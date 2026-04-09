「2026年サンリオキャラクター大賞」エントリーの60キャラクター以上がクレーンゲーム景品となって4月から全国のアミューズメント施設に登場！

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、株式会社サンリオが開催するサンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」にエントリーしているキャラクターたちのクレーンゲーム向け景品を、4月より全国のアミューズメント施設に順次展開いたします。

昨年の2025年サンリオキャラクター大賞で1位となったポムポムプリンや2位のシナモロール、3位のポチャッコも、もちろんマスコットになって登場！

エントリーしている全90キャラクターの中から60キャラクター（計70体）がマスコットサイズのぬいぐるみとなって登場する 「サンリオキャラクターズ キャラクター大賞2026マスコット」、キャラクターのお顔プリントがかわいい 「サンリオキャラクターズ キャラクター大賞2026ラムネ」、今年のキャラクター大賞デザインの特別衣装を身に着けた 「ハローキティ キャラクター大賞2026超超BIGぬいぐるみ」 など、多彩なラインナップでお届けします。

さらに、4月9日（木）から期間限定でフリューのプリントシール（以下プリ）機『Hyper shot（ハイパーショット）』とのコラボもスタート。様々な取り組みを通して、「2026年サンリオキャラクター大賞」をいっしょに盛り上げてまいります。

＜商品詳細＞

■サンリオキャラクターズ キャラクター大賞2026マスコット（2026年4月展開）

「2026年サンリオキャラクター大賞」のエントリーキャラたち、ベストテン常連キャラから人気急上昇キャラまで60キャラクター（計70体）がマスコットになって登場。キャラクター大賞限定デザインのタグと、2026年verの便利なカラビナがポイントです。バッグやポーチに付けて、推しキャラといっしょにお出かけできます。

【ラインナップ（Vol.1～Vol.7／キャラクター名のみ、計70体）】

- Vol.1： ポムポムプリン、ぐでたま、ウサハナ、KIRIMIちゃん.、ディアダニエル、ぼんぼんりぼん、マシュマロみたいなふわふわにゃんこ、いちごの王さま、かしわんこもち、ウィアーダイナソアーズ！ （計10体）- Vol.2： シナモロール、ウィッシュミーメル、みんなのたあ坊、ニャニィニュニェニョン（ニェ）、パティ＆ジミー（パティ／ジミー）、ザシキブタ、プワワ、るるる学園（なおみ）、ぱんくんち（ぱんくん） （計10体）- Vol.3： ポチャッコ、けろけろけろっぴ、こぎみゅん、まるもふびより、ルロロマニック（ベリー／チェリー）、ぺたぺたみにりあん（ぱお／スズキ／ツノ）、ウィンキーピンキー （計10体）- Vol.4： クロミ、バッドばつ丸、マイスウィートピアノ、チョコキャット、アグレッシブ烈子、リトルフォレストフェロォ、チアリーチャム（チャム／パム／ムー）、ぽこぽん日記 （計10体）- Vol.5： ハローキティ、あひるのペックル、がおぱわるぅ、シュガーバニーズ（しろうさ／くろうさ）、ぽっきょくてん、パタパタペッピー、ミュークルドリーミー、てのりくま、ザ ラナバウツ （計10体）- Vol.6： マイメロディ、タキシードサム、はなまるおばけ、マロンクリーム、ハローミミィ、おさるのもんきち、ゴロピカドン（ゴロ／ピカ／ドン）、メローチューン （計10体）- Vol.7： ハンギョドン、リトルツインスターズ（キキ／ララ）、コロコロクリリン、Yoshikitty、チャーミーキティ、アドローザトルマリィ、タイニーチャム、パウピポ、歯ぐるまんすたいる （計10体）

■サンリオキャラクターズ キャラクター大賞2026ラムネ（2026年4月展開）

キャラクターのお顔をプリントした個装袋入りの小粒ラムネです。マスコットには含まれていない「ハミングミント」「チェリーナチェリーネ」もラインナップされています。

【ラインナップ（キャラクター名のみ、計50種）】

ポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコ、クロミ、ハローキティ、マイメロディ、リトルツインスターズ、ハンギョドン、タキシードサム、あひるのペックル、バッドばつ丸、はなまるおばけ、こぎみゅん、けろけろけろっぴ、ウィッシュミーメル、ぐでたま、ウサハナ、マイスウィートピアノ、コロコロクリリン、KIRIMIちゃん.、まるもふびより、マロンクリーム、チョコキャット、チャーミーキティ、ハローミミィ、シュガーバニーズ、ディアダニエル、ルロロマニック、みんなのたあ坊、ぼんぼんりぼん、ニャニィニュニェニョン、タイニーチャム、マシュマロみたいなふわふわにゃんこ、リトルフォレストフェロォ、おさるのもんきち、パティ＆ジミー、チアリーチャム、ぺたぺたみにりあん、パウピポ、ゴロピカドン、パタパタペッピー、歯ぐるまんすたいる、ハミングミント、いちごの王さま、ザシキブタ、メローチューン、かしわんこもち、ぱんくんち、チェリーナチェリーネ、るるる学園

■ハローキティ キャラクター大賞2026超超BIGぬいぐるみ（2026年4月展開）

アイテムサイズ約44cmの“超超BIG”サイズ！ふわふわな手触りの、「2026年サンリオキャラクター大賞」の衣装デザインをまとった特別なぬいぐるみとなっています。ぜひお部屋で一緒にエントリーキャラクターたちへエールを送ってあげてください。

＜プライズ商品概要＞

[キャラクター名] サンリオキャラクターズ

[店舗] 全国のアミューズメント施設 ※一部、お取り扱いの無い店舗もございます。

[時期] 2026年4月より順次展開予定 ※詳しくはキャラ広場よりご確認ください。

[展開アイテム] サンリオキャラクターズ キャラクター大賞2026マスコット

サンリオキャラクターズ キャラクター大賞2026ラムネ

ハローキティ キャラクター大賞2026超超BIGぬいぐるみ

[商品情報サイト] http://f-ch.jp/sanrio_ranking_release（キャラ広場特設ページ）

[コピーライト] (C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670355

[発売元] フリュー株式会社

≪プリ機コラボ プレスリリース：https://www.furyu.jp/news/2026/04/sanrio/≫

＜「サンリオキャラクター大賞」とは＞

サンリオの月刊紙「いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、今年で41回目を迎える人気投票イベントです。450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、ウェブやサンリオショップなどからの投票数により順位を決定します。

2026年サンリオキャラクター大賞公式ホームページ：https://ranking.sanrio.co.jp/

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※『キャラ広場』 はフリュー株式会社の商標または登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

https://prtimes.jp/a/?f=d5167-2224-4d2b4b4583d343f6b935b2d98785ac44.pdfフリュー株式会社

2007年4月にオムロングループからMBOによって独立。「人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する！」の企業理念のもと、プリントシール、キャラクター・マーチャンダイジング、ゲーム/アニメと、様々な事業を展開しています。