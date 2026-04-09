2,000万人の「腸活迷子」へ。腸内フローラ検査×専門家が届ける「腸活新常識」コラムを連載開始

株式会社KEAN Health

「SNSで話題の商品を試しては挫折している」「何が自分に合っているのか分からない」

そんな「腸活迷子」が増えています。

その背景には、「自分に合っていない腸活を続けている可能性」があると考えられています。



実際、腸活実践者の約半数が「自分に合うものが分からない」と感じており（※1）、約2,000万人が「腸活迷子」になっているとも試算されています（※2）。

（※1）ビオフェルミン製薬「新生活と腸内環境」意識調査（2023）

（※2）ダノンジャパン「腸活に関する意識調査」（2024）

ゲノム情報の社会実装を通じて、人々のウェルビーイングをデザインするヘルステック企業の株式会社KEAN Health（本社：東京都港区、代表取締役：山路 恵多）は、2026年3月より、腸活情報コラムの連載を開始いたしました。

本コラムでは、腸内フローラ検査の開発で得た知見と、腸内細菌・発酵食品研究者の高畑 宗明博士（農学）の見解を掛け合わせた、根拠ある腸活最新情報を発信しています。

背景：情報が氾濫する中で正しい腸活がわからなくなっている

詳細を見る :https://chatflora.jp/

近年、脳腸相関や肥満と腸の関係など、日常のあらゆる場面で腸内との関連が示唆され、腸内環境・腸活への注目が急速に高まっています。腸活に関する情報はSNSや健康メディアを中心に溢れています。



一方で、「SNSで話題の商品を試しては挫折している」「何が自分に合っているのか分からない」といった声も多く存在しています。腸内環境は個人差が大きく、万人に共通する正解がないからこそ、自分に合った方法を見つけることが難しいのです。

KEAN Healthは、そんな「腸活迷子」に寄り添うため、革新的な腸内フローラ検査を提供しています。腸内フローラ検査の開発で得た知見や、コンテンツ拡充に向けて得た知見を活かし、腸内フローラ検査を提供している会社だからこそ語れる腸活の新常識を、専門家とともにわかりやすく発信するコラムの連載を開始しました。

本コラムを通じて、腸活への関心が高い生活者に対する腸活の新常識をお届けするとともに、腸内フローラ検査を受けたユーザーがより実践に踏み込めるよう、支援することを目指します。

腸内フローラ検査「chatFLORA G」開発者の声

“「腸活迷子」をゼロにし、誰もが迷わず正しい腸活に取り組める社会へ”

私たちが目指したのは、「腸活迷子」をなくし、誰もがご自身の腸内環境を正しく知って、迷わずに日々のケアを実践できるプラットフォームを作ることでした。

「chatFLORA G」の開発では、従来は見逃されがちだったレア菌も”種”レベルで検出できる「第3世代の最新解析技術」の採用にこだわりました。さらに、専門知識がなくてもすぐに行動へ移せるよう、結果レポートは目的別に分かりやすくカテゴリー化し、「今日からできる小さな一手」としておすすめの食材などを具体的にご提案しています。

また、腸活に関するお役立ちコラムを多数公開したのも、「検査をして終わり」ではなく、その後の実践まで伴走したいという想いからです。「深い解析で自分を知り、コラムで知識を得て、すぐ実践する」。この腸活のサイクルを、当サイトを通じてシームレスにサポートいたします。

「chatFLORA」を通じて、一人でも多くの方がご自身のカラダと正しく向き合い、効果を実感しながらモチベーション高く腸活を継続できるよう、今後もサービスの改善とコンテンツの拡充に努めてまいります。

コラム概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131089/table/51_1_b1dfbd559155b5aead1125af7226cf19.jpg?v=202604091151 ]

※最新の解析技術を用いて、見えない微生物を可視化し、生活変容を後押しする検査

コラムの独自性

公開コラムラインアップ一例

今後の展望：「検査だけで終わらない」健康支援へ

- 専門家が企画から監修まで一貫して関与腸内細菌・発酵食品研究者である高畑 宗明博士（農学）が、テーマ選定からファクトチェックまで各コラムに関与。一般的な「監修者のお墨付き」にとどまらず、研究知見を反映した内容設計を行っています。- 論文を基にした根拠ある内容学術論文に基づく科学的根拠に加え、第3世代解析技術による腸内フローラ検査の開発・運用を通じて蓄積した知見を掛け合わせた内容です。検査会社だからこそ語れる、一般的な健康メディアにはない切り口を提供します。- 「知る」から「動く」まで一気通貫の設計コラムで得た知識を腸内フローラ検査の結果と照らし合わせることで、自分に合った具体的なアクション（食材選び・習慣改善など）に落とし込めます。読んで終わりではなく、検査→理解→実践のサイクルを後押しする構成です。- 短鎖脂肪酸とは？|短鎖脂肪酸の効果や増やすための食品・サプリメントの活用術など(https://chatflora.jp/column/scfa)- 【便秘原因チェック】便秘の原因は何？症状からわかるあなたのタイプと種類別の解消法(https://chatflora.jp/column/constipation-causes)- 【便秘解消法】便秘解消に効果的なおすすめの食べ物・飲み物と、排便を促す水分摂取・生活習慣のポイント(https://chatflora.jp/column/relieving-constipation)- 軟便の原因は何？毎日続く原因や「ふわふわ」した便の理由(https://chatflora.jp/column/causes-of-loose-stool)- 花粉症に腸内環境が関係しているという話は嘘？本当？医学論文から徹底解説！(https://chatflora.jp/column/hay-fever)

腸内フローラ検査をはじめとするパーソナライズド検査は、これまで「検査結果を見て終わり」になりがちでした。本コラムを通じて、検査後のアクション（食生活改善・習慣化）を支援し、検査データが日常に根付く仕組みを構築します。

「検査して終わり」から「検査して変わる」へ。本コラムを通じて、パーソナライズド検査が日常の健康行動に根付く社会を目指します。

腸内フローラ検査「chatFLORA G」概要

第3世代解析技術により、従来法（※）では検出が難しかった希少な菌種まで解析可能。検査結果に基づき、一人ひとりの腸内環境に合わせた腸活を提案します。

ブランドサイトはこちら：https://chatflora.jp/

※従来：第2世代シーケンサーを用いた16S rRNA遺伝子の一部領域のみを対象とする解析手法。

株式会社KEAN Healthについて

人間の全遺伝子（ゲノム）を解読するヒトゲノム計画が完了し20年超。バイオテクノロジーの進化が、社会課題の解決や持続可能な経済成長に貢献し、社会の在り方そのものを大きく変革させるバイオトランスフォーメーションという概念が注目されつつある今。研究者など専門家を中心に利用されることの多かったゲノムや遺伝子が、生活者にとってより身近になる社会を創っていくことをビジョンに事業を展開。

【会社概要】

社名：株式会社KEAN Health（キーンヘルス）

本社所在地：東京都港区芝浦3丁目14番18号 キャナルスクエア芝浦4階

代表取締役：山路 恵多

ホームページ：https://keanhealth.co.jp/(https://keanhealth.co.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

担当部署：広報担当

Email：press@keanhealth.co.jp