「ヒューマノイドロボットEXPO【春】」専門セミナーに登壇　ロボティクス開発を加速させる「データ設計・収集手法」を解説（4月16日開催）

「ヒューマノイドロボットEXPO」とは

株式会社APTO

ヒューマノイドロボットEXPOは、開発者、研究者、ビジネスリーダーが一堂に会し、ロボティクスの最前線と今後の可能性を探る専門展示会です。

人手不足解消に向けた次の一手となる、最新の"人と共に働くロボット"や フィジカルAIや制御ソフトなどが集結します。実際に動くロボットやソリューションを見ながら比較検討ができ、人手不足対策につながる効率的な情報収集ができる場となっています。

専門セミナー「ロボティクス領域で最も重要な"データ"の作成方法について」(R-6・15:00～16:00)

近年、ヒューマノイドロボットをはじめとしたロボティクス分野では、AIモデルの高度化が進む一方で、「どのようなデータを用意するか」が性能を大きく左右する重要な要素となっています。

特に、ロボットの行動を支えるVLA（Vision-Language-Action）モデルにおいては、単なるモデルチューニングだけでなく、現実環境を反映したデータ設計および収集体制の構築が不可欠です。

本講演では、こうした背景を踏まえ、ロボティクスに求められる行動データの収集方法、アノテーション設計、品質管理などを解説します。AIデータ生成の実績を持つAPTOの知見をもとに、Physical AI開発・導入を加速させるデータ戦略と実践手法を紹介します。

講演のポイント- ロボティクスに求められる行動データの設計方法- 実運用を見据えたデータ収集体制の構築- アノテーション設計と品質管理の考え方- Physical AI開発を加速させるデータ戦略セミナー登壇者高品 良

株式会社APTO 代表取締役

2013年東京理科大学卒業。ファーストキャリアとしては、大手基幹系システムのインフラ、バックエンド開発に携わる。その後フリーランスを経験し、VR開発を手掛ける企業を2017年に創業。2010年代後半にAI開発に興味を持ち自身で開発をするが、データの課題が多いことがわかり2020年にAPTOを共同創業。現在に至る。

登壇概要

セミナー名：ロボティクス領域で最も重要な"データ"の作成方法について

セッション：ヒューマノイドロボットEXPO 専門セミナー6（R-6）

日時：2026年4月16日（木）15:00～16:00

参加費：有料（詳細は申込ページにてご確認ください）

※セミナー参加には、公式サイトより事前申し込み（有料）が必要です。

セミナー詳細・参加申し込みはこちらから :https://biz.q-pass.jp/f/11988/ntw26sp/seminar_register?fid=ENMCPpqyUQNjS9yn&tag=15527&_gl=1%2A1ircp42%2A_ga%2ANTU3NjEzNDM1LjE3NzU0NjQ1NTY.%2A_ga_RC9W7VXCZJ%2AczE3NzU2OTM2NjkkbzkkZzEkdDE3NzU2OTQzMzYkajYwJGwwJGgw%2A_gcl_aw%2AR0NMLjE3NzU2MzIyNDcuQ2p3S0NBanctZGZPQmhBakVpd0FxMFJ3STJrNTJQVUFIdzk4OHVhamxsMEMyWXFkd2JxMEN6Qm5iTU42b2l3b3UybGI3WmFBcm44ZzZob0NheThRQXZEX0J3RQ..%2A_gcl_au%2AMzk1ODk1MDgxLjE3NzU0NjQ1NTY.%2A_ga_2Z0VK0ERWM%2AczE3NzU2OTM2NjkkbzkkZzEkdDE3NzU2OTQzMzYkajYwJGwwJGgw%2A_ga_13PHS1HZSP%2AczE3NzU2OTM2ODEkbzkkZzEkdDE3NzU2OTQzMzYkajYwJGwwJGgw公式サイトへ遷移します。ページ内の「専門セミナー6（R-6／15:00～）」をご確認ください。

「ヒューマノイドロボットEXPO【春】」開催概要

開催日時：2026年4月15日（水）～17日（金）10：00～17：00

開催場所：東京ビッグサイト（西展示棟）

開催形態：完全オフライン開催

参加費 ：無料（※事前申込制／一部セミナーは有料）

主催：RX Japan 合同会社

イベント特設ホームページ：https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/hr.html

株式会社APTO

あらゆるAI開発において、最も精度に影響を与える「データ」にフォーカスしたAI開発支援サービスを提供しております。クラウドワーカーを活用したデータ収集・アノテーションプラットフォーム「harBest」や、初期段階でボトルネックになるデータの準備を高速化する「harBest Dataset」など、データが課題で進まないAI開発を支援することで多くの国内外のエンタープライズ様に評価をいただいております。

▼地球最速のデータ収集・作成プラットフォーム「harBest」

https://harbest.io/

▼データ収集・作成ポイ活アプリ「harBest」

https://harbest.site

▼専門領域特化型LLM Instruction Data Stock「harBest Expert」

https://expert.harbest.io/

会社名 ：株式会社APTO

所在地 ：東京都千代田区岩本町２丁目４－１ 神田岩本町プラザビル504

代表者 ：代表取締役 高品 良

URL ：https://apto.co.jp/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uFm3eoO4G0E ]

AI開発やAI開発におけるデータまわりで課題感をお持ちでしたら是非ご相談ください。

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