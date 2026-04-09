発売３５周年！ヘアスタイリング剤専門ブランド「プロスタイル」×「サンリオキャラクターズ」コラボレーションデザイン　数量限定発売

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）は、ヘアスタイリング剤専門ブランド「プロスタイル」から株式会社サンリオの人気キャラクターとコラボレーションしたデザインパッケージの「ニュアンスメイクシリーズ」と「ヒートケア＆スタイリングシリーズ」を、２０２６年５月１５日(金)に数量限定発売いたします。

＜ニュアンスメイクシリーズ＞＜ヒートケア＆スタイリングシリーズ＞

１９９０年のブランド誕生から３５周年を迎える「プロスタイル」は豊富なラインアップで幅広い年代の方にご愛用いただいております。この度、３５周年を記念し、株式会社サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」「ポチャッコ」「ハンギョドン」とのコラボレーションが実現しました。ドライヤーやヘアアイロンを手に、スタイリストに扮したキャラクターたちが毎朝のスタイリングの時間を明るく盛り上げてくれます。

「ニュアンスメイクシリーズ」は、“スタイリング効果”と“グロス効果”で髪の質感をコントロールし、サロン後１ヶ月でもニュアンスがきまります。

また、日常的にヘアアイロンを使用する方向けの「ヒートケア＆スタイリングシリーズ」は、アイロンの高熱を利用して髪を補修しながら艶を与え、スタイリングしやすい髪へと導きます。

サンリオキャラクターズが彩る、心ときめく限定デザインとプロスタイルならではの機能性をぜひお楽しみください。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7954/table/684_1_f5bd8637f721c4ababaff3daf7fdb3fa.jpg?v=202604091151 ]

【ニュアンスメイクシリーズ 商品特長】

髪型だけでなく質感をつくり、サロン後１ヶ月でも、ニュアンスを楽しめるヘアスタイリングシリーズ

●「質感コントロール処方」採用

髪型を形作ることで質感＝ツヤをコントロールし、髪を美しくスタイリングします。

●ＵＶカット

●保湿成分＊１、ツヤ・輝き成分＊２、熱を味方にダメージを補修する成分＊３配合

●みずみずしいフルーティフローラルの香り

＊１：カニナバラ果実油、スクワラン ＊２：アルガニアスピノサ核油 ＊３：γ―ドコサラクトン

＜プロスタイル ニュアンスメイクオイル＞

●ベタつかずに、するんとまとまるツヤ輝く指通りのよい髪へ仕上げます。

＜プロスタイル ニュアンスメイクオイルバーム アレンジ＞

●髪をやさしくまとめながら、しっとり束感をキープします。

パッケージ正面

パッケージ上部

【ヒートケア＆スタイリングシリーズ 商品特長】

高熱から髪を守り、熱を与えることで髪が美しくなるヘアアイロンユーザー向けのスタイリングシリーズ

●アイロンをすることで髪が美しくなる「ヒートリファインテック」採用

アイロンの熱で髪と結合し補修する成分＊4配合で、アイロンをしながら髪をケアし、

同時にベールで包みこんだような髪へ導き、艶を与えることで、髪をさらに美しく導きます。

●高熱から髪を守る「熱ダメージブロック成分＊5」配合

●スタイリング効果×グロス効果の「質感コントロール処方＊6」採用

髪型を形作ることで質感＝ツヤをコントロールし、髪を美しくスタイリングします。

●みずみずしい「ペア＆ジャスミンローズ」の香り

＊4：メドウフォーム-δ-ラクトン ＊5：PEG-12ジメチコン ＊6：「ミルク」と「ローション」が該当

＜ヒートケア＆スタイリング ミストシャワー＞

●寝ぐせ・ハネを素早くリセットし、ベースを整えます。

●うるおい成分「ローズウォーター」配合で毛先までうるおい浸透。

＜ヒートケア＆スタイリング ローション＞

●さらさらな指通りとツヤを与えるローション。

●「アレンジスタイルキープ」さらさらなのに理想の髪型をキープします。

＜ヒートケア＆スタイリング ミルク＞

●しっとり潤いを与え、まとまるミルク。

●ミルクが髪を包み込み、しっとり柔らかな潤い髪へ導きます。

【発売予定日】２０２６年５月１５日(金)

【販売チャネル】全国のドラッグストア、スーパーマーケット等

【ＷＥＢサイト】https://www.kracie.co.jp/prostyle/

以 上

＜ご参考＞

「プロスタイル」ラインアップ