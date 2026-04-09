福島県南相馬市の公共施設における太陽光発電設備等による電力供給契約（PPA方式）締結に向けた太陽光発電設備設置に係る協定締結に関するお知らせ

フィンテック グローバル株式会社

フィンテック グローバル株式会社（以下「FGI」）の子会社である株式会社パブリック・マネジメント・コンサルティング（以下「PMC」）及び株式会社パブリック電力(以下「パブリック電力」)の２社で構成される「PMC・パブ電共同企業体」が、「令和７年度南相馬市公共施設太陽光発電設備等導入事業」(以下「本事業」)の公募型プロポーザルに応募し、審査の結果、第一優先受託候補者として選出され、2026年３月31日に本事業における太陽光発電設備等による電力供給契約（PPA方式）締結に向けた太陽光発電設備設置に係る協定を締結しましたのでお知らせいたします。

１． 本事業の概要及び協定締結の経緯

本事業は、南相馬市が、『南相馬市ゼロカーボン推進計画』で定めている、2030年度までに再生可能エネルギーを導入する公共施設の割合を50％以上とする目標の達成に向けた取組みとして実施するものです。

市役所北庁舎及び他１施設において、「PMC・パブ電共同企業体」が発電事業者となり、環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の活用及び自己負担によって、太陽光発電設備等を設置、所有した上で運転・維持管理を行い、発電した電力を当該施設等に供給することで、温室効果ガス排出量を削減するとともに、再生可能エネルギーを導入する公共施設の割合増加を図ります。

南相馬市は、本事業の発電事業者を選定するにあたり、公募型プロポーザルを実施しておりましたが、これに対し、公共施設マネジメントなどの支援を通じて地方自治体との豊富な取引実績※を有するPMCと、太陽光発電施設の開発や運営に関する専門人材を有するパブリック電力の２社が「PMC・パブ電共同企業体」を構成し、南相馬市が提示した仕様や諸条件を満たす企画提案を行った結果、発電事業者に選定され、協定締結に至りました。

なお、プロポーザルの選定結果については、南相馬市のホームページに以下のとおり掲載されております。

https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/13/1360/13602/hattyuu/puropo-zaru/30011.html(※南相馬市のウェブサイトへ遷移いたします。)

※2025年９月末現在の累計取引実績は479団体。

２．今後の見通し

本件が連結業績に与える影響は軽微でありますが、今後も温室効果ガス削減やカーボンニュートラルの実現に向けた課題を抱える地方自治体に対し、FGIグループ各社のノウハウを結集し、各自治体のニーズに沿ったソリューションを提案していくことで、新規案件の獲得とFGIグループが目指す「エネルギーと投資の地産地消」の実現を推進してまいります。

【参考：FGIグループが目指すエネルギーと投資の地産地消】

＜本事業に関連するFGIグループ各社について＞

（フィンテック グローバル株式会社）

本社所在地：東京都品川区上大崎三丁目１番１号 目黒セントラルスクエア15階

代表取締役社長：玉井 信光

設立：1994年12月7日

上場市場：東京証券取引所 スタンダード市場（証券コード8789）

事業内容：投資銀行業務、投資業務、投資運用業務、地域課題ソリューション

URL：https://www.fgi.co.jp/

（株式会社パブリック・マネジメント・コンサルティング）

本社所在地：東京都品川区上大崎三丁目１番１号 目黒セントラルスクエア15階

代表取締役社長：児玉 光載

設立：2008年7月1日

事業内容：地方公会計財務書類作成・分析・活用支援、公共施設等総合管理計画・個別計画策定支援、公共施設マネジメント技術支援、各種計画策定支援、PMOアウトソース業務、財源調達マネジメント

URL：https://www.public.ac/

（株式会社パブリック電力）

本社所在地：東京都品川区上大崎三丁目１番１号 目黒セントラルスクエア15階

（東京本社）：東京都品川区上大崎 ２-15-21 PMO目黒 ９階

代表取締役社長：吉岡 尚子

設立：2023年４月20日

事業内容：太陽光、バイオマス、風力、地熱、水力等の再生可能エネルギー資源を利用した発電所の開発、発電、売電及び施設運営業務、並びにそれらの支援・コンサルティング業務

URL：https://pubden.co.jp/

（ご参考）

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