏のビアガーデンが、今年は「都ホテルズ＆リゾーツ」ブランド加盟20周年を記念し、さらに充実して登場します。地上40mの開放感あふれる空間で、涼やかな夜風に包まれながら、和・洋・中の料理長が手がける多彩なメニューをブッフェスタイルで心ゆくまでご堪能いただけます。生ビールやクラフトビール、カクテルなどドリンクも充実し、仕事帰りの一杯からご友人同士の集まりまで、幅広いシーンに対応します。

さらに、月替わりの“シェフサービス”では、訪れるたびに新しい味わいをお愉しみいただけます。加えて、日付に「0（ゼロ）」が付く日は『HOT DAY』として、食欲を刺激する辛旨メニューをご用意。この夏だけの贅沢なひとときを、ぜひご体感ください。

概要

【営業期間】

2026年6月11日（木）～9月30日（水）

［定休日］毎週火曜日

※7月28日（火）・8月11日(火・祝) ・9月22日（火・祝）は営業

［休業日］8月8日（土）・8月22日（土）・9月25日（金）

※催事などにより臨時休業する場合があります。

【予約開始日】

2026年4月13日（月）10：00

【予約方法】

・公式ホームページよりWEB予約

・電話予約 TEL.058-295-3100［ホテル代表］（受付時間10：00～18：30）

【営業時間】

17：30～21：00（ラストオーダー 20：30）※時間制限なし

【会場】

11階 ザ・スカイバンケット（店内席 ／ テラス席）

※悪天候時、テラス席ご利用のお客様は館内の宴会場にお席をご用意します。（予約状況により、店内席へのご案内となる場合もございます）

【料金】

大人（高校生以上）\7,000 ／ 小学生・中学生\4,000 ／ 4歳～6歳\1,500 ／ 3歳以下無料

【詳細URL】

https://www.miyakohotels.ne.jp/gifu/sotode_2026/

前売りチケット販売概要

【販売期間】

2026年4月13日（月）～ 6月10日（水）

※オンラインショップは5月31日（日）まで販売。

※予定枚数がなくなり次第、終了となります。

【料金】

大人（高校生以上）\6,500

【販売場所】

公式オンラインショップ ／ フロント

料理

月替わりシェフサービス

月ごとに内容が変わる、和・洋・中の料理長イチオシメニュー。シェフがお客様の目の前で仕上げてご用意します。

6月 にぎり寿司７月 鮑の煎り焼き 辛味ソース8月 ビーフステーキ シャリアピンソース9月 飛騨豚のしゃぶしゃぶ

『HOT DAY』メニュー

日付に「0（ゼロ）」が付く日は『HOT DAY』として、暑い夏に食欲を刺激する辛旨メニューをご用意。

HOT DAYメニュー イメージ

シェフサービス：豚キムチ焼きそば

スパイシーチキン ／ タコス

スパイシーカレー ／ 陳麻婆豆腐 等

【HOT DAYメニュー提供日】

6月20日（土）・7月10日（金）・7月20日（月・祝）・7月30日（木）

8月10日（月）・8月20日（木）・8月30日（日）

9月10日（木）・9月20日（日）・9月30日（水）

その他メニュー 一例

期間を通してお楽しみいただける定番メニューに加え、期間ごとに内容が変わる限定メニューをご用意します。

通期メニュー（期間中共通）

野菜チップ ／ ピクルス ／ 串揚げ各種 ／ カレーライス ／ 焼き餃子 ／ 枝豆 ／ 冷やしうどん ／ シルクアイス 等

期間限定メニュー１.【6月11日（木）～7月31日（金）】

ニース風サラダ ／ 白身魚のエスカベッシュ ／ 手羽先とうずら卵の醤油煮込み ／ イカのしそ炒め ／ ティラミス ／ カスタードプリン 等

期間限定メニュー２.【8月1日（土）～9月30日（水）】

チョレギサラダ ／ 海の幸のマリネ エスニック風 ／ 棒棒鶏 ／ 黒酢酢豚 ／ シャインマスカットのレアチーズケーキ ／ マンゴープリン 等

※7月1日（水）～9月30日（水）は、鮎南蛮漬け ／ 軟骨入り薩摩揚ピリ辛味 ／ 鶏ハラミ唐揚げ もご用意します。

メニュー イメージシルクアイス

飲料

提供ドリンク イメージ

キリン一番搾り ／ キリンビール晴れ風

アサヒスーパードライ ／ アサヒ生ビール黒生

クラフトビール ／ カクテル各種

ワイン（赤・白）／ ソフトドリンク など70種類以上

※画像はイメージです。

※内容はやむを得ず変更になる場合がございます。予めご容赦ください。

※表示料金には消費税およびサービス料が含まれています。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

【都ホテル 岐阜長良川】

〒502-0817 岐阜県岐阜市長良福光2695-2 TEL.058-295-3100（代表）

公式ホームページ https://www.miyakohotels.ne.jp/gifu/

公式Instagram https://www.instagram.com/miyako_gifunagaragawa_official/

公式Facebook https://www.facebook.com/2006gifumiyakohotel?ref=aymt_homepage_panel