【日本初開催】ヒューマノイドEXPOにSenseTimeが最新AI技術を出展！犬型ロボット×AIの最新デモを公開します！

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伊藤電機株式会社


2026年4月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイト（西展示棟）で開催される


「NexTechWeek2026（春） ヒューマノイドEXPO」に出展いたします。


本展示会は、日本初開催となるヒューマノイド分野の専門展示会です。


弊社(伊藤電機株式会社)はSenseTime社として出展し、同社のAI技術を全面に打ち出した展示を行います。



【展示会(SenseTime)の詳細について】



「ビジョンAI　マルチモーダルAI」中国No.1のトップレベルの技術力

「画像認識AI」、「マルチモーダルAI」の分野で


世界最高水準の技術力を活用。


探索行動が可能なロボット、大規模・多様な環境に対応できるロボット、ロボット活用によるデータ収集・学習といった、お客様のニーズに合わせたロボット開発をする事が可能です。


提案AIからハードウェア設計までを含む共同開発体制で支援します。






「エンボディドAI　スーパーブレイン モジュール AI」で、ロボットに“知能”を実装

多様なロボットに「自律判断・自律行動」を可能にする中核AIを取り付ける事でロボットに”知能”を実装することができます。






本展示会は、日本初開催となるヒューマノイド分野の専門展示会です。


弊社(伊藤電機株式会社)はSenseTime社として出展し、同社のAI技術を全面に打ち出した展示を行います。



会期中は、以下のデモ展示を予定しております。


・犬型ロボット用モジュールのデモ


・SenseRobotのデモ



上記デモでは、SenseTime社の「画像認識」「マルチモーダル」といった、


最先端のAI技術をご体感いただける内容となっております。



ご多用のところ恐れ入りますが、


ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひご来場賜れますと幸いです。



【展示会概要】


展示会名：NexTechWeek2026（春） ヒューマノイドEXPO


会期：2026年4月15日（水）～17日（金） 10:00～17:00


会場：東京ビッグサイト（西展示棟）


ブース位置：20-29


詳細はこちら： SenseTime Group Limited - 出展社詳細(https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/search/26/directory/directory-details.sensetime%20group%20limited.org-e775266c-0b40-4731-b36d-af2b282e7ab8.html#/)



【来場登録URL】


https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1605456350878908-ISM


※URLより登録して来場用バッジ発行を行なって下さい。



皆様のご来場を心よりお待ちしております。


何卒よろしくお願い申し上げます。


【問合せ先】　


伊藤電機株式会社（Ito Electronics Co.,Ltd）


新産業部／酒井 陽向(Hyuga Sakai)


〒461-0022　愛知県名古屋市東区東大曽根町12-10


TEL ：（052）935-1860


URL ：https://ito-elec.jp/