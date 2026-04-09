【発達支援の現場課題を解決】運動×脳トレ×ゲームを融合したAR式運動プラットフォーム「Motion MARU」提供開始

株式会社メディカルアーツインタラクティブ型トレーニングシステム「Motion MARU（モーションマル）」プレイ中の様子

株式会社メディカルアーツ（本社：神奈川県、代表：今井 英弥）は、発達支援領域における運動療育の質の向上を目的とし、運動・脳トレーニング・ゲーム性を融合したAR式トレーニングマシン「Motion MARU（モーションマル）」の提供を開始しました。

本サービスは、放課後等デイサービスおよび児童発達支援事業所を主な対象とし、「運動が苦手な子どもでも主体的に参加できる療育環境」の構築を支援します。

詳細を見る :https://motion-maru.com/

『Motion MARU』本体イメージトレーニングコンテンツより「往復ランニング」遊びコンテンツより「ひっくりがえし」頭脳コンテンツより「さんすうてすと」

■開発背景｜発達支援における“運動療育の壁” 発達支援の現場では、以下のような課題が多く見られます。 ・運動に対する苦手意識からプログラム参加率が低い ・集団活動への参加が難しい児童への対応 ・指導員ごとの経験差による療育品質のばらつき ・プログラムのマンネリ化による集中力の低下 こうした課題に対し、「楽しさ」を起点に自発的な行動を引き出す新しい運動療育としてMotion MARUを開発しました。

■サービス概要｜“遊びながら発達を促す”インタラクティブ療育 Motion MARUは、プロジェクションとセンサー技術を活用し、空間全体を使って身体を動かす体験型トレーニングです。 以下の発達領域に同時にアプローチします。 ・身体機能（粗大運動、バランス、協調性） ・認知機能（注意、判断、記憶＝実行機能） ・社会性（順番待ち、ルール理解、対人関係）

■導入事例｜放課後等デイサービスでの変化 神奈川県内の放課後等デイサービス（定員10名規模）にて試験導入を実施。

【導入前の課題】 ・運動プログラムへの参加は全体の約70～80％ ・一部児童は活動に参加せず見学が多い ・スタッフが個別対応に追われる状況 ・特に雨天時は児童のコンディションが悪化し、対応困難化

【導入後の変化】

・参加率が90～100％まで向上

・これまで殆ど参加しなかった児童も自発的に参加

・順番待ちやルール理解など社会性の向上が見られる

・児童対応の負荷が軽減され、一時的に手の空いたスタッフは記録等の事務作業が可能に 現場からは 「“やらせる”のではなく“自分からやりたい”状態が生まれた」 との声が上がっています。

■理学療法士（自社社員）コメント｜ 「発達支援において重要なのは、“楽しさ”を通じた反復体験です。 Motion MARUは、感覚統合の視点からも有効であり、視覚・身体・認知を同時に使うことで、実行機能（注意・判断）のトレーニングにもつながります。 また、ルールがシンプルであり難易度も変更できるので、幼児～中学生といった幅広い世代で成功体験を得やすい設計は、自己肯定感の向上にも寄与します。結果として、SST（ソーシャルスキルトレーニング）的な効果も期待できます。」

■導入拡大状況｜ 現在、首都圏を中心に複数の放課後等デイサービスおよび児童発達支援事業所からお問い合わせをいただいており、人手不足時代において現場の負担軽減と稼働率の向上が期待されます。 今後は検証結果を踏まえ、年内に10～20施設規模への導入拡大を予定しています。さらに、発達支援領域におけるスタンダードな運動療育モデルとしての確立を目指します。

■特長

１. シンプルなルール設計 発達特性のある児童でも理解しやすく、すぐに参加可能

２. 短時間設計（1～5分） 集中が途切れにくく、回転率の高い療育が可能

３. 成功体験設計 難易度設定により、達成感が得やすく自己肯定感を育む

４. 療育の標準化 スタッフの経験に依存しない一定品質の支援が可能

５.アップデートによる新コンテンツの実装 ずっと同じではなく、現場の声を反映した新しいコンテンツを実装できます。

■導入対象例 ・放課後等デイサービス ・児童発達支援事業所 ・特別支援教育関連施設 ・小児病棟 ・各種お子さま向けイベント会場へのレンタルも可能です ※一部、高齢者施設（介護予防・認知機能トレーニング）でも活用可能。

■今後の展開 今後は導入施設の拡大とともに、個別支援計画への活用やデータ分析による療育の最適化（コンテンツのアップデート）を進めてまいります。発達支援領域を中心に、幅広い世代の健康と成長を支援していきます。

■お問い合わせ先 株式会社メディカルアーツ 担当：鈴木 理人 TEL：080-7507-1818 Mail：motionmaru.ma@gmail.com URL：https://motion-maru.com