【TapNow AI × スムージースタジオ】全編AI生成ショートドラマを制作

株式会社スムージースタジオ

本作では、生成AIを活用しながら、単に映像を短時間で出力するのではなく、ショートドラマとしての完成度や視聴体験を重視した設計を行っています。

短尺動画をスピーディーに生み出せる時代だからこそ、構成、演出、画づくり、トーンの統一といった要素を丁寧に積み重ねることで、作品として成立する映像表現を目指しました。

【TapNow AI × スムージースタジオ】全編AI生成のショートドラマ

事例概要

背景：短尺動画が量産できる時代に、何が差になるのか

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gGzgXuAfZ8I ]- 制作物：全編AI生成ショートドラマ- 制作体制：TapNow AI × 株式会社スムージースタジオ- 企画・制作：株式会社スムージースタジオ- 使用ツール：TapNow AI ほか- 主な用途：SNS発信 / 作品公開 / イベント・登壇時の紹介 / AI映像制作事例としての発信 など

近年、生成AIの進化によって、誰でも一定品質の映像を短時間で生み出せる環境が整いつつあります。一方で、実際に印象に残る映像や、企画意図に沿った映像をつくるためには、単なる生成速度だけではなく、全体設計やディレクション、シーン間の整合性、視聴後に残る感情の設計が重要になります。

今回のショートドラマ制作では、そうしたAI映像制作の現在地を踏まえながら、技術検証にとどまらない、作品としての成立を目指したアウトプットに取り組みました。

今回の制作ポイント

1．全編AI生成でありながら、ショートドラマとしての没入感を設計

本作では、単発の印象的なカットを並べるのではなく、短い尺の中でも物語として視聴できるよう、映像全体の流れや感情の運び方を意識して設計しました。

生成AIならではの自由度を活かしつつ、ショートドラマとして違和感なく見られる構成を目指しています。

2. 予算・時間の制約の中でも、表現の密度を高める制作フローを追求

AI映像制作は、短期間で多様な表現に挑戦しやすい一方で、完成度を高めるためには、企画設計、ルックの方向性整理、出力結果の選定、トーン調整など、多くの判断が求められます。

本作では、限られた条件の中でも表現の密度を上げるため、生成と選定を繰り返しながら、作品全体の質感を整えていきました。

3．AIでつくれる時代だからこそ、ディレクションの価値を重視

誰でも映像を出せる時代になったからこそ、何をつくるのか、どう見せるのか、どの表現を採用しどこを削るのかといった判断が、作品の差につながります。

スムージースタジオでは、生成AIを単なる効率化ツールとしてではなく、表現を成立させるための制作手段として捉え、ディレクションの精度を重視しています。

スムージースタジオの制作アプローチ

スムージースタジオでは、イベント映像、WebCM、広告、企業プロモーションなどの領域で、生成AIを活用した映像制作を行っています。

単に映像を生成するだけでなく、企画意図の整理から、ルック設計、演出、編集、活用先に応じた構成調整までを含めて、実務に耐えうるアウトプットへ落とし込むことを重視しています。

今回の取り組みも、AI映像が単なる話題性ではなく、クリエイティブとしてどこまで成立できるかを探る実践のひとつです。

株式会社スムージースタジオ 関係者コメント

代表取締役社長 高橋大河

今回の制作では、AIを使えばすぐに映像がつくれる時代だからこそ、何をつくるか、どう魅せるかをより丁寧に考えることが重要だと改めて感じました。



単に生成するだけではなく、映像としての流れや空気感、視聴後に残る印象まで含めて設計することで、AI映像でも作品として成立する表現に近づけると考えています。



今後もスムージースタジオでは、生成AIの可能性を活かしながら、実務と表現の両面で価値のある映像制作に取り組んでまいります。

AIクリエイティブ事業部ディレクター クー・ジンヤン

今回の制作では、AIを使って映像を生成すること自体よりも、作品全体のトーンや流れを整え、ショートドラマとして成立させることを特に意識しました。

1カットごとの印象が強くても、全体で見たときに空気感が揃っていなければ作品としての完成度は上がらないため、構成、ルック、テンポ感の調整を丁寧に重ねています。AIによって表現の選択肢が広がった一方で、どのアウトプットを採用するか、どこを磨き込むかといった判断の重要性は、むしろこれまで以上に高まっていると感じています。

今回の取り組みを通じて、AI映像でもしっかりと設計することで、作品としての没入感や説得力を持たせられる手応えを得ることができました。

今後に向けて

スムージースタジオは今後も、生成AIを活用した映像制作を通じて、表現と実務の両面から新たなクリエイティブの可能性を探求してまいります。

AI映像制作が、単なる実験や一過性の話題にとどまらず、実際の制作現場やブランドコミュニケーションに根づく手法として発展していくよう、引き続き取り組みを発信してまいります。

会社情報

株式会社スムージースタジオ

住所：東京都品川区上大崎2-13-35 ニューフジビル803

代表者：高橋 大河

設立：2023年7月26日

事業内容：生成AI専門映像制作、『AIビジュアル部署』サービス、生成AIプラットフォーム「Universal AI」、生成AIコンサルティング

公式サイト：https://smoothiestudio.co.jp

生成AI専門映像制作：https://smoothiestudio.co.jp/ai-video

問い合わせ先：support@smoothiestudio.co.jp