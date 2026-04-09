米ぬか20％配合チョコ「re:nukaチョコ」4月18日新発売　頑張らない社会貢献「ナチュラル・ソーシャルアクション」を提案

合同会社wellty

この度、合同会社wellty（ウェルティ 本社：東京都、代表：平野 優子）は、未利用資源である米ぬかの可能性を広げる新ブランド「re:nuka（リヌカ）」を立ち上げました。

同ブランドより、米ぬかを20％配合したチョコレート「re:nukaチョコ」を、2026年4月18日（土）にオンラインショップにて発売いたします。

本プロジェクトは、応援購入サービス「Makuake」にて、2025年12月22日～2026年1月30日のクラウドファンディング実施期間中に目標金額の625％を達成し、多くのご支援をいただき商品化に至りました。

米ぬかは、玄米を精米する過程で生まれる栄養価の高い素材でありながら、その多くが十分に活用されていない未利用資源のひとつです。米ぬかの多くは飼料や肥料として利用されており、食品として活用される機会は限られてきました。

一方で、米ぬかには食物繊維やビタミン、ミネラルなどが豊富に含まれており、栄養価の高い素材としても知られています。

「re:nuka」は、この米ぬかの眠れる資源としての価値に着目し、「我慢して食べる健康食品」ではなく、「おいしく楽しめる食」として届けたいという想いから生まれたブランドです。

カカオの豊かな風味と、香ばしくやさしい味わいの米ぬかを組み合わせることで、日常の中で自然に楽しめる新しいチョコレートを開発しました。

本商品だけで、未利用資源という社会課題のすべてを解決することは難しいかもしれません。

しかし、健康や美容のために選んだ食べものが、結果としてまだ活かされていない資源の価値に目を向けるきっかけになる──

そんな「ナチュラル・ソーシャルアクション」を提案します。

｜re:nukaチョコから見えてくる 「未利用資源」の3つの価値

1. おいしさの価値

未利用資源であっても、工夫次第で「おいしい食品」として新たな魅力を持てること。

2. 栄養の価値

米ぬかに含まれる栄養素に着目することで、これまで見過ごされてきた素材の可能性に気づけること。

3. 社会につながる価値

未利用資源を活かすことが、食や農業、資源のあり方を見つめ直すきっかけになること。そしてその活動に、無理なく関われる新しいエシカル消費の形を生み出すこと。

｜re:nukaのこだわり

１. ローチョコレートを使用

未利用資源を「我慢して食べるもの」ではなく、「おいしく楽しめるもの」として届けたい。その想いから、カカオの豊かな風味と栄養価の高い米ぬかを組み合わせました。

チョコレートには、酵素やビタミン、ミネラルなどの栄養素を残すため、生のカカオ豆を低温で調理したローチョコレート（raw chocolate）を使用しています。

カカオ豆本来の栄養素を、損なうことなく取り入れることができます。

２. 岡山県産 おかやま自然栽培米の米ぬか

使用しているのは、NPO法人 岡山県自然栽培実行委員会の米ぬかです。

肥料・農薬・除草剤に頼らず、自然の力を活かして育てられたおかやま自然栽培米から生まれた米ぬかは、豊かな風味を持っています。「食（チョコレート）を通じて、思いやりあふれるやさしい世界をつくる」という当社の想いと、自然と共生する農業の考え方が重なり、今回のコラボレーションが実現しました。

