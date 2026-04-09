NYの名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」大阪店、新緑の季節を愉しむ「抹茶カクテル付き アフタヌーンティー」が登場

株式会社オーイズミフーズ

ニューヨーク発の名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」（日本運営：株式会社 オーイズミフーズ、本社：神奈川県厚木市、代表：大泉 賢治）は、ＫＩＴＴＥ大阪店にて、「抹茶カクテル付き 季節のアフタヌーンティー」を、2026年4月25日（土）より6月28日（日）まで毎週土日祝日の14:00～17:00限定で、提供開始します。また、予約を2026年4月9日（水）より開始します。

https://benjaminsteakhouse.jp/location/kitteosaka/

「新緑の季節にふさわしい上質な午後のひととき」をコンセプトに、ベンジャミン ステーキハウスならではの肉料理と繊細なスイーツ、さらに日本の季節感を取り入れた抹茶カクテルを組み合わせた、特別企画です。

本アフタヌーンティーは、NYスタイル×日本の季節美をイメージし、ベンジャミンステーキハウスらしい軽食・肉料理・デザートをバランスよく構成しました。

セイボリーには、黒毛和牛のタリアータやマグロのタルタルなど、“NYのステーキハウスならでは”の満足感を味わいながら、デザートにはシェフ特製のスイーツとして、「抹茶のティラミス」や「抹茶のムース」「苺とマシュマロのスモアタルト」のを3種をお楽しみいただけます。

紅茶にはNYのマイティーリーフティーより6種をラインナップしました。上質な茶葉やハーブ、フルーツなどが織りなす芳醇な香りが、彩り豊かなスイーツやセイボリーに寄り添い、繊細なティーカルチャーとアメリカンステーキハウスが融合した新たな食体験を提供いたします。

さらに、新緑を想起させる抹茶カクテルor抹茶モクテルを1杯サービス。抹茶の奥行きある旨味と香りが、アフタヌーンティー全体に上質な余韻をもたらします。

新緑の季節、NYと日本の季節を味わう一風変わった午後のひと時をお過ごしください。

■ベンジャミンステーキハウスKITTE 大阪店 「抹茶カクテル付き 季節のアフタヌーンティー」

提供期間：2026年4月25日（土）から6月28日（日）毎週土日祝日

提供時間：14:00～１7:00 (最終入店15:30)

予約受付開始：2026年4月9日(木)

価格：4,800円（税サ込み）

お問合せ先：TEL 06-6440-7733／MAIL bsh-kitteosaka@benjaminsteakhouse.jp

■アフタヌーンティー内容：

・ マグロのタルタル

・ 和牛のタリアータ

・ シェフお任せ季節の一品

・ 抹茶のティラミス

・ 抹茶のムース

・ 苺とマシュマロのスモアタルト

・ ニューヨーク マイティーリーフティー セレクション

・ イリィ コーヒー

※フリーフロー120分

・ 抹茶カクテル or 抹茶モクテル（お一人様一杯付き）

■ベンジャミンステーキハウスについて

「ベンジャミン ステーキハウス」はニューヨーク・ブルックリンにある老舗のステーキハウスで経験を積んだベンジャミン・プロブカイとベンジャミン・シナナージが、同店で約20年に渡りステーキマスターとして腕をふるったシェフ、アーテュロ・マクレッドと共に、2006年マンハッタンに創業した正統派の名門ステーキハウスです。アメリカ本場のステーキハウス文化を継承し、熟成肉、焼き、サービスに至るまで、変わらない王道を追求し続けています。

■ベンジャミンステーキハウス ＫＩＴＴＥ大阪店 概要

所在地： 大阪市北区梅田3-2-2 ＫＩＴＴＥ大阪階

アクセス： JR大阪駅西改札(直結) から 徒歩3分

営業時間：

【Weekday】

Lunch 11:00-15:00（LAST ORDER 14:00）

Dinner 17:00-23:00（LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00）

【土曜・日曜・祝日】

11:00-23:00（LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00）

お客様からのお問合せ先： 06-6440-7733