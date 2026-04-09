AlphaDrive、顧客解像度を極限まで高める「顧客インタビュー＆インサイト分析代行パッケージ」の提供を開始

株式会社アルファドライブ

株式会社アルファドライブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一、以下「AlphaDrive」）は、新規事業開発の初期活動として重要な「顧客課題の深堀り／分析」のプロセスについてワンストップで代行する「顧客インタビュー＆インサイト分析代行パッケージ」の提供を開始します。

全ての事業の土台となる「着目すべき顧客と課題」を見出した上で、その先の事業開発に繋がる確かな示唆を提供し、より着実な新規事業開発の前進に貢献して参ります。

◼︎サービス開始の背景

AlphaDriveは、2018年の創業以来、企業内からの持続的な新規事業創出を実現するために、多種多様な属性、フェーズの新規事業を支援してきました。アイデア創出のみではなく、その後の立ち上げに向けた伴走にも強みを持ち、累計250件を超える事業化案件を輩出しています。

これら経験の中から、立ち上がる新規事業の土台となるのは「顧客と課題の解像度」であり、特に初期の事業開発活動の中では、この解像度を高めていくための顧客インタビュー、および、それを踏まえた顧客インサイトの分析を重要な活動と位置づけています。

一方で、このプロセスを分解していくと、ターゲット顧客のペルソナ設定、顧客候補へのアプローチ、インタビューからの発見を最大化するための事前設計と実行、結果を踏まえたインサイトの分析、その先の事業開発に向けた示唆出し、と、実行タスクは多岐に渡り、変数が多い故の難しさがつきまといます。

「新規事業開発の最初の壁」とも言えるこのプロセスを、スピーディーかつ着実に進めた上で、その先の活動に向き合ってもらいたい、という思いから、今回の代行パッケージサービスをリリースしました。

◼︎「顧客インタビュー＆インサイト分析代行パッケージ」の概要

本パッケージは、「事業テーマはあるものの、誰が顧客なのか、どう捕まえていくのか、意味あるリサーチはどう進めたらよいのか」という初期段階から、ハンズオン／代行実施型で支援するものです。

顧客インタビューを代行実施した上で報告書／分析結果を納品するだけではなく、その後の事業推進に繋げるための「UVP=抽出したインサイトに基づく提供価値の定義」、次の検証プロセスの示唆出しまで、初期の事業開発の核となる活動を支援します。

【具体的な実施内容イメージ】

1.ターゲット顧客の仮説設計

事業テーマを元にして、今後の検証で向き合っていくべき顧客セグメント／ペルソナの仮説設計を実施します。

2.ターゲット顧客＆関連エキスパートへのデプスインタビュー

AlphaDriveが提携する独自のネットワークやアプローチノウハウを活かし、実際の顧客候補となるターゲットを確保。インタビューからの発見を最大化させるための事前設計を綿密に練った上で、仮説ブラッシュアップ／PDCAを繰り返しながら、デプスインタビューを代行実施します。

3.インサイト分析／次の活動への示唆出し

インタビュー結果を踏まえて、顧客を取り巻く課題構造、インサイトを分析抽出し、その先の事業開発に繋げていくためのUVPの定義までを実施。

※上記の限りでなく、それぞれの事業の前提条件／属性にあわせて、実行すべきアクションから設計し、ご提案いたします。

◼︎実例紹介

・大手不動産企業 様

ご相談内容：沿線開発検討にあたり、沿線住民のニーズの声を拾い上げたい

実施内容：

L 着目すべき住民のターゲット像／セグメント仮説を設計

L 現地での住民へのヒアリングを実施（約100名分を代行実施）

L ソリューション検討に繋がる示唆を納品

・大手製造業 様

ご相談内容：顧客である自治体への接点構築が難しく、顧客確保の支援をしてほしい

実施内容：

L 未接点から興味関心を惹くための訴求／アプローチ手法を開発

L 架電／問い合わせフォーム等からのアプローチを代行し、複数のヒアリング先を確保

L ソリューションインタビューを実施し、PoC実施意向を獲得

本プランにご興味をお持ちの企業は、当社ホームページよりお問い合わせくださいませ。

＜会社概要＞

社名：株式会社アルファドライブ

設立：2018年2月23日

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一

所在地：東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

https://alphadrive.co.jp

お問い合わせ

担当者：株式会社アルファドライブ（PR担当）

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