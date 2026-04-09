母乳で育てられている赤ちゃんに「牛乳アレルギー予防目的での乳児用ミルク補足」は必要？ LLLI（ラ・レーチェ・リーグ・インターナショナル）の声明が情報シートになりました
NPO法人ラ・レーチェ・リーグ日本
【LLLI公式見解】母乳で育てられている赤ちゃんへの 「牛乳アレルギー予防目的での乳児用ミルク補足」に対する声明
NPO法人ラ・レーチェ・リーグ日本（大阪府四條畷市、代表理事：飯村ひとみ）は、2026年3月22日にラ・レーチェ・リーグ・インターナショナル（LLLI）から発表された声明の日本語翻訳のページを、LLL日本のオフィシャルサイトに作成し、PDFでもダウンロードできるようにいたしました。
母乳で育てられている赤ちゃんへの「牛乳アレルギー予防目的での乳児用ミルク補足」に関する情報共有のために、印刷して活用いただけます。
生後早期に乳児用ミルクの補足があったかどうかにかかわらず、お母さんの「母乳のみで育てられるようになりたい」という思いが大切にされ、適切な支援が得られることを願い、私たちは、これからも、一人ひとりの思いに寄り添う支援を提供してまいります。
【LLLI公式見解】母乳で育てられている赤ちゃんへの 「牛乳アレルギー予防目的での乳児用ミルク補足」に対する声明
＜PDFダウロード＞
https://llljapan.org/wp-content/uploads/cmfa_position.pdf
＜PDF掲載ページ＞
https://llljapan.org/cmfa_position/
＜LLLI原文＞
英語：
https://llli.org/news/cow-milk-formula-allergy-position/
日本語：
https://llli.org/news/ja-cow-milk-formula-allergy-position/
【問い合わせ先】
https://llljapan.org/contactus/
【法人概要】
法人名：NPO法人ラ・レーチェ・リーグ日本
所在地：大阪府四條畷市
代表者：飯村ひとみ
設立：2016年9月（前身の任意団体は1992年10月）
URL：ラ・レーチェ・リーグ日本 https://llljapan.org/