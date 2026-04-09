割るだけ簡単、大容量50個入り！ 「アイスコーヒーポーション」「アイスティーポーション」２品を4月16日（木）より新発売

メロディアン株式会社

メロディアン株式会社（本社 大阪府八尾市、社長 中西優紀雄）は、希釈タイプの「アイスコーヒーポーション」と「アイスティーポーション」２品を、2026年4月16日（木）より新発売いたします。大容量50個入りで、冷たい水で割るだけで、暑い季節でも毎日手軽にアイスコーヒー、アイスティーをお楽しみいただけます。

◆商品特徴

■ アイスコーヒーポーション（無糖） 50個入

深煎り豆ならではのしっかりとしたコクと香りを感じられる、ポーションタイプの希釈用アイスコーヒーです。エスプレッソ抽出＆アロマリカバリー製法で、贅沢な香りを閉じ込めました。口に入れた瞬間、まるで淹れたてのようなコーヒーの風味が広がります。牛乳で割ると、まるでカフェのようなカフェラテに。気分に合わせて自由にお楽しみいただけます。忙しい朝でも、ほっとひと息つきたい午後でも、おいしく心まで満たします。

■ アイスティーポーション（甘さひかえめ） 50個入

紅茶本来の華やかな香りと澄んだ味わいをぎゅっと閉じ込めた、ポーションタイプの希釈用アイスティーです。世界三大紅茶のひとつ・インド産ダージリンの軽やかで爽やかな香りに、豊かな風味のスリランカ産ディンブラをバランスよくブレンド（ダージリン60％・ディンブラ40％使用）。繊細な香りを余すことなく引き出し、雑味なくすっきり美味しい、クリアな後味に仕上げました。食事にも合わせやすく、爽やかな甘みがすっと口に広がる上品なおいしさは、毎日飲んでも飽きのこない心地よい一杯です。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



■おいしさ ぎゅっとキープ！独自製法

2品ともに、メロディアンの独自製法を使用し、おいしさをキープ。通常はポーションにフタをする際、容器内に酸素が残ってしまい内容物の酸化が進み、風味が失われていきます。メロディアンの独自製法では、残った酸素を窒素に置き換えフタをすることで、酸化を抑えています。まるで淹れたてのようなコーヒーやティーの風味をご自宅でお楽しみください。コンパクトなポーション容器なので、外出先への持ち運びにも便利で、保管の際もかさばりません。

■大容量！50個入り

ご家族でのシェアや毎日のコーヒー習慣にもぴったりな大容量50個入り。

ご自宅に常備しておくことで、いつでも手軽にコーヒータイムをお楽しみいただけます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆商品概要

アイスコーヒーポーション（無糖）

名称 コーヒー飲料（希釈用）

包装形態 ポーション

内容量 500g（10g×50個）

保存方法 常温

賞味期間 1年間

主要売場 量販店、一般小売店

希望小売価格 1,274円（8%税込）

発売日 2026年4月16日（木）

発売地域 全国

商品URL https://www.melodian.co.jp/item/icecoffee_p50

アイスティーポーション（甘さひかえめ）

名称 紅茶飲料（希釈用）

包装形態 ポーション

内容量 550g（11g×50個）

保存方法 常温

賞味期間 1年間

主要売場 量販店、一般小売店

希望小売価格 1,274円（8%税込）

発売日 2026年4月16日（木）

発売地域 全国

商品URL https://www.melodian.co.jp/item/icetea_p50

◆市場背景・発売理由

近年、飲料カテゴリーでは「手軽さ」と「贅沢感」の両立を求める声が高まり、家庭でのポーション飲料の需要は季節に関わらず定着しつつあります。こうしたニーズの広がりを背景に、メロディアンは、カフェのような味わいを自宅で手軽に楽しめる濃縮ポーションシリーズに、アイスティーとアイスコーヒーの2品を新たにラインナップしました。水や牛乳で割るだけで安定したおいしさが再現でき、忙しい日常にも取り入れやすい点がポイントです。季節を問わず、食事やリフレッシュタイムなど、さまざまなシーンに寄り添う商品です。



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



◆メロディアン公式サイト

■コーポレートサイト：https://www.melodian.co.jp/

■スペシャルサイト：https://special.melodian.co.jp/

◆SNSアカウント

■Instagram：https://www.instagram.com/melodian_family/

■X（旧Twitter）：https://x.com/Melodian_Family



◆メロディアンについて

「おいしさはしあわせ」「美と健康」をスローガンに、食文化を通じて人々に感動を与える企業として商品の製造・販売に取り組む会社です。昭和33年の創業以来、“新鮮さの長期保存“という命題に一貫して向き合い、ポーションタイプのコーヒーフレッシュはその代表的な商品です。「いつも先手のメロディアン」を合言葉に、今後も新しい分野の製品開発を行い、ポーション分野の先駆者・トップメーカーとしてオリジナリティを一段と高めてまいります。その他に、シロップなどポーション商品を中心に、黒酢、甘酒などの健康飲料の販売を行っています。



■社名 ：メロディアン株式会社 https://www.melodian.co.jp/

■所在地 ：大阪府八尾市旭ヶ丘1丁目33番地

■設立 ：昭和36年9月20日

■代表者 ：代表取締役社長 中西優紀雄

■資本金 ：9,850万円

■事業内容：コーヒーフレッシュ、シロップ、美と健康飲料、及びデザート等の食品製造販売、化粧品販売