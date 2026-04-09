4月15日(水)は一日まるごと美浜町特集！ 「FM AICHI “MEETS MY AICHI” ～美浜町～」

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋FM80.7MHz／豊橋FM81.3MHz）では、毎月1回、愛知県内の注目エリアを紹介する人気企画「MEETS MY AICHI」をお届けしております。

第54弾となる2026年4月15日(水)の放送では、海と自然に恵まれ、暮らしや観光の魅力が調和する町「美浜町」を大特集！朝6時から夜7時半までの各生ワイド番組を通じ、歴史、自然、グルメ、観光、文化など、多彩な魅力を現地レポートとともにお伝えいたします。

◆美浜町ってどんなまち？

愛知県知多郡美浜町は、知多半島南部に位置し、伊勢湾と三河湾に面した自然豊かな海辺の町です。名古屋鉄道知多新線・河和線が町内を南北に通り、終点の河和駅から名古屋市中心部までは約1時間。知多半島道路を利用することで中部国際空港へのアクセスも良好です。

面積は46.20平方キロメートル、人口は約2万人、9,100世帯が暮らしています。

温暖な気候と美しい海岸線に恵まれ、漁業や農業が盛んなほか、海辺のレジャーから歴史とロマンに出会える町として、年間を通じて多くの来訪者があります。都市圏からのアクセスの良さと、海と緑につつまれた穏やかな生活環境をあわせ持つ、観光や暮らしの魅力が共存する地域です。

◆美浜町現地レポート！朝から夜まで注目スポットをたっぷり紹介

FM AICHIレポーターが町内の人気スポットを訪問し、各番組を通じて美浜町の「今」を現地からお届けします。

【主な取材先＆放送スケジュール】

・ONE MORNING AICHI［6:00～8:00］

└ 香味庵本店

・MORNING BREEZE［8:20～10:50］

└ えびせんパーク 本店

・DAYDREAM MAGIC［11:30～14:30］

└ えびせんべいの里 美浜本店

・AFTERNOON COLORS［14:30～17:00］

└ 光栄堂

・EVENING STREET［17:00～19:30］

└ まちの駅 食と健康の館

レポーター・坂田 奈央◆リスナー参加型プレゼント企画も実施！

放送当日は、美浜町の魅力を一緒に盛り上げる”リスナー参加型”プレゼントキャンペーンを実施いたします。

テーマ

「あなたが思う“美浜町といえばコレ！”」

応募方法

１. FM AICHI公式WEBメッセージフォーム（https://fma.co.jp/f/request/）

２. X（旧Twitter）で「#エフエムアイチ」を付けて投稿

プレゼント内容

応募いただいた方の中から抽選で3名様に、Amazonギフト券3,000円分をプレゼント！

【 FM AICHI “MEETS MY AICHI” ～美浜町～ 概要 】

放送日時：2026年4月15日（水）6:00～19:30

放送局：FM AICHI（名古屋 80.7MHz／豊橋 81.3MHz）

番組URL：https://fma.co.jp/f/cam/?id=meets20260415