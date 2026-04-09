春の和スイーツを楽しむ限定メニューが登場｜桜×苺のアフタヌーンティーやお花見スイーツを「UNPASS CAFE」で提供

株式会社日本セレモ二ー

株式会社日本セレモニー（愛グループ）が運営する「UNPASS CAFE（アンパスカフェ）」では、2026年3月16日より、春限定メニューの提供を開始しました。

「UNPASS CAFE」は、結婚式場に併設されたカフェとして、ウェディングケーキを手掛けるパティシエによるスイーツを提供しています。

桜と苺をテーマに、季節感あふれる和スイーツを取り入れたアフタヌーンティーや苺パフェを展開し、春ならではの味わいと華やかなひとときを提供します。

■桜と苺を楽しむ春限定アフタヌーンティー

桜や抹茶を取り入れた和スイーツを、2段の重箱に彩り豊かに詰め合わせた春限定のアフタヌーンティー。

3色寒天や生どら焼き、抹茶テリーヌ、桜団子など、さまざまな味わいを少しずつ楽しめる構成で、見た目にも華やかな仕上がりです。

■お花見にぴったりのスイーツ（数量限定）

テイクアウト可能なスイーツは、桜フィナンシェや抹茶ロールケーキ、団子などを詰め合わせた限定セット。

お花見シーズンに合わせ、屋外でも楽しめるよう工夫されており、春の味覚を気軽に楽しめます。

（2026年4月30日まで／数量限定30個）

■写真映えする華やかな苺パフェ

苺をふんだんに使用したパフェは、花が咲いたような華やかな盛り付けが特徴。

見た目の美しさとともに、軽やかな甘さと酸味のバランスを楽しめる一品です。

■結婚式場併設カフェならではの上質なスイーツ

「UNPASS CAFE」は、結婚式場に併設されたカフェとして、

ウェディングケーキを手掛けるパティシエによるスイーツを提供しています。



特別な日のために磨かれた技術を、日常の中で気軽に楽しめる点が特徴です。

■商品概要

【提供期間】

・春限定メニュー（アフタヌーンティー／パフェ）

2026年3月16日～（終了時期未定）

・お花見スイーツBOX

2026年3月16日～4月30日まで（数量限定30個）



【価格】

・春限定アフタヌーンティー 3,500円（税込）

・お花見スイーツBOX 2,700円（税込）

・苺パフェ 2,420円（税込）



※内容・価格は変更となる場合がございます

UNPASS CAFE について

落ち着いた雰囲気の中で、ゆったりと過ごせる空間

「UNPASS CAFE」は、結婚式場に併設されたカフェとして、ゆったりとした空間の中でスイーツやドリンクを楽しめる店舗です。

ウェディングケーキを手掛けるパティシエによるスイーツを、日常の中で気軽に味わえる点が特徴です。

お城のような外観が特徴の結婚式場（JR下関駅直結）馬車型スタンドのアフタヌーンティー（通常提供時のイメージ／春限定は重箱仕様）

〈店舗概要〉

■名称 UNPASS CAFE（アンパスカフェ）

■所在地 山口県下関市竹崎町4-2-22

「ノートルダム下関」2階

■アクセス JR下関駅 東口より徒歩1分

※人工地盤（2階）から直結

■営業時間

平日 11:00～18:00（フードL.O. 17:00／ドリンクL.O. 17:30）

土日祝 11:00～19:00（フードL.O. 18:00／ドリンクL.O. 18:30）

※変更の場合あり（詳細はInstagram）

■定休日 火曜（祝日を除く）

■予約方法 電話またはInstagram DM

■公式サイト

https://aigroup-restaurant.com/unpasscafe.html

■TEL 083-229-1030

■Instagram @unpasscafe(https://www.instagram.com/unpasscafe/)

この記事に関するお問い合わせ先

愛グループ（株）日本セレモニー

TEL：083-283-0088（代表）

E-mail：webmaster@aigroup.co.jp

愛グループ公式サイト：https://www.aigroup.co.jp/