春の和スイーツを楽しむ限定メニューが登場｜桜×苺のアフタヌーンティーやお花見スイーツを「UNPASS CAFE」で提供
株式会社日本セレモニー（愛グループ）が運営する「UNPASS CAFE（アンパスカフェ）」では、2026年3月16日より、春限定メニューの提供を開始しました。
「UNPASS CAFE」は、結婚式場に併設されたカフェとして、ウェディングケーキを手掛けるパティシエによるスイーツを提供しています。
桜と苺をテーマに、季節感あふれる和スイーツを取り入れたアフタヌーンティーや苺パフェを展開し、春ならではの味わいと華やかなひとときを提供します。
■桜と苺を楽しむ春限定アフタヌーンティー
桜や抹茶を取り入れた和スイーツを、2段の重箱に彩り豊かに詰め合わせた春限定のアフタヌーンティー。
3色寒天や生どら焼き、抹茶テリーヌ、桜団子など、さまざまな味わいを少しずつ楽しめる構成で、見た目にも華やかな仕上がりです。
■お花見にぴったりのスイーツ（数量限定）
テイクアウト可能なスイーツは、桜フィナンシェや抹茶ロールケーキ、団子などを詰め合わせた限定セット。
お花見シーズンに合わせ、屋外でも楽しめるよう工夫されており、春の味覚を気軽に楽しめます。
（2026年4月30日まで／数量限定30個）
■写真映えする華やかな苺パフェ
苺をふんだんに使用したパフェは、花が咲いたような華やかな盛り付けが特徴。
見た目の美しさとともに、軽やかな甘さと酸味のバランスを楽しめる一品です。
■結婚式場併設カフェならではの上質なスイーツ
「UNPASS CAFE」は、結婚式場に併設されたカフェとして、
ウェディングケーキを手掛けるパティシエによるスイーツを提供しています。
特別な日のために磨かれた技術を、日常の中で気軽に楽しめる点が特徴です。
■商品概要
【提供期間】
・春限定メニュー（アフタヌーンティー／パフェ）
2026年3月16日～（終了時期未定）
・お花見スイーツBOX
2026年3月16日～4月30日まで（数量限定30個）
【価格】
・春限定アフタヌーンティー 3,500円（税込）
・お花見スイーツBOX 2,700円（税込）
・苺パフェ 2,420円（税込）
※内容・価格は変更となる場合がございます
UNPASS CAFE について
落ち着いた雰囲気の中で、ゆったりと過ごせる空間
「UNPASS CAFE」は、結婚式場に併設されたカフェとして、ゆったりとした空間の中でスイーツやドリンクを楽しめる店舗です。
ウェディングケーキを手掛けるパティシエによるスイーツを、日常の中で気軽に味わえる点が特徴です。
お城のような外観が特徴の結婚式場（JR下関駅直結）
馬車型スタンドのアフタヌーンティー（通常提供時のイメージ／春限定は重箱仕様）
〈店舗概要〉
■名称 UNPASS CAFE（アンパスカフェ）
■所在地 山口県下関市竹崎町4-2-22
「ノートルダム下関」2階
■アクセス JR下関駅 東口より徒歩1分
※人工地盤（2階）から直結
■営業時間
平日 11:00～18:00（フードL.O. 17:00／ドリンクL.O. 17:30）
土日祝 11:00～19:00（フードL.O. 18:00／ドリンクL.O. 18:30）
※変更の場合あり（詳細はInstagram）
■定休日 火曜（祝日を除く）
■予約方法 電話またはInstagram DM
■公式サイト
https://aigroup-restaurant.com/unpasscafe.html
■TEL 083-229-1030
■Instagram @unpasscafe(https://www.instagram.com/unpasscafe/)
この記事に関するお問い合わせ先
愛グループ（株）日本セレモニー
TEL：083-283-0088（代表）
E-mail：webmaster@aigroup.co.jp
愛グループ公式サイト：https://www.aigroup.co.jp/