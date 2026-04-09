春の和スイーツを楽しむ限定メニューが登場｜桜×苺のアフタヌーンティーやお花見スイーツを「UNPASS CAFE」で提供

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株式会社日本セレモ二ー


株式会社日本セレモニー（愛グループ）が運営する「UNPASS CAFE（アンパスカフェ）」では、2026年3月16日より、春限定メニューの提供を開始しました。



「UNPASS CAFE」は、結婚式場に併設されたカフェとして、ウェディングケーキを手掛けるパティシエによるスイーツを提供しています。



桜と苺をテーマに、季節感あふれる和スイーツを取り入れたアフタヌーンティーや苺パフェを展開し、春ならではの味わいと華やかなひとときを提供します。



■桜と苺を楽しむ春限定アフタヌーンティー

桜や抹茶を取り入れた和スイーツを、2段の重箱に彩り豊かに詰め合わせた春限定のアフタヌーンティー。


3色寒天や生どら焼き、抹茶テリーヌ、桜団子など、さまざまな味わいを少しずつ楽しめる構成で、見た目にも華やかな仕上がりです。





■お花見にぴったりのスイーツ（数量限定）

テイクアウト可能なスイーツは、桜フィナンシェや抹茶ロールケーキ、団子などを詰め合わせた限定セット。
お花見シーズンに合わせ、屋外でも楽しめるよう工夫されており、春の味覚を気軽に楽しめます。
（2026年4月30日まで／数量限定30個）





■写真映えする華やかな苺パフェ

苺をふんだんに使用したパフェは、花が咲いたような華やかな盛り付けが特徴。


見た目の美しさとともに、軽やかな甘さと酸味のバランスを楽しめる一品です。





■結婚式場併設カフェならではの上質なスイーツ

「UNPASS CAFE」は、結婚式場に併設されたカフェとして、
ウェディングケーキを手掛けるパティシエによるスイーツを提供しています。

特別な日のために磨かれた技術を、日常の中で気軽に楽しめる点が特徴です。



■商品概要

【提供期間】
・春限定メニュー（アフタヌーンティー／パフェ）
　2026年3月16日～（終了時期未定）


・お花見スイーツBOX
　2026年3月16日～4月30日まで（数量限定30個）



【価格】
・春限定アフタヌーンティー　3,500円（税込）
・お花見スイーツBOX　2,700円（税込）
・苺パフェ　2,420円（税込）



※内容・価格は変更となる場合がございます




UNPASS CAFE について


落ち着いた雰囲気の中で、ゆったりと過ごせる空間

「UNPASS CAFE」は、結婚式場に併設されたカフェとして、ゆったりとした空間の中でスイーツやドリンクを楽しめる店舗です。


ウェディングケーキを手掛けるパティシエによるスイーツを、日常の中で気軽に味わえる点が特徴です。



お城のような外観が特徴の結婚式場（JR下関駅直結）

馬車型スタンドのアフタヌーンティー（通常提供時のイメージ／春限定は重箱仕様）


〈店舗概要〉


■名称　UNPASS CAFE（アンパスカフェ）


■所在地　山口県下関市竹崎町4-2-22
「ノートルダム下関」2階


■アクセス　JR下関駅 東口より徒歩1分
※人工地盤（2階）から直結


■営業時間
平日　11:00～18:00（フードL.O. 17:00／ドリンクL.O. 17:30）
土日祝　11:00～19:00（フードL.O. 18:00／ドリンクL.O. 18:30）
※変更の場合あり（詳細はInstagram）


■定休日　火曜（祝日を除く）


■予約方法　電話またはInstagram DM


■公式サイト
https://aigroup-restaurant.com/unpasscafe.html


■TEL　083-229-1030


■Instagram　@unpasscafe(https://www.instagram.com/unpasscafe/)





この記事に関するお問い合わせ先


愛グループ（株）日本セレモニー


TEL：083-283-0088（代表）


E-mail：webmaster@aigroup.co.jp


愛グループ公式サイト：https://www.aigroup.co.jp/