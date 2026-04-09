劇場版最新作に登場のキャラクターも新規描きおろし！セガ ラッキーくじ　名探偵コナン　Neo City Pop発売予定！

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブは、2026年4月10日(金)よりセガ ラッキーくじ 名探偵コナン Neo City Popを発売予定です。

本くじは2026年4月10日(金)公開の劇場版最新作に登場するキャラクターを含む8名を新規で描きおろしたイラストを使用しています。12等級に加え、くじの最後の1枚を引いたお客さまが貰える“ラストラッキー賞”で構成されるハズレ無しのくじです。Neo City Popをテーマに大人かっこいいデザインになっています。人気のぬいぐるみはもちろん、ゆらゆら揺れるアクリルブロックや普段使いもできるタンブラーなどファン必見のラインナップになっています。店舗からなくなり次第終了となります。

＜くじ概要＞

セガ ラッキーくじ 名探偵コナン Neo City Pop

発売日：2026年4月10日(金)予定

価格：1回 770.70円（税込）

取扱店：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウン

※店舗へのお問合せはお控えください。

※店舗により、取り扱いのない場合がございます。

※数量限定のため完売の可能性もございます。

権利表記： (C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

(C)青山剛昌／小学館

賞品：

劇場版賞 劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」額入りアート（全１種）S賞 アクリルアートパネル（全１種）A賞 江戸川コナンぬいぐるみ（全１種）B賞 萩原千速ぬいぐるみ（全1種）C賞 タンブラー（全2種）D賞 ぬいぐるみポーチ（全2種）E賞 アクリルスタンド（全8種）F賞 ぬいぐるみマスコット（全8種）G賞 2連アクリルキーホルダー（全8種）H賞 ゆらゆらアクリルブロック（全8種）I賞 缶バッジセット（全8種）J賞 クリアファイルセット（全8種）ラストラッキー賞 青山先生イラスト額入りアート（全1種）

<店舗特典>

同一店舗で一度に3回くじをご購入いただくごとに「イラストカード」をその場で1枚プレゼントいたします。店舗特典限定のAR機能が付いており、セガ ラッキーくじ 名探偵コナン Neo City Popでしか聞くことができないオリジナルボイスが楽しめます。

【種類数】全3種（江戸川コナン、萩原千速、横溝重悟）

※同一店舗で、一度に3回の購入が条件です。

※数に限りがございます。無くなり次第終了となります。

※配付方法はお店により異なります。種類は選べませんので、予めご了承ください。

※AR再生にはスマートフォン専用アプリ「Play AR」のダウンロードが必要となります。

「Play AR」の使い方はこちら：https://segaplaza.jp/special/play-ar/

※サービス期間は【2026年8月31日14:00】で終了いたします。

＜くじを買ってさらにチャンス！ダブルラッキー賞＞

くじ券についているコードから応募できる“ダブルラッキー賞”をご用意いたしました。

抽選で30名様に「ぬいぐるみマスコット（F賞）」全種セットをプレゼントいたします。

取り扱い店舗やアイテム詳細については、公式サイト「セガプラザ」から検索できます。

セガ ラッキーくじ 名探偵コナン Neo City Pop特設ページ

https://segaplaza.jp/lp/conan_kuji2026/

＜劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』＞

シリーズ29作目となる劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、2026年4月10日（金）より全国ロードショー！旋風巻き起こす史上最速（リミットブレイク）バトルミステリー、いざ開戦（レーススタート）！！

■劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公式サイト：https://www.conan-movie.jp/2026/