名古屋大学に「バイオエコ産学協同研究講座」を開設、フレンドマイクローブが微生物技術の社会実装を加速

株式会社フレンドマイクローブ

株式会社フレンドマイクローブは、名古屋大学内に「バイオエコ産学協同研究講座」を開設したことをお知らせします。

本講座は、微生物・酵素を活用したサーキュラーエコノミーの基盤技術を確立し、エコロジーとエコノミーの両立を目指すことを目的としています。

研究開発と社会実装を直結させる拠点として、GX・サーキュラーエコノミー・バイオ製造技術による環境負荷低減に資する共創を推進してまいります。

▍講座開設の背景

2026年3月6日に開催した「バイオエコ産学協同研究講座」開設記念レセプションの様子（名古屋大学 TOIC名古屋）

近年、GX（グリーントランスフォーメーション）やサーキュラーエコノミーの推進が求められる中、環境負荷の低減と新たな産業価値の創出を両立する技術として、微生物・酵素の活用に期待が高まっています。

株式会社フレンドマイクローブは、微生物（酵素）とバイオリアクター技術をコアに、排水処理、環境・衛生技術、バイオものづくりなどの領域で、研究開発と社会実装を進めてきました。こうした取り組みをさらに発展させるため、大学の研究資源と企業の実装知見を結び、基礎研究から実証、社会実装までを見据えた共創の場として、「バイオエコ産学協同研究講座」を開設しました。

▍バイオエコ産学協同研究講座の概要

「バイオエコ産学協同研究講座」は、微生物・酵素を活用したサーキュラーエコノミーの基盤技術を確立し、エコロジーとエコノミーの両立を目指す産学連携講座です。大学の研究知見と株式会社フレンドマイクローブが培ってきた技術・実装ノウハウを掛け合わせ、研究開発から実証、社会実装までを見据えた取り組みを推進します。

□ 講座概要- 正式名称：バイオエコ産学協同研究講座- 目的：微生物・酵素を活用したサーキュラーエコノミーの基盤技術を確立し、エコロジーとエコノミーの両立を目指す- 設置場所：名古屋大学 Tokai Open Innovation Complex 名古屋サイト（TOIC名古屋）506室- 講座教員：

○ 客員教授 株式会社フレンドマイクローブ 顧問 高木 昌宏

○ 特任助教 株式会社フレンドマイクローブ 主任研究員 小原 優季

○ 特任助教 株式会社フレンドマイクローブ 研究員 久保山 正志

▍本講座で目指す研究・共創テーマ

本講座では、微生物・酵素を活用した技術を軸に、GXやサーキュラーエコノミーの実現に資する研究開発と社会実装を進めていきます。大学の研究知見と株式会社フレンドマイクローブの技術・実装ノウハウを掛け合わせることで、環境負荷低減につながる技術の高度化と、実証フィールドを通じた価値創出の両立を目指します。

□ 主な研究・共創テーマ

● 微生物・酵素を活用した循環型技術の研究開発

● GX・サーキュラーエコノミーに資する環境負荷低減技術の実証

● 産学連携による実証フィールドの創出と拡張

● 大学・企業・現場を横断した次世代人材との協働

▍開設記念レセプションを開催

2026年3月6日、名古屋大学 Tokai Open Innovation Complex 名古屋サイト（TOIC名古屋）1階共有スペースにて、「バイオエコ産学協同研究講座」の開設記念レセプションを開催しました。当日は、講座創設のご報告とともに、GX、サーキュラーエコノミー、バイオ製造技術による環境負荷低減の未来像や、産学による共創の方向性についてご紹介しました。

また、来場者との交流を通じて、事業連携、技術共創、次世代人材との協働、実証フィールドの拡張につながる可能性を共有する機会となりました。本講座を起点に、研究開発と社会実装をつなぐ取り組みをさらに推進してまいります。

▍今後の展望

□ 開催概要- 日時：2026年3月6日(金) 15:30～18:30- 会場：名古屋大学 Tokai Open Innovation Complex 名古屋サイト（TOIC名古屋）1階共有スペース

株式会社フレンドマイクローブは、「バイオエコ産学協同研究講座」を通じて、微生物・酵素を活用した技術の研究開発をさらに推進するとともに、その成果を実証や社会実装へとつなげてまいりま す。大学の研究知見と企業の技術・実装ノウハウを掛け合わせることで、GX、サーキュラーエコノミー、バイオ製造技術による環境負荷低減に資する新たな価値創出を目指します。

今後は、産学による共創を軸に、事業連携や実証フィールドの拡張、次世代人材との協働を進めながら、研究開発と社会実装を直結させる取り組みを加速してまいります。

▍会社概要

株式会社フレンドマイクローブは、微生物（酵素）とバイオリアクター技術をコアに、研究開発から社会実装までを見据えた事業を展開しています。

- 会社名：株式会社フレンドマイクローブ- 所在地：愛知県名古屋市千種区不⽼町１- 代表者：代表取締役社長 蟹江純一- 事業内容：微生物関連技術の研究開発、排水処理、環境・衛生技術開発、バイオものづくり関連事業- URL：https://friendmicrobe.co.jp/- お問い合わせ先：(電話) 052-753-8208 (メール) web-info02@friendmicrobe.co.jp