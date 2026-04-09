【池袋・金山・幕張】韓国グルメを手ぶらで楽しむ「コリアンBBQビアガーデン」が4月順次オープン

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、飲食事業や公園再生事業などを展開する株式会社ゼットン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：菊地大輔）は、韓国グルメをテーマにしたBBQビアガーデン3店舗を、2026年4月より順次オープンいたします。

本場さながらの「サムギョプサル」や「マッコリ」を、屋上テラス・駅直結・郊外型といった異なるロケーションで展開。ゴールデンウィークの予定や初夏の集まりに最適な、爽やかな風を感じる“手ぶらBBQ”をご提案します。シーンや目的に合わせて選べる新しい都市型ビアガーデン体験を、いち早くお楽しみいただけます。

ロケーションで選べる3つの「韓国体験」

今年ゼットンが提案するのは、世代を問わず支持される「韓国グルメ」を主役にしたビアガーデン。サムギョプサルやマッコリといった定番メニューを中心に、気軽に楽しめるBBQを提供します。屋外ならではの開放感と、韓国屋台のようなにぎわいが融合した空間は、友人同士の集まりや仕事帰りの一杯、ファミリーでのレジャーまで、さまざまなシーンに対応。

さらに、ロケーションごとに異なるスタイルで“韓国体験”を演出。都心で気軽に楽しむ、仲間としっかり食事を囲む、郊外で自由に過ごすなど、利用シーンや気分に合わせて選べるコリアンBBQビアガーデンとしてご利用いただけます。

池袋パルコ コリアンBBQビアガーデン

池袋パルコ本館屋上は駅直結の好立地で、買い物帰りや仕事帰りにも立ち寄りやすいビアガーデンです。韓国らしい定番メニューと、気軽に楽しめる価格帯のコースで、女子会や学生利用、サラリーマンのちょい飲みにも最適です。

＜プラン概要＞価格は全て税込み

●ポチャコース：120分飲み放題 3,000円／ソフトドリンクのみ 2,300円

●韓国鶏焼肉コース：120分飲み放題 4,000円

●サムギョプサルと牛カルビの焼肉コース：120分飲み放題 5,000円

●中高生：3,000円、小学生：2,000円、未就学児：無料

※パンチャン（韓国惣菜）やキムチバーは食べ放題でご用意しています。

＜店舗情報＞

・住所：〒171-0022 東京都豊島区南池袋１－２８－２ 池袋PARCO本館屋上

・電話番号：03-5957-0035 ※お問合せ専用

・営業期間：2026年4月10日（金）～10月18日（日）

・営業時間：平日：16:00-22:30／土日祝：12:00-22:30

・公式HP：https://ikebukuro-parco.beergardens.jp/

・予約サイト：https://www.tablecheck.com/ja/shops/ikebukurobg/reserve

アスナル金山ビアガーデン by Kumsan seoul

金山駅徒歩1分のアスナル金山屋上に位置し、屋根付き席も完備しているため、天候を気にせずご利用いただけます。サムギョプサルやタッカルビなど豊富な韓国料理を食べ放題で楽しめるため、会社の飲み会やグループ利用にも最適です。

＜プラン概要＞価格は全て税込み

●90分：4,600円／120分：5,400円

●中高生：3,100円、小学生：1,800円、未就学児：無料）

※キムチやナムルなどの韓国惣菜をはじめ、ポックンパやチュモッパ、ビビンパなどのご飯メニューも食べ放題でお楽しみいただけます。

＜店舗情報＞

・住所：〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山１丁目１７－１ 屋上 アスナル金山

・電話番号：050-3188-5735 ※お問合せ専用

・営業期間：2026年4月10日（金）～11月2日（月）

・営業時間：平日：16:00-23:00／土日祝：12:00-23:00 ※7.8月は全日16:00-23:00

・公式HP：https://asunal-kanayama.beergardens.jp/

・予約サイト：https://www.tablecheck.com/ja/shops/seoulbg/reserve

幕張豊砂BBQビアガーデン

幕張豊砂駅前に位置し、開放的な空間で楽しめる郊外型ビアガーデン。一部屋根付きエリアも備え、天候を気にせず利用可能です。厚切りサムギョプサルを中心にした韓国BBQに加え、コストコで購入した食材を持ち込み、そのままBBQを楽しめるスタイルにも対応しています。

＜プラン概要＞価格は全て税込み

●ポチャコース：1,300円

●サムギョプサルコース：2,800円

●プレミアム韓国焼肉コース：3,800円

●コストコでお肉を買ってBBQ：2,000円

※各プランにドリンクは含まれておらず、ソフトドリンク・アルコール飲み放題は別途1,700円で追加可能です。

＜店舗情報＞

・住所：〒261-0025 千葉県千葉市美浜区浜田2丁目45番3

・電話番号：070-2250-6315 ※お問合せ専用、4月21日（火）より開通予定

・営業期間：2026年4月24日（金）～10月25日（日）

・営業時間：平日：17:00-22:00／土日祝：11:00-22:00 ※金土祝日は、23:00まで

・公式HP：https://perie-makuharitoyosuna.beergardens.jp/

・予約サイト：https://www.tablecheck.com/shops/makuharitoyosuna-bbq/reserve



■株式会社ゼットンについて

株式会社ゼットン(代表取締役社長：菊地大輔)は、「店づくりは、人づくり 店づくりは、街づくり」の企業理念のもと、人気のハワイアン・カフェ＆ダイニング「アロハテーブル」を核に、多様な業態を展開するダイニング事業、公共施設を活用したブライダル事業などを展開しています。2019年より公園プロジェクトにも着手し、街の特性に合わせた飲食店経営及びプロデュースを行っています。

＜本部所在地＞〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目10-9 MIYAMASU TOWER 9階

＜URL＞https://www.zetton.co.jp/



■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/andSTHD_official/