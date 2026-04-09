求職者体験を劇的に向上！キャリアアドバイザー特化コミュニケーションクラウド「WORQET（ワーケット）」を提供開始

サービスに込めた想い ── "Worqet"とは

株式会社Fractora散在しがちな求人提案や選考進捗などの情報を一つのプラットフォームに集約し、キャリアアドバイザーが求職者と向き合う『本質的な支援』に集中できる環境を提供します。

Work（働く）× Quality（質）= Worqet（ワーケット）。

私たちは、人材紹介という「働くことの本質」に関わる領域において、単なる"マーケット（労働市場）"ではなく、あえて「Worqet」という新たな概念を打ち立てました。

質の高いマッチング、誠実なサポート、的確な見極めによって、エージェントが提供する「転職支援という仕事の質」を確固たるものとして担保する。 そしてその支援を通じて、求職者が自分自身の「働く意味を創出できる」ような、真に価値ある転職を実現してほしい。

求職者とエージェント、双方の"ワーク（働くこと・業務）"の質を根底から変革していく。

それがWORQETに込めた私たちの意志です。

背景・課題

サービスロゴ

現在、人材紹介会社は全国で約33,000社にまで増加しており、求職者の獲得競争による集客コスト（広告費）の高騰が続いています。スカウトやマーケティング費用に依存した集客が主流となる一方で、「本来のサポートの質でエージェントが選ばれていない」という根本的な課題が生じています。



また、現場のキャリアアドバイザー（CA）は、以下の課題に直面しています。

面談に集中できない業務過多：議事録作成、求人リサーチ、職務経歴書の作成、日程調整など、面談以外の事務作業にリソースを奪われ、面談の質が低下している。

情報の散在によるCX（候補者体験）の低下：LINEやメールに求人票や選考情報が散在し、求職者自身も「自分が今どの選考にいるか分からない」といったストレスを抱えている。

支援のブラックボックス化：「なぜその求人が決まったのか」がCA個人の感覚に依存しており、組織として提案のデータやノウハウが蓄積されていない。WORQETは、これらの「会社」と「現場」双方の課題を解決し、『いい転職支援は良い出会いを生む』というミッションを実現するために開発されました

WORQET HUBの主な機能

マイページ機能AIアシスト機能

WORQETは、「AIアシスト」と「求職者専用マイページ」により、CAの圧倒的な業務効率化と、求職者のCX向上を同時に実現します。



1. 求職者専用マイページによる情報の一元管理（CXの向上）

LINEやメールなどに分散していた「提案求人」「選考状況」「提出書類」「担当者とのやり取り」を、求職者ひとりひとりに発行される専用マイページにすべて集約します。求職者はスマホからいつでも自身の選考進捗を分かりやすく確認でき、他社にはない圧倒的な候補者体験（CX）を提供します。



2. AIによる圧倒的な業務効率化（CAの工数削減）

求人提案アシスト：求人PDFをアップロードするだけで、AIが注目ポイントと推薦理由を自動生成。URLを共有するだけで、見やすい求人一覧として一括提案が可能です。

書類作成アシスト：初回面談のメモを基に、履歴書と職務経歴書の骨子をワンクリックで生成。これまで30分かかっていた作成時間を約5分に短縮します。

日程調整機能：候補日の回収から確定まで、何往復もしていたやり取りを大幅に短縮し、システム内で一元管理します。



3. 提案のデータ化と「口コミ」による資産化（選ばれる組織へ）

提案分析機能：CAごとの求人提案の傾向や歩留まりを見える化。属人化を防ぎ、社内ナレッジとして蓄積することで、マネージャーとの1on1でもより精度の高い案件相談が可能になります。

口コミ蓄積機能：成約した求職者からの口コミを収集・可視化。ブラックボックスだった転職支援の質を「資産」に変え、広告に依存しない「自然流入・指名・リファラル」による集客を生み出します

コメント

WORQETは、単なる業務効率化ツールにとどまらず、求職者とエージェントの最適な出会いを創出するプラットフォームへと進化していきます。

STEP1：提案分析データベースの構築

STEP2：蓄積されたデータに基づく、精度の高い求人レコメンド機能の実装。

STEP3：口コミとデータを基軸にした、求職者と最適なエージェントを繋ぐマッチング機能の実装。

最終的には「求職者が、自分に本当に合ったエージェントと出会える世界」の実現を目指してまいります。

サービスサイトはコチラ https://www.hub.worqet.com/(https://www.hub.worqet.com/)