M-1王者たくろう＆準優勝ドンデコルテによる注目の競演! ツーマンライブ『MZN、「目覚めるな」のことー！』開催決定!

吉本興業株式会社

「M-1グランプリ2025」王者・たくろう（赤木裕、きむらバンド）と、準優勝・ドンデコルテ（渡辺銀次、小橋共作）が、5月9日（土）に銀座ブロッサム（中央会館）ホールにて、計3公演におよぶツーマンライブを開催することが決定しました。

2025年末のお笑い界を沸かせた王者と準優勝コンビによる注目の競演がついに実現。今回開催されるのは、コンビの枠を越えたユニットトーク2公演と、2組がそろい踏みするツーマンライブの計3公演です。

1公演目の『アカギとギンジ』では、たくろう・赤木裕とドンデコルテ・渡辺銀次が登壇。2公演目の『元バンドマン現大学生』では、たくろう・きむらバンドとドンデコルテ・小橋共作が、ここでしか聞けないトークを繰り広げます。

締めくくりとなる3公演目には、2組がそろったツーマンライブ『MZN、「目覚めるな」のことー！』を開催。王者の風格漂うたくろうと、確かな実力を証明したドンデコルテが、ネタとコーナーで会場を盛り上げます。

なお、3公演すべてを通して楽しめる「通し券」も用意されており、良席が確約される特別なチケットとなっています。さらに、前売券を購入した方には、当日会場で特典をプレゼントします。チケットの詳細は、FANYチケット公式サイトにて。

今、もっとも勢いに乗る2組による特別な1日を、ぜひお見逃しなく。

本人コメント

【たくろう・赤木裕／左】

ドンデコルテさんの動向はやっぱり気になって追ってしまいます。

銀次さんの言葉は一文字でも多く聞きたいですし、成金小橋さんはひとつでも多く無駄な買い物をしてほしいです。

同じ年の優勝、準優勝の縁を一生活かしていきたいので、このイベントの成功を切に願います！！

【たくろう・きむらバンド／右】

M-1をキッカケにグッと距離の縮まった2組がより距離を縮めます！！

もはやピッコロや魔人ブウの感じになっちゃうかもしれないです！！

見てね！！！！

【ドンデコルテ・渡辺銀次／右】

たくろうはずっと凄い。なのにたくろうの凄さを語る時「たくろう」と言うべきところなぜか「赤木」と言ってしまう。ここにたくろうの凄さがあると私は見ています。

当然お客さんを楽しませることに全力ですが、私はここにも迫りたい。

振り返れば去年の準決勝のこと。私は全コンビを見るわけではないのに、なぜかたまたまたくろうだけは（以下略）

【ドンデコルテ・小橋共作／左】

伝説の『M-1グランプリ2025』。その大会の日本1の漫才師と東日本1の漫才師のツーマンライブです！ 面白くない訳がない！ だって日本で1番面白い漫才師が2組もいるんだから！

ちょーぜつ楽しみ！！

開催概要

日程：2026年5月9日（土）

会場：銀座ブロッサム（中央会館）ホール（東京都中央区銀座2-15-6）

１.アカギとギンジ

時間：開場15:00／開演15:30

出演：赤木裕、渡辺銀次

２.元バンドマン現大学生

時間：開場17:00／開演17:30

出演：きむらバンド、小橋共作

３.たくろう×ドンデコルテツーマンライブ『MZN、「目覚めるな」のことー！』

時間：開場19:00／開演19:30

出演：たくろう、ドンデコルテ

＜チケット情報＞

【席種】

・通し券：10,000円 ※通し券は各回記載席番での共通席となります。

・指定席：１.２.3,000円／３.4,000円

【販売スケジュール】 ※FANYチケットのみ

《一次先行》

受付期間：4月10日（金）11:00～4月13日（月）11:00

当落発表：4月16日（木）18:00

《二次先行》

受付期間：4月18日（土）11:00～4月20日（月）11:00

当落発表：4月24日（金）18:00

【各種URL】

▼通し券

https://ticket.fany.lol/event/detail/14982

▼アカギとギンジ

https://ticket.fany.lol/event/detail/14983

▼元バンドマン現大学生

https://ticket.fany.lol/event/detail/14984

▼たくろう×ドンデコルテツーマンライブ『MZN、「目覚めるな」のことー！』

https://ticket.fany.lol/event/detail/14998

【注意事項】

※未就学児は入場不可。

※ビデオ・カメラ、または携帯電話等での録音・録画・撮影・配信禁止。

※前売券をご購入の方には、当日会場で特典をお渡しします。

※出演者は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。尚、変更にともなう払戻は行いません。

※車いすをご使用の方は、必ず購入前に下記のFANYチケットお問合せ窓口までお問い合わせください。