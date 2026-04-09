福岡・大橋に誕生。暮らしを「企てる」ための住まい、リノベーションプロジェクト「ロワールマンション大橋」を公開

Local Design株式会社※完成予想図

Local Design株式会社（本社：福岡市、代表取締役：河辺健一）は、自社で取得したマンションの一室において、不動産取得から企画、設計、施工、販売までを一貫して手がけるリノベーションプロジェクト「ロワールマンション大橋」を公開いたしました。中古マンションの需要が高まるなか、本プロジェクトは設備や内装デザインの刷新にとどまらず、間取りの大幅な変更により、住み手が暮らしを自分の手でつくり上げていく「理想の住まい」を追求した取り組みです。

■ 1. 企画・世界観：暮らしを「企てる」― 私と、時間を深める家※完成予想図

私たちは住まいを単なる日常の場としてではなく、自らの感性を満たし、人生をより楽しむための場所として捉えました。そこで本プロジェクトが大切にしたのは、住み手が自らの暮らしをデザインするための『余白』です。

あらかじめ用意された機能に暮らしを合わせるのではなく、住み手自身が日々の過ごし方を組み立てていく。

自らの暮らしを「企てる」からこそ、自分が大切にしている時間は、より豊かなものへと深まっていく。

そんな願いを込めて、私たちは『私と、時間を深める家』というコンセプトを掲げました。

■ 2. プロジェクトの特長：「暮らしを企てる」世界観を実現する3つのポイント

1. 暮らしの選択肢を広げる「土間」

玄関から続く広々とした土間空間は、機能を限定しない「余白」の場所であり、住み手が自ら暮らしを企てるための「クリエイティブな土台」です。創作に没頭する場として、あるいは大切な人を迎える場として、住み手の暮らし方に合わせて自由なレイアウトを作り上げることができます。



2. 包容力のある「曲線」

やわらかな印象を与える曲線的な要素を設計に取り入れ、壁による仕切りがありつつも、角のない「丸み」を効果的に用いることで、視覚的な奥行きと開放感をもたらします。この曲線の活かし方をどのように企てるか。暮らしの動線を緩やかに導くこの曲線は、住み手の想像力を刺激し、暮らしの中に穏やかなリズムと心地よい安心感を与えます。



3. 境界を再構築する「地続き」

この住まいには、専用の庭があります。この庭を暮らしの一部として取り込み、内と外が溶け合うような連続性のある構成を実現しました。庭へと視線が抜ける設計により、暮らしの領域を屋外へと拡張。室内外の境界をゆるやかにつなげることで、日常の中に豊かな風景を創出します。この「地続き」の開放的な空間を、いかにして自分だけのプライベートな風景として企てていくか。内と外がゆるやかにつながるこの境界は、住み手の視線を外へと広げ、日々の暮らしに伸びやかな開放感と、自分らしく過ごすための豊かな余白を与えてくれます。

■ 3. 設計者からのコメント

この住まいに込めた想いは、限られた空間の中に、暮らしの奥行きをどのように生み出すか、という点です。部屋数を増やすために空間を細かく分断するのではなく、暮らしがゆるやかにつながっていく構成を目指しています。

朝日の入り方、庭へ出る一歩、誰かを招く夜。そうした日々の営みを起点として、住み手が自らの暮らしを編集し、楽しみを広げていける「土台」のような場所。ここでの時間が、住み手の個性を引き出し、自分らしい暮らしを育む豊かな「器」になればと願っています。

■ 暮らしを、自ら「企てる」楽しさへ

ロワールマンション大橋は、あらかじめ用意された暮らしを受け取る場所ではありません。住み手自身が時間の使い方を選び、暮らしを自らの手で更新していく。そんな『暮らしを企てる』楽しさこそが、住まいを一人ひとりの時間に応じて変化させ、人生をより豊かなものにします。この豊かな『余白』を備えた住まいが、自分らしい時間を深め、人生を楽しむための新たな選択肢となることを私たちは願っています。

■物件概要

物件名： ロワールマンション大橋（105号室）

チーム： マネージャー：岡、メンバー：上野・川村・木村・松村

設計監理： Atelier koma 一級建築士事務所＜https://atelierkoma.com/＞

施工： 株式会社SAI建築社

所在地： 福岡市南区向野二丁目6番地

登記簿面積： 50.17平方メートル （15.17坪）

販売価格: 2,480万円（税込）

交通: 西鉄天神大牟田線「大橋」駅 徒歩7分

構造・規模: RC造 地上6階建 1階部分

築年: 1983年2月

取得日： 2025年6月11日

管理費等: 管理費 月額8,200円 / 修繕積立金 月額5,000円

取引態様: 売主（Local Design株式会社）

販売窓口（媒介）: 福岡R不動産（株式会社DMX） 宅地建物取引業免許 福岡県知事（3）第16127号

自社免許番号: 福岡県知事（2）第18302号（Local Design株式会社）

■運営会社概要

Local Design株式会社 ＜https://ldhd.co.jp/＞

代表者 ：代表取締役 河辺 健一

所在地 ：福岡市博多区中洲中島町1番3号8階 福岡Kスクエア

事業内容 ：不動産取引・資産運用・コンサルティング・建物管理、ホテル企画・運営、料飲、EC

関連会社 ：Local Design国際特許事務所 Local Design行政書士事務所