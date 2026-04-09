日焼け対策フェイスカバー「ヤケーヌ」がゴルフブランド「レザレクション」とコラボモデル「GMエンボスフェイスカバー」、4月より発売開始！

株式会社丸福繊維ヤケーヌ×レザレクション コラボレーション

日焼け・熱中症対策商品の企画製造を行う株式会社丸福繊維（本社：愛知県西尾市、代表：村瀬 智之）は、累計販売数300万点を突破し、2025年楽天年間ランキング「スポーツ・アウトドア部門」で第2位※を受賞。さらに、2026年2月度「楽天ショップ・オブ・ザ・マンス」スポーツジャンル賞においてベストショップも受賞した、日焼け対策専用フェイスカバーシリーズ「ヤケーヌ」を販売しています。同シリーズでは、夏の人気モデル「ヤケーヌ爽クール」をはじめ、入荷のたびに完売するなど高い支持を集めている、シリーズ最高のUVカット率を誇る「ヤケーヌ99.9ブラックレーベル」など、用途やシーンに応じたラインナップを展開しています。このたび、昨年発売し、ご好評をいただいた、ゴルフブランド「レザレクション」とコラボレーションアイテム「GMエンボスフェイスカバー」を4月より、レザレクション直営店・取扱店および公式オンラインストアにて順次発売いたします。

レザレクション公式オンラインショップ（https://www.resurrection-tokyo.com）

レザレクションとヤケーヌの出会いから生まれた特別なフェイスカバーは、光に当たるとレザレクション柄が浮かび上がるエンボス加工が特徴の一枚。ブランドロゴは刺繍で表現し、レザレクションらしい上品な雰囲気にさりげない高級感を添えました。ヤケーヌならではの高い機能性を兼ね備えた一枚に仕上がっています。

春の訪れとともに日差しも気になり始めるゴルフシーズン。ラウンド中はもちろん移動時にも活躍する一枚として、ファッション性と機能性を兼ね備えた本商品は、ゴルファーの日焼け対策を快適に楽しめるアイテムです。

※集計期間：2024年8月17日(土)～2025年8月11日(月) スポーツ・アウトドア部門

■ ヤケーヌ×レザレクション 「GMエンボスフェイスカバー」 ■

GMエンボスフェイスカバー カラー展開（ホワイト・ネイビー・ブラック）

光に当たるとレザレクション柄が浮かび上がるエンボス加工が特徴。

ブランドロゴは刺繍で表現し、レザレクションらしい上品さとさりげない高級感を表現しました。

■ 商品概要 ■

商品名 ：「GMエンボスフェイスカバー」

カラー ：ホワイト・ネイビー・ブラック（全3色）

素 材 ：ポリエステル100％

サイズ ：フリー（耳ひも調節可能）

販売価格：6,600円(税込)

■ 販売先 ■

公式オンラインストア

https://www.resurrection-tokyo.com

直営店舗

レザレクション青山本店

レザレクション銀座店

レザレクション日本橋高島屋店

レザレクションジアウトレット湘南平塚店

レザレクション名古屋店

レザレクション松坂屋名古屋店

レザレクション大阪店

レザレクション大丸心斎橋店

レザレクション福岡店

取扱店

ダブルイーグル恵比寿店

ダブルイーグル伊勢丹新宿店

ダブルイーグル銀座店

ダブルイーグル横浜元町店

ゴルフダイジェストオンライン

ViViGOLF

MARKS&CO

UNDER BAR

THE SUN GOLF

GOSSIP GOLF

広尾スタイル

BLOON＆MAGIC

CURUCURU

コロニー西宮阪急店

コロニー京都店

コロニー喜瀬リゾート店

■ レザレクション ■

レザレクションは時代や流行にとらわれない名品のもつ美しさや、品格といったものをアレンジしゴルフアイテムとして「蘇らせる」ことをコンセプトとしています。

街からゴルフ場へ、ゴルフ場から街へ帰ってきた時にも、違和感無く街に馴染む、上品なアイテムを提案致します。

■ レザレクションの象徴「GM」シリーズ ■

「GM」は、Geometric（幾何学模様）を意味し、幾何学模様をモチーフとしたゴルフブランドは、レザレクションが初めてにあたります。現在では「レザレクションといえば幾何学模様」と広く認知されており、この模様を取り入れたアイテムには「GM」の名が付けられることが多くあります。

■ 紫外線・日焼け防止フェイスカバー「ヤケーヌ」 ■

日焼け対策専用フェイスカバー「ヤケーヌ」

株式会社丸福繊維では、紫外線対策を目的とした日焼け防止専用フェイスカバー「ヤケーヌ」を2010年より販売しています。2025年は前年比1.3倍以上の販売実績を記録（※自社統計）。2025年も記録的な暑さが続いたことを背景に、スポーツや屋外作業といった従来の使用シーンに加え、美容目的の日常使いが広がり、外出時の美容ケアの一部として取り入れる方も増え、利用シーンやユーザー層はこれまで以上に多様化しています。中でも、「目尻プラス」や「99.9ブラックレーベル」など、美容視点で開発されたシリーズは高い支持を得ており注目を集めています。

近年続く酷暑の影響で、2026年以降もフェイスカバーを活用した日焼け対策へのニーズはさらに高まると見込まれます。今後も、日常の快適さを支えるアイテムとして、多くの方にご愛用いただけるよう展開してまいります。

■ "ブレスルーテック"搭載で息苦しくない ■

ヤケーヌの最大の特徴は息苦しさを回避するための上下二部式の構造。

"ブレスルーテック" ロゴマーク

“ブレスルーテック”は特許取得の開口部セパレート構造で、息苦しさを解消。飲み物もそのまま飲めて、メガネも曇りにくい革新的デザインです。

ヤケーヌ独自の3つのポイント

■ 最高レベルのUVカットをいつまでも ■

何度洗ってもUVカット効果が持続し、経済的

ヤケーヌは、安心・安全の日本製高機能糸を使用し、生地(糸)自体にUVカット効果のあるチタンを練り込んでいます。後加工ではありませんのでお洗濯しても効果は半永久的に持続します。

【株式会社丸福繊維について】

社名：株式会社丸福繊維

本社所在地：愛知県西尾市戸ヶ崎町豊美5番地

代表取締役：村瀬智之

事業内容： 紫外線・熱中症対策商品の企画・製造・販売

設立： 1952年

HP：https://www.marufuku.ne.jp/

MARUFUKU楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/suzukachan/

株式会社丸福繊維