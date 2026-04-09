北海道発、宇宙ビジネスの最前線を札幌から「HOKKAIDO SPACE SUMMIT, SAPPORO LINK 2026」 6月2日開催決定

開催の背景と目的

SPACE COTAN株式会社

SPACE COTAN株式会社（本社：北海道広尾郡大樹町、代表取締役社長兼CEO：小田切義憲）とSTARTUP HOKKAIDO実行委員会（所在地：北海道札幌市、事務局長：藤間恭平）は2026年6月2日（火）、札幌市中央区ニューオータニイン札幌で、「HOKKAIDO SPACE SUMMIT, SAPPORO LINK 2026」を開催します。

本サミットは毎年帯広で開催される「北海道宇宙サミット」へと繋がる「産業連携加速の起点」として、経済の中心地である札幌で初めて開催します。宇宙ビジネスへの参画機会をあらゆる産業界へ提供し、多様なプレイヤーを呼び込み、宇宙を核とした新たなビジネスチャンスの創出と具現化を加速させます。

現在、宇宙分野は将来の国の基幹分野として期待されており、宇宙政策は官主導から本格的な官民連携による社会実装・事業化フェーズへと、急速な転換期を迎えています。本サミットでは基調講演のほか「宇宙輸送の実現」や「宇宙空間の経済的利活用」をテーマとした実践的なセッションを展開。北海道のプレイヤーが地域の枠を超えて具体的な取組みの共有と議論を深めることで、宇宙ビジネス参画へのきっかけを提供します。

北海道における宇宙産業の現在地と未来の展望を広く発信し、札幌で醸成された熱量を秋に帯広で開催される「北海道宇宙サミット」へと力強くリンクさせ、北海道が一丸となって宇宙産業を次世代の基幹産業へと押し上げる節目となることを目指します。なお、参加申し込みの受付は、2026年4月9日（木）から開始を予定しており、詳細は、公式ウェブサイトにて順次公開します。

【イベント概要】

タイトル ：HOKKAIDO SPACE SUMMIT, SAPPORO LINK 2026

日時 ：2026年6月2日（火）14:30～19:30（受付：14:00）［予定］

開催場所 ：ニューオータニイン札幌（〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西1丁目1-1）

プログラム ：基調講演、トークセッション（14:30～18:00）、MEET UP（18:00～19:30）

開催方法 ：現地開催

参加人数 ：基調講演、トークセッション 300名、MEETUP（交流会） 150名

参加費 ：基調講演、トークセッション 無料、 MEETUP（交流会） 10,000円／名

Website ：https://hokkaidospaceport.com/sapporolink/





【お申し込み方法】

本サミットへの参加申し込み受付は、2026年4月9日（木）より開始いたします。 参加をご希望される方は、以下のURL（Peatix）よりお申し込みください。

申し込み専用URL（Peatix）https://hokkaidospacesummit-sapporolink.peatix.com

※定員に達し次第、受付を終了させていただく場合がございますので、お早めのご登録をお願いいたします。

SPACE COTAN株式会社 代表取締役社長兼CEO 小田切 義憲よりご挨拶

現在、国は宇宙分野を将来の基幹産業と位置づけ、国内での打上げ能力を、2030年代前半までに年間30件程度確保することをKPI（重要業績評価指標）に設定しており、宇宙分野への支援を加速させています。この潮流の中、北海道はこれまでにも増して宇宙産業集積の機運が高まり、北海道の産業地図はかつてないスピードで進化を続けています。こうした北海道の進化は、日本の宇宙産業を牽引する確かな原動力となっています。

北海道・大樹町では新たな射場Launch Complex 1（LC1）の整備を急ピッチで進めております。射場の完成を機に、打ち上げが本格化することで、宇宙をハブにあらゆる産業が有機的に繋がり、「次世代産業エコシステム」が構築されるでしょう。これは北海道のあらゆる産業の皆様にとって、宇宙ビジネスへ参画する絶好の機会となります。

