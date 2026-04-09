『ガルショ☆』で「2026年サンリオキャラクター大賞」期間限定コラボを開催！
株式会社enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳 孝平、以下enish）が提供するアパレルショップシミュレーションゲーム『ガルショ☆』は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区、以下サンリオ）が主催する今年41周年を迎えるサンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」とのコラボレーションを2026年4月9日（木）より開催いたします。
『ガルショ☆』は2010年11月より提供を開始し、国内800万人以上のお客様がプレイするアパレルショップシミュレーションゲームです。アパレルショップを開き、オシャレなトレンド商品を買い付け販売しながら、NO.1のカリスマ店長を目指します。毎月200点以上追加されるアイテムからショップやコーデを自由にアレンジすることができます。
■『ガルショ☆』×「2026年サンリオキャラクター大賞」 コラボ概要
投票期間中、3回に渡り『ガルショ』×『サンリオキャラクターズ』の限定アイテムが入手できるコラボ記念ショップ「2026年サンリオキャラクター大賞 スペシャルコラボショップ」が登場します。
さらに、ショップ内商品はすべて、2026年サンリオキャラクター大賞の投票コード付き！
お気に入りのキャラクターをぜひ応援しましょう。
＜ショップ開催予定＞※予定
・2026年4月9日（木）～2026年5月2日（土）
ハローキティの大人気復刻アバターコラボショップを開催
・2026年5月2日（土）～2026年5月13日（水）
ポムポムプリンとポチャッコの大人気復刻アバターコラボショップを開催
・2026年5月13日（水）～2026年5月24日（日）
クロミとバッドばつ丸の大人気復刻アバターコラボショップを開催
さらに！それぞれのショップで2026年サンリオキャラクター大賞とコラボしたスペシャルなフレームアイテムが登場します。
※詳細はアプリ内キャンペーンページをご参照ください。
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G670019
(コラボアイテム一部紹介)
＜投票期間＞
2026年4月9日（木）～5月24日（日）
詳細はアプリ内のキャンペーンページをご確認ください。
■ゲーム概要
アプリ名
ガルショ☆
ジャンル
アパレルショップシミュレーションゲーム
アクセス方法
http://www.bkrs.jp/index/glcl
対応端末
iPhone、Android、フィーチャーフォン（一部機種を除く）の各キャリアの端末において、Flash Lite1.1以上が利用できる端末に対応しております。
【スマートフォン推奨環境】
・iPhoneはiOS4.0以上（タブレット、touchは推奨外）
・Android2.3以上（タブレットは推奨外）
利用料金
基本プレイ無料／アイテム課金制
著作権表記
(C)enish,inc.
■株式会社enish（エニッシュ）https://www.enish.com
enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションとして掲げ、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。
所在地：東京都港区六本木6-1-20 六本木電気ビルディング 4F
設立：2009年2月24日
代表取締役社長：安徳 孝平
事業内容：ゲームアプリの企画・開発・運営
[本件に関するお問い合わせ先]
株式会社enish 広報担当
E-Mail: pr@enish.com