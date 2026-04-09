磁気乗車券お取り扱い終了のお知らせ

株式会社舞浜リゾートライン

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2025年7月より二次元コードを使用した乗車券を導入してまいりましたが、2026年5月にすべての乗車券が二次元コードを使用した乗車券に置き換わります。

二次元コードを使用した乗車券の導入により、自動改札機に乗車券を投入することなく、よりスムーズにモノレールをご利用いただけるほか、磁気層を分離しての廃棄が必要であった磁気乗車券のお取り扱いを終了することで環境負荷が低減され、持続可能な社会の実現へ貢献します。

なお、全国相互利用が可能な交通系ICカードは引き続きご利用いただけます。

※2025年4月9日付の広報リリースにおいて、2026年7月をもって全ての乗車券を、二次元コードを使用した乗車券へ置き換える事をお知らせしていましたが、準備が整いましたので置き換え時期を前倒します。

■発売を終了する磁気乗車券

普通乗車券フリーきっぷ（表面）フリーきっぷ（裏面）

東京ディズニーリゾート全般についてのお問い合わせ

https://www.tokyodisneyresort.jp/info.html

（東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト）

報道関係の皆さまのお問い合わせ先：株式会社舞浜リゾートライン マーケティング部 TEL 047-305-2409

添付資料

■二次元コードを使用した乗車券の概要

（１）対象券種

普通乗車券、定期乗車券、団体乗車券、フリーきっぷ

普通乗車券フリーきっぷ（表面）フリーきっぷ（裏面）

（２）利用方法

乗車券に印字された二次元コードを、自動改札機の読み取り部にかざして利用いただけます。

自動改札機の読み取り部

ご利用方法の詳細については、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトより、動画にてご覧いただけます。

< https://www.tokyodisneyresort.jp/tdr/resortline/about.html#movie>