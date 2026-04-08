【日本初開催】ヒューマノイドEXPOにSenseTimeが最新AI技術を出展！犬型ロボット×AIの最新デモを公開します！

伊藤電機株式会社

2026年4月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイト（西展示棟）で開催される

「NexTechWeek2026（春） ヒューマノイドEXPO」に出展いたします。

本展示会は、日本初開催となるヒューマノイド分野の専門展示会です。

弊社(伊藤電機株式会社)はSenseTime社として出展し、同社のAI技術を全面に打ち出した展示を行います。

【展示会(SenseTime)の詳細について】

「ビジョンAI マルチモーダルAI」中国No.1のトップレベルの技術力

「画像認識AI」、「マルチモーダルAI」の分野で

世界最高水準の技術力を活用。

探索行動が可能なロボット、大規模・多様な環境に対応できるロボット、ロボット活用によるデータ収集・学習といった、お客様のニーズに合わせたロボット開発をする事が可能です。

提案AIからハードウェア設計までを含む共同開発体制で支援します。

「エンボディドAI スーパーブレイン モジュール AI」で、ロボットに“知能”を実装

多様なロボットに「自律判断・自律行動」を可能にする中核AIを取り付ける事でロボットに”知能”を実装することができます。

本展示会は、日本初開催となるヒューマノイド分野の専門展示会です。

弊社(伊藤電機株式会社)はSenseTime社として出展し、同社のAI技術を全面に打ち出した展示を行います。

会期中は、以下のデモ展示を予定しております。

・犬型ロボット用モジュールのデモ

・SenseRobotのデモ

上記デモでは、SenseTime社の「画像認識」「マルチモーダル」といった、

最先端のAI技術をご体感いただける内容となっております。

ご多用のところ恐れ入りますが、

ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひご来場賜れますと幸いです。

【展示会概要】

展示会名：NexTechWeek2026（春） ヒューマノイドEXPO

会期：2026年4月15日（水）～17日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（西展示棟）

ブース位置：20-29

詳細はこちら： SenseTime Group Limited - 出展社詳細(https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/search/26/directory/directory-details.sensetime%20group%20limited.org-e775266c-0b40-4731-b36d-af2b282e7ab8.html#/)

【来場登録URL】

https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1605456350878908-ISM

※URLより登録して来場用バッジ発行を行なって下さい。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

何卒よろしくお願い申し上げます。

【問合せ先】

伊藤電機株式会社（Ito Electronics Co.,Ltd）

新産業部／酒井 陽向(Hyuga Sakai)

〒461-0022 愛知県名古屋市東区東大曽根町12-10

TEL ：（052）935-1860

URL ：https://ito-elec.jp/