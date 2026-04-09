日本式算数学習アプリ「Mathmaji」、「TOKYO SUTEAM DEMO DAY 2026」で受賞

株式会社Mathmaji

株式会社Mathmaji（読み：マスマジ、本社：東京都港区、代表取締役：廣瀬康令）は、東京都主催のスタートアップ支援プログラム「TOKYO SUTEAM」の成果発表会「DEMO DAY 2026」において、「TOKYO SUTEAM賞」を受賞しました。日本式算数教育の海外展開による教育格差解消への取り組みや、米国での7万ダウンロード実績、インドネシアでの教育機関導入などが評価されたものです。

■ TOKYO SUTEAMについて

東京都は、東京のスタートアップの創出と成長の促進に向けて、多様な支援者（協定事業者）の連携による多彩なスタートアップ支援の展開とその支援者同士のネットワーク化を図る「TOKYO SUTEAM」を展開しています。採択企業は、メンタリングや事業開発支援を受けながら、事業の社会実装に向けた取り組みを推進します。本プログラムの集大成として開催される「DEMO DAY 2026」では、協定事業者から推薦されたスタートアップ15社によるピッチコンテストが実施されました。

公式サイト: https://tokyosuteam.metro.tokyo.lg.jp/

■ 成果発表会での受賞について

当社は「DEMO DAY 2026」において、日本の算数教育を世界に展開する取り組み、とくにインドネシアでの教育機関導入などの活動と、その社会的意義について発表を行いました。その結果、「TOKYO SUTEAM賞」を受賞しました。本賞は、社会的インパクトや将来性、事業の独自性などの観点から高く評価された企業に贈られるものです。

■ 評価された理由について

今回の受賞において、評価いただいたポイントは下記の通りです。

１. 教育格差の解消に向けた取り組み

Mathmajiは「誰もが、フラットに教育機会を得られる世界」の実現を目指し、居住地域や所得、教育環境に依存しない学習機会の提供に取り組んでいます。特に新興国においては、教育格差が進学機会に大きな影響を与えており、低価格かつ高品質な学習サービスのニーズが高まっています。

２. 日本式算数教育のグローバル展開

日本の算数学力は国際的な学力調査において高い水準を維持しており、その教育手法は世界的に注目されています。当社は、日本の学習指導要領をベースとしたカリキュラムを英語で提供することで、世界中の子供たちに質の高い算数教育を届けています。

３. グローバル市場での実績と成長性

当社はすでにアメリカ市場において7万件以上のダウンロードを達成しており、ユーザー継続率や成長率においても高い水準となりました。また、インドネシアにおいては教育機関への導入が決定するなど、グローバル市場での展開が加速しています。

■ Mathmajiの特徴とこれまでの実績

１. Mathmajiの特徴

日本をベースにした独自のカリキュラム：日本の学習指導要領を基盤に、アメリカやシンガポールなどの教育基準にも対応した独自のカリキュラムを提供しています。

英語で学ぶ算数教育：算数の学習を通じて、実践的な英語表現を自然に習得できます。

短時間で効果的に学べる学習設計：1回あたり約5分のレッスンで、理解から定着までを効率的に実現します。

- App Store：https://apps.apple.com/us/app/mathmaji-math-learning/id6469683426- Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathmaji.app&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathmaji.app&hl=ja)

２.これまでの実績

アメリカでは7万件以上のダウンロードを達成、ユーザー継続率や成長率においても高い水準となりました。テキサス州ホームスクール協会との提携や、テキサス州の無料アカウントプログラムの対象サービスとしての認定も実現しました。

日本では、インターナショナルスクールやスポーツ系の専門学校で、算数を通じて英語を学習できる教材として導入されています。

インドネシアでは、Mitra Industri Groupが運営する教育機関であるPoliteknik Mitra IndustriとSMK Mitra Industri MM2100を含む職業高校8校にて、教材として採用されることが決定しています。

■ 株式会社Mathmajiについて

株式会社Mathmajiは、「誰もが、フラットに教育機会を得られる世界」の実現を目指しています。「民間セクターの世界教育機関として、場所、年齢、家族、収入に関係なく、世界中の人に質の高い教育を提供する」というミッションのもと、デジタルテクノロジーを駆使することで、日本が誇る優れた教育を、世界中の子供たちに提供します。

■ 会社概要

会社名：株式会社Mathmaji

代表者：代表取締役 廣瀬康令

東京オフィス：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

米国オフィス：6900 Dallas Pkwy, Plano, TX 75024, USA

設立日：2021年8月12日

資本金：13,400万円（資本準備金を含む）（2023年12月27日現在）

事業内容：「誰もが、フラットに教育機会を得られる世界の実現」というビジョンのもと、デジタル教育事業の推進

ウェブサイト：https://www.mathmaji.com