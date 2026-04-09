『量』から『質』の時代へ、改正障害者雇用促進法施行10年を機に支援のあり方を問う。4/15に就労移行支援事業所向けウェビナーを開催

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷 哲）は、2026年4月15日に就労移行支援事業所様向けの無料ウェビナーを開催いたします。2026年7月の法定雇用率引き上げ（2.7%）を目前に控え、企業が求める人材像の変化と、支援機関に求められる新たな役割について、最新の市場動向を交えて解説します。ランスタッドは自社の障がい者雇用を着実に促進することに加え、企業への障がい者人材の紹介事業も強化しており、今後も社会課題解決に貢献してまいります。

■ 法定雇用率2.7％へ。障がい者雇用は「量」から「質」の第2フェーズへ

2016年の改正障害者雇用促進法施行から10年が経過し、「差別の禁止」や「合理的配慮の提供」が義務化された第1フェーズから、現在は「雇用の質の向上」や「合理的配慮の日常化」を求める第2フェーズへと移行しています。単なる『職場への送り出し』に留まらず、入社後のキャリアパス構築や、企業の文化に合わせた柔軟な配慮の調整など、より高度なコンサルティング能力が支援機関に求められています。また2026年7月には民間企業の障がい者法定雇用率が2.7％に引き上げられるなど、企業においても障がい者雇用への対応と定着支援がますます重要になっています。この度のウェビナーでは、障がい者雇用の現場で企業・求職者双方の事情を知るランスタッドの専任コンサルタントが「就業するにはどんなスキルが求められているの？」「新しい就業先の開拓はどうやってやっているの？」といった支援事業所様の疑問に答え不安の解消に努めます。また、実際の支援事例を紹介することで、事業所が利用者の方へ明日から伝えられるアドバイスのヒントをご案内します。

■支援事業所と企業が共通の視野を持ち、障がい者の働き甲斐を促進する社会を目指して

障がいを持つ方々を単に雇うだけでなく、いかに長く活躍してもらうかが企業の課題となっていくなかで、支援機関が「企業のリアルなニーズ」を理解することは、結果として障がい当事者の長期的なキャリア形成に直結します。また、企業と支援機関が互いの視点を理解し連携がスムーズになることで、ミスマッチによる早期離職という「社会的損失」を防ぐことができます。ランスタッドは就労移行支援事業所様、当事者様と企業をつなぐ立場として、この度のウェビナーを通じ共通の目線合わせを促進することで、障がいを持つ方々の働き甲斐の向上を目指します。

■ランスタッドの自社内における障がい者雇用促進

ランスタッドでは、公平性を会社のミッションとしており、自社内においても障がいを持つ社員がいきいきと働ける職場づくりを進めています。当社は、正社員の5倍以上の派遣社員数も分母に含める中で高い雇用率を維持しており、且つ障がいを持つ社員の働きがいや成長を担保するためには様々な努力を要すると認識し、2023年1月よりCEO直下のタスクフォースを設置して取り組みを強化してまいりました。社内で独自の「定着支援者」の配置を強化し、複数の外部支援先とも連携しながら、障がいを持つ社員の採用や定着、エンゲージメントの向上に努めております。これらの包括的な支援の成果もあり、当社の障がい者雇用率は2025年6月現在で2.65％で、今後も益々社内での障がい者雇用にも注力してまいります。本ウェビナーはこうした社内での実践（成功と試行錯誤）から得られた知見もベースとなっています。

■【就労移行支援事業所様限定］ウェビナー開催概要

【タイトル】エージェント活用で変わる出口戦略 ～就業先の新たな開拓方法～

【開催日程】 2026年4月15日 (水) 16:00 ～ 17:00 （開場 15:50）

【会 場】 オンライン開催（ZOOM)

【参加費】 無料

【登 壇 者】

根本 教行（ランスタッド株式会社 障がい者 人材紹介 チーム マネージャー・コンサルタント）

貞光 美紀（ランスタッド株式会社 障がい者 人材紹介 チーム コンサルタント）

杉本 裕（ランスタッド株式会社 障がい者 人材紹介 チーム コンサルタント）

【参加申込】 専用の申し込みフォームよりご登録をお願いいたします。

https://randstad.seminarone.com/20260415/event

【イベントお問合せ】https://www.randstad.co.jp/about/newsrelease/20260409-pwd.html

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 41,400人

[売 上] 3兆9,782億円(241億2,200万ユーロ) 2024年度実績(12月決算)

（人材サービス業として世界最大*¹）

[資 本 金] 6,816億1,436万円(41億3,300万ユーロ) 2024年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/

(1ユーロ164.92円換算/ 2024年12月末時点)

*¹ Staffing Industry Analysts 2025、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材不足の世の中にあっても、人材に寄り添う真のパートナー（Partner for talent）として、4つの専門分野（オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ）を通じクライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。また人々が有意義な仕事につき、それぞれが適切なスキルを身につけ、職場に目的と居場所を見出す手助けをします。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い、より持続可能な未来の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域（市場）で事業を展開しており、約40,000人の社員が働いています。2024年には、170万人の人々の就職を支援し、241億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を5年連続受賞

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス（DJSI）

プロフェッショナルサービス部門 10年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2025」より最高評価のベストワークプレイスに4年連続認定 (2025年12月）

■ ランスタッドのホワイトペーパーとコンテンツ

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛・ｴﾝﾌﾟﾛｲﾔｰﾌ゛ﾗﾝﾄ゛ﾘｻｰﾁ2025（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/download/form/rebr_jp2025

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛ﾜｰｸﾓﾆﾀｰﾚﾎﾟｰﾄ2026（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/form/the-workmonitor-2026-report

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛法人向けﾌ゛ﾛｸ゛「WorkforceBiz」 https://services.randstad.co.jp/blog

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛個人向けｺﾝﾃﾝﾂｻｲﾄ「ｷｬﾘｱHUB」 https://www.randstad.co.jp/careerhub/