祝！ 10周年記念『聖なる怠け者の冒険』（森見登美彦/著）石黒正数さん描き下ろしイラストによる新カバー版を全国書店にて販売開始

株式会社朝日新聞出版

2016年に文庫判が刊行された森見登美彦さんの人気小説『聖なる怠け者の冒険』の、文庫化10周年を記念し、漫画家・石黒正数さんによる描き下ろしイラストを使用した特別カバー版を、2026年4月9日頃より全国書店にて販売いたします。

新カバー 従来カバー

※新カバーの下には従来カバーが巻いてあります。

本作は京都の街を舞台に、“怠けること”を信条とする主人公が、夏の宵山の長く不思議な一日を過ごす姿を描いた物語です。ユーモアと幻想性が絶妙に絡み合う作風で、多くの読者に支持されてきました。2014年本屋大賞ノミネート、第2回京都本大賞受賞など、高い評価を受けています。

『それでも町は廻っている』『天国大魔境』などで知られる石黒正数さんが、本作の世界観をもとに新たなカバーイラストを描き下ろしました。作品の魅力をあらためて伝えるビジュアルに仕上がっています。

書誌情報

『聖なる怠け者の冒険』

森見 登美彦

ISBN：9784022648228

定価：792円（本体720円＋税10%）

発売日：2016年9月7日

A６判並製 368ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4022648228

著者プロフィール

森見登美彦（もりみ とみひこ）

1979年、奈良県生まれ。京都大学農学部卒、同大学院農学研究科修士課程修了。2003年、日本ファンタジーノベル大賞を受賞し『太陽の塔』でデビュー。07年『夜は短し歩けよ乙女』で山本周五郎賞を受賞。同作品は、本屋大賞2位にも選ばれる。10年『ペンギン・ハイウェイ』で日本SF大賞を受賞。他の著書に『有頂天家族』『恋文の技術』『聖なる怠け者の冒険』『夜行』『熱帯』『四畳半タイムマシンブルース』(原案・上田誠)『シャーロック・ホームズの凱旋』『宝島』など。