今回、経済・ビジネスの中心地である札幌で本サミットを開催することで、より多くのプレイヤーにこの変革を実感いただきたいと考えています。本サミットが、宇宙を北海道の新たな基幹産業へと押し上げる『歴史的な転換点』となることを確信しています。業種や地域の垣根を超え、多くの皆様と共に宇宙産業の未来を共創できることを、心より楽しみにしております。

STARTUP HOKKAIDO実行委員会 事務局長 藤間 恭平よりご挨拶

札幌から宇宙ビジネスの最前線へ。

北海道で唯一のグローバルスペースカンファレンス「HOKKAIDO SPACE SUMMIT」は今年から札幌でも開催することとなりました。

北海道からグローバルで活躍するスタートアップの創出、集積を目指すSTARTUP HOKKAIDOでは、未来を牽引しうる注力分野を定めており、宇宙もそのうちの一つです。そして今、北海道は宇宙スタートアップの集積地として注目を集めています。

イベント名に冠した「SAPPORO LINK 2026」。 そこには、アジアのハブ宇宙港「北海道スペースポート（HOSPO）」を中心に急速に形成されつつある宇宙産業の熱狂を、北海道の経済・イノベーションの中心地である札幌へと繋ぎ（LINK）、多様なプレイヤーが主役となって新たな産業をともに創出し、拡張するという強い意志が込められています。

宇宙ビジネスに挑戦する事業者、参入を検討する企業、そして未来を共に描くすべての皆様。ここ札幌から、宇宙産業の「今」と「未来」を共に議論しましょう。皆様のご参加をお待ちしています。

北海道スペースポート（HOSPO）とは

HOSPOは、2021年4月に大樹町で本格稼働した民間にひらかれた商業宇宙港です。大樹町はロケットを打ち上げる東と南方向に海が広がり、広大な土地による射場の拡張性の高さ等の地理的優位性があることから、宇宙港の適地として40年前から航空宇宙産業の誘致を進めてきました。宇宙関連産業の集積である「宇宙版シリコンバレー」を北海道に創出することをビジョンとし、宇宙港を核とした地域活性化に取り組んでいます。

企業版ふるさと納税を活用し、人工衛星の打上げに対応した射場Launch Complex 1（LC1）の整備を進めています。地域性を活かした取り組みが評価され、大樹町は2022年度の内閣府特命大臣表彰を

受けました。また、大樹町とSPACE COTANは2026年2月、HOSPOを核とした宇宙のまちづくりの取り組みが評価され、第7回宇宙開発利用大賞で内閣府特命担当大臣（宇宙政策）賞を受賞しました。

LC1の整備後は、高頻度打上げが可能な射場Launch Complex 2（LC2）の整備に向けた検討を進めるほか、将来的には大型ロケットや有人ロケット打上げに対応するLaunch Complex X（LCX）や、P2P（高速2地点間輸送）の受け入れに向けて3,000m滑走路の新設も検討します。

また、大樹町とSPACE COTANは、2024年10月に世界5大陸の8商業宇宙港で国際協力に関する覚書（MOU）を締結し、打上げ需要の拡大に応えるため、参加宇宙港とともに射場の国際標準化による相互運用性の確保や運用コスト削減に向けた合理化などの検討を開始しました。

2025年1月には宇宙戦略基金に採択され、ロケットの打上げ高頻度化を目指した射場基盤技術の研究・開発を進めています。さらに、2025年7月には台湾企業の日本法人「jtSPACE」が、海外資本としては国内初となるサブオービタルロケットの打上げをHOSPOで行いました。

♦HOKKAIDO SPACE SUMMIT, SAPPORO LINK 2026

北海道スペースポートの将来イメージ

主催 SPACE COTAN株式会社

共催 STARTUP HOKKAIDO実行委員会

※2026年4月9日時点の確定分情報を掲載しております。登壇者やセッションの詳細につきましては、決定次第、公式サイトおよびプレスリリースにて随時お知らせいたします。