３. 微細な米ぬかパウダー

“おかやま自然栽培米”「朝日」を使用した米ぬかは、きな粉やナッツを思わせる香ばしくやさしい風味が特徴です。

「おかやま自然栽培 米ぬかGENKIプレミアム・パウダー」は、特許技術により、栄養を損なわず酸化を抑えた「食べる米ぬかパウダー」を実現。

微細な粒度によるきめ細かくなめらかな口当たりで、おいしく楽しめる新しい素材に仕上げています。

この米ぬかパウダーとカカオのコクと重なることで、奥行きのある味わいとなめらかな口どけが生まれます。

｜re:nukaが目指す「プラスの循環」

１. 健康・美容

玄米が苦手な方でも、無理なく玄米ならではの栄養を取り入れられる。

２. 環境保全

未利用資源の存在に気づくことで、食や資源のあり方を見つめ直すきっかけとなり、無理なく関われる新しい消費の形（ナチュラル・ソーシャルアクション）を生み出す。

３. 農家支援

これまで廃棄されていた米ぬかが、新たな価値を生み出す。

｜re:nukaチョコについて

ブランド名：【re:nuka】（リヌカ）

商品名：re:nukaチョコ ３個入（抹茶・黒胡麻・プレーン）

税込価格：2,500円

フレーバー：

抹茶｜宇治抹茶の奥深い香りが和の安らぎを運ぶフレーバー

黒胡麻｜米ぬかの風味と黒胡麻のコクが引き立てあう味わい

プレーン｜米ぬかの優しい甘みと香ばしさを感じられる一粒

発売開始日時：2026年4月18日(土)午前10時～

販売場所：welltyオンラインショップ https://shop.wellty.co.jp/(https://shop.wellty.co.jp/)

｜代表・平野 優子のコメント

合同会社wellty 代表 平野 優子

米ぬかは栄養の宝庫でありながら、日本では十分に食用として活かされてきませんでした。

re:nukaチョコを通して、米ぬかを「おいしく、楽しく」日常に取り入れていただきながら、未利用資源の価値にも自然と目を向けてもらえたら嬉しいです。

食べる人の健康、農業の未来、そして環境にもつながる小さな循環を広げていきたいと考えています。

合同会社wellty 代表：平野 優子（ひらの ゆうこ｜岡山県出身）

大学で食料経済学を学び、洋菓子メーカー勤務を経て、料理教室やダイエットヘルスコーチとして活動。2022年に合同会社welltyを設立。他にも、サステナブルなライフスタイルブランド【L'occasion（ロカジオン）】、【セレクトショップSma Style.shop（スマスタイルショップ）】など3ブランドを展開しながら、持続可能なライフスタイルの提案を行っている。

｜先行試食レセプションを、4月16日(木)に東京で開催

一般発売に先駆け、メディア関係者様・バイヤー様向けの先行試食レセプションを開催いたします。

新ブランド re:nuka ブランドリリース＆先行試食レセプション

（共催：NPO法人岡山県自然栽培実行委員会）

・日 時：2026年4月16日（木）15時～16時

・場 所：KIGI（東京都千代田区永田町2-10-2）

・内 容：ブランド背景のご説明、ご試食体験 他

・申し込み：https://forms.gle/5AboFML1mQZVeqko7

※2026年4月13日(月)締切

締切以降のお申し込みは、事務局（yuko-hirano@wellty.co.jp）まで直接お問い合わせください。

本イベントは、メディア関係者様およびバイヤー様を対象としたイベントとなります。

当日の受付では名刺をお預かりいたします。

お手数をおかけいたしますが、ご準備のほどよろしくお願いいたします。

｜合同会社welltyについて

「今より自分を好きになる人を増やし、思いやり溢れる世界をつくる」をミッションに、ローチョコレートブランド【wellty（ウェルティ）】を展開。美容・健康・エシカルをテーマに、さまざまな素材の可能性を活かした商品づくりを行う。

■ 合同会社wellty

代表：平野 優子

所在地：東京都港区南青山2ｰ2ｰ15

URL：https://wellty.co.jp/

｜NPO法人岡山県自然栽培実行委員会について

『奇跡のリンゴ』で知られるリンゴ農家、木村秋則さんを岡山県へ招聘し、自然栽培を米づくりに応用した農業指導を受けながら、生産・流通を目指して、2010年にNPO法人を設立。

「大自然をそのままに、土に生かす」ことを大切に、岡山県ならではの自然栽培『おかやま自然栽培』を多くの皆様の暮らしへ届ける。

■NPO法人岡山県自然栽培実行委員会

理事長：高橋 啓一

所在地：岡山県倉敷市東塚4丁目9-32

URL：https://npo.okayamashizensaibai.jp/