【都ホテル 岐阜長良川】地上40mの絶景とともに乾杯！スカイビアガーデン SOT△DE（ソトデ） 2026年6月11日（木）オープン・4月13日（月）から前売りチケット販売開始

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株式会社近鉄・都ホテルズ

都ホテル 岐阜長良川（所在地：岐阜県岐阜市長良福光2695-2）は、2026年6月11日（木）から9月30日（水）までの期間、「スカイビアガーデン SOT△DE（ソトデ）」を開催します。また、期間中にお得にご利用いただける前売りチケットを、4月13日（月）より販売します。





毎年好評の夏のビアガーデンが、今年は「都ホテルズ＆リゾーツ」ブランド加盟20周年を記念し、さらに充実して登場します。地上40mの開放感あふれる空間で、涼やかな夜風に包まれながら、和・洋・中の料理長が手がける多彩なメニューをブッフェスタイルで心ゆくまでご堪能いただけます。生ビールやクラフトビール、カクテルなどドリンクも充実し、仕事帰りの一杯からご友人同士の集まりまで、幅広いシーンに対応します。


さらに、月替わりの“シェフサービス”では、訪れるたびに新しい味わいをお愉しみいただけます。加えて、日付に「0（ゼロ）」が付く日は『HOT DAY』として、食欲を刺激する辛旨メニューをご用意。この夏だけの贅沢なひとときを、ぜひご体感ください。



概要

【営業期間】


2026年6月11日（木）～9月30日（水）


［定休日］毎週火曜日　


※7月28日（火）・8月11日(火・祝) ・9月22日（火・祝）は営業


［休業日］8月8日（土）・8月22日（土）・9月25日（金）


※催事などにより臨時休業する場合があります。



【予約開始日】


2026年4月13日（月）10：00



【予約方法】


・公式ホームページよりWEB予約


・電話予約　TEL.058-295-3100［ホテル代表］（受付時間10：00～18：30）



【営業時間】


17：30～21：00（ラストオーダー 20：30）※時間制限なし



【会場】


11階　ザ・スカイバンケット（店内席 ／ テラス席）


※悪天候時、テラス席ご利用のお客様は館内の宴会場にお席をご用意します。（予約状況により、店内席へのご案内となる場合もございます）



【料金】


大人（高校生以上）\7,000 ／ 小学生・中学生\4,000 ／ 4歳～6歳\1,500 ／ 3歳以下無料



【詳細URL】


https://www.miyakohotels.ne.jp/gifu/sotode_2026/



前売りチケット販売概要

【販売期間】　


2026年4月13日（月）～ 6月10日（水）


※オンラインショップは5月31日（日）まで販売。


※予定枚数がなくなり次第、終了となります。



【料金】


大人（高校生以上）\6,500



【販売場所】　


公式オンラインショップ ／ フロント



料理

月替わりシェフサービス


月ごとに内容が変わる、和・洋・中の料理長イチオシメニュー。シェフがお客様の目の前で仕上げてご用意します。



6月　にぎり寿司

７月　鮑の煎り焼き　辛味ソース


8月　ビーフステーキ　シャリアピンソース

9月　飛騨豚のしゃぶしゃぶ


『HOT DAY』メニュー


日付に「0（ゼロ）」が付く日は『HOT DAY』として、暑い夏に食欲を刺激する辛旨メニューをご用意。



HOT DAYメニュー　イメージ

シェフサービス：豚キムチ焼きそば


スパイシーチキン ／ タコス


スパイシーカレー ／ 陳麻婆豆腐 等





【HOT DAYメニュー提供日】


6月20日（土）・7月10日（金）・7月20日（月・祝）・7月30日（木）


8月10日（月）・8月20日（木）・8月30日（日）


9月10日（木）・9月20日（日）・9月30日（水）



その他メニュー 一例


期間を通してお楽しみいただける定番メニューに加え、期間ごとに内容が変わる限定メニューをご用意します。



通期メニュー（期間中共通）


野菜チップ ／ ピクルス ／ 串揚げ各種 ／ カレーライス ／ 焼き餃子 ／ 枝豆 ／ 冷やしうどん ／ シルクアイス 等



期間限定メニュー１.【6月11日（木）～7月31日（金）】


ニース風サラダ ／ 白身魚のエスカベッシュ ／ 手羽先とうずら卵の醤油煮込み ／ イカのしそ炒め ／ ティラミス ／ カスタードプリン 等



期間限定メニュー２.【8月1日（土）～9月30日（水）】


チョレギサラダ ／ 海の幸のマリネ エスニック風 ／ 棒棒鶏 ／ 黒酢酢豚 ／ シャインマスカットのレアチーズケーキ ／ マンゴープリン 等



※7月1日（水）～9月30日（水）は、鮎南蛮漬け ／ 軟骨入り薩摩揚ピリ辛味 ／ 鶏ハラミ唐揚げ もご用意します。



メニュー イメージ

シルクアイス


飲料


提供ドリンク　イメージ

キリン一番搾り ／ キリンビール晴れ風


アサヒスーパードライ ／ アサヒ生ビール黒生


クラフトビール ／ カクテル各種


ワイン（赤・白）／ ソフトドリンク など70種類以上






※画像はイメージです。


※内容はやむを得ず変更になる場合がございます。予めご容赦ください。


※表示料金には消費税およびサービス料が含まれています。


※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。



【都ホテル 岐阜長良川】


〒502-0817　岐阜県岐阜市長良福光2695-2　　TEL.058-295-3100（代表）


公式ホームページ　https://www.miyakohotels.ne.jp/gifu/


公式Instagram　　https://www.instagram.com/miyako_gifunagaragawa_official/


公式Facebook　　 https://www.facebook.com/2006gifumiyakohotel?ref=aymt_homepage_panel