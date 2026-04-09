クルーズ船「ASUKAIII meets 47都道府県」プロジェクトに採用　広島発けん玉「Hiroshima Like」シリーズが船上へ

株式会社 イワタ木工

郵船クルーズ株式会社が運航する客船「飛鳥III」で実施されている「ASUKA III meets 47都道府県プロジェクト」において、株式会社イワタ木工（本社：広島県廿日市市、代表取締役社長：岩田知真）が展開するけん玉ブランド「MUGEN MUSOU」より、「Hiroshima Like」シリーズの「Setouchi Blue」と「Sakura Pink」が採用されました。

画像提供：郵船クルーズ

本プロジェクトでは、「飛鳥III」のミッドシップスイート全47室を日本全国47都道府県に割り当て、

各客室を通して、その土地ならではの文化や産物、魅力を五感で楽しめる空間が演出されています。

感謝状とHiroshima LikeのSetouchi Blue

展示は 、3月2日出発のクルーズより開始されており、客室「9057」にてご覧頂けます。

ご乗船の際に、広島の魅力を感じていただけたら嬉しいです。

MUGEN MUSOUとは

詳細を見る :https://a47.asukacruise.co.jp/hiroshima

MUGEN MUSOU「Hiroshima Likeシリーズ」

けん玉発祥の地である広島県廿日市市にて誕生したけん玉ブランドです。「廿日市ろくろ」の技術を活かした高精度な加工技術と、美しく耐久性に優れた塗装技術などを使用し、けん玉の枠を超えた新たな価値を追求してまいりました。

使いやすさだけでなく、飾って楽しめる美しいデザインも大きな特長です。また、けん先取替技術などの特許技術を取り入れ、耐久性や実用性を追求し、プレイヤーがけん玉をより長く楽しめるよう工夫されています。過去には人気アパレルブランドや高級時計メーカーなどジャンルを問わず様々なブランドとのコラボレーションを行い、2023年のG7サミットでは、廿日市市からG7首脳陣への贈呈品としても選定されました。

株式会社 イワタ木工について

株式会社イワタ木工は、「ものづくりを通して真の感動を届ける」というミッションを掲げ、広島県廿日市市に本社を構える木工メーカーです。けん玉ブランド「MUGEN MUSOU」やインテリアオブジェブランド「IWATA」などを中心とした木工製品を手がけています。

廿日市市に伝わる伝統的な木工技術「廿日市ろくろ」を受け継ぎながら、現代的な技術と洗練されたデザインを融合し、高品質で革新的な製品づくりに取り組んでいます。

本社工場（広島県廿日市市）

【会社概要】

商 号 ： 株式会社イワタ木工

代 表 者 ： 代表取締役 岩田 知真

所 在 地 ： 〒738-0202 広島県廿日市市峠245-85

設 立 ： 2014年4月

事業内容 ： オブジェ、けん玉、その他木製品の企画、製造・販売

資 本 金 ： 8,000千円

U R L ： https://iwata.fun