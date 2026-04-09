【サモンズボード】「イースターイベント′26 パスミナ★イースター」開催！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社イースターイベントに参加する！ :http://goe.bz/20260409sbpt01「イースターイベント'26 パスミナ★イースター」開催！イベントの遊び方

https://sb.gungho.jp/member/event/2026/04_easter/(https://sb.gungho.jp/member/event/2026/04_easter/)

『サモンズボード』は、2026年4月9日（木）より「イースターイベント'26 パスミナ★イースター」を開催いたします。

●期間中ログインでイベントキャラクターをゲット！

期間中ログインでイベントキャラクターをゲット！

新キャラクターの「伝説パタンナー・ホワイトラビット」と、「グラン.TVストリーマー リルメルト」をお知らせメールでお届けします。これらのキャラクターが必要となるミッションも開催されますので忘れずにゲットしてイベントをお楽しみください。

●交換所にイベントキャラクターや光結晶などが登場！

対象のダンジョンやミッションをクリアして、各種イベントポイントを集めましょう。交換所では「伝説パタンナー・ホワイトラビット」などのイベントキャラクター、「カラフルイースターガチャチケット」、光結晶などと交換が可能です。

●新ダンジョン登場！

新ダンジョン「グランストン公園会場」登場！極神級ダンジョン「グランストン公園会場」

会場で暴れる「剣機ムラマサ-衆型」を鎮圧せよ！指定された条件を満たして対象のフロアをクリアすると、光結晶や新ソウル「チャリティTシャツ」の宝玉などが手に入ります。

モンスター討伐「パスカラモービル・グランラパン」モンスター討伐「パスカラモービル・グランラパン」

ギルドのメンバーと協力して豪華報酬を勝ち取ろう！30体討伐でモンスター「パスカラモービル・グランラパン」を入手できます。

●レアガチャ「イースターフェスティバル」開催！

「アイコニックギャルエンサー・ユミナ」「カラフルトリマー・ロシュリィ」「スタイルアーティスト・イザミナ」

イースターの衣装に扮した「アイコニックギャルエンサー・ユミナ」「カラフルトリマー・ロシュリィ」「スタイルアーティスト・イザミナ」などのイベントキャラクターがラインナップするレアガチャを開催します。

その他、光結晶などの報酬が手に入るログインボーナスも実施します。『サモンズボード』ならではの「イースターイベント」をどうぞお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2095_1_c6d912c3a84ea7bd36ddf82356602617.jpg?v=202604091151 ]

※各イベントの開催期間や詳細は公式サイトをご確認ください。

サモンズボードをインストール！ :http://goe.bz/20260409sbpt01『サモンズボード』基本情報

タイトル： サモンズボード

ジャンル： ボードゲーム・RPG

対応機種： Android OS 6.0以上／iOS 15.0以上 (CPU A8以上)

公式サイト： https://sb.gungho.jp/

特徴：サモンズボード！それは4×4の召喚盤の上で繰り広げられるモンスターバトル。自分のモンスターを上手にあやつり、荒廃した世界に平和をもたらそう！

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