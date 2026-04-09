「今からでも間に合うのか？」新高3生・保護者のための総合型選抜戦略セミナー｜STRIXオンラインセミナー無料開催

株式会社STRIX

「まだ何もしていないけど、間に合うのか...」

新高校3年生の保護者から、この時期にこうした相談が急増しています。

結論から言えば、4月スタートで難関大の総合型選抜に合格した生徒は、STRIXだけでも複数います。ただし、それには条件があります。「正しい順番で準備していること」です。

◼️ 多くの受験生が「調べるだけ」で止まっている

総合型選抜の準備として、多くの高校生がやっていることがあります。

「気になるテーマを調べて発表する」という流れです。

しかし、それだけでは大学には評価されません。

上の図をご覧ください。大学が本当に評価しているのは、「02 課題設定」「03 アイデア出し」の部分です。

調べて終わり、発表して終わり--多くの受験生の探究がここで止まっています。

大学の面接で求められているのは、「課題に対して自分はどう解決するか」という議論です。

面接官が「はい、わかりました」で終わる発表と、前のめりになって質問を重ねてくる発表--この差が、合否を直接分けます。

◼️ 実際に指導を受けた高校２年生に、高校教員が驚いた

2026年3月、STRIXの指導を受けた高校2年生が高校内でプレゼンを行いました。

参観していた高校教員8名から、上のスライドのような声が上がりました。

10分間のプレゼン後には質疑応答があり、高校教員からも多数の質問が寄せられました。

STRIXの生徒たちは、全員が“自分の言葉”で根拠を示しながら質問に答えていました。

◼️ なぜSTRIXの生徒はここまで変わるのか

STRIXの講師は大学教員・研究者、企業の専門家です。

代表の福澤は年間80件以上の総合型選抜の選考に関わってきた経験を持ち、「評価する側の視点」から何を準備すべきかを最短距離で設計します。

STRIXの過去6年間の合格実績として、東京大学、慶應義塾大学、早稲田大学、大阪大学、神戸大学をはじめとする難関大への合格は、まさに指導の水準を示しています。

◼️ セミナーで解説する内容

有料講座で指導している内容の核心部分を、このセミナーで無料公開します。

- 合否を分ける「準備の順番」--なぜ調べ学習だけでは評価されないのか- 高評価を得る志望理由書の構造--大学側が「読みたい」と思う書き方- 面接で議論に発展させる考え方--「はい、わかりました」で終わらせない方法- 4月～出願までの現実的なスケジュール--今から始める受験生向けの逆算設計- 志望学部・志望校別の対策ポイント

【参加特典】

参加者全員に、個別無料相談の優先受付をご案内します。

※希望者多数の場合は先着順

◼️ 開催概要

【セミナー名】新年度スタートダッシュを決める 総合型選抜セミナー

【日時】

第１回：2026年4月15日（水）20:00～21:00

第２回：2026年4月18日（土）11:00～12:00

【形式】オンライン開催

【参加費】無料

【対象】新高校3年生・その保護者

【申込方法】以下フォームよりお申込みください https://forms.gle/RacrEm9c1faTMhuj8

◼️ STRIX総合型選抜オンライン塾について

総合型選抜・推薦入試に特化したオンライン専門塾。

現役の大学教員・研究者が講師を務め、東大・京大・慶應・早稲田をはじめとする難関大への合格実績を過去5年間にわたり積み上げています。全国どこからでも受講できるオンライン環境と、マンツーマンの完全個別指導を組み合わせ、一人ひとりの志望校・状況に合わせた対策を提供しています。

◼️ 代表プロフィール

福澤惇也（ふくざわ あつや）

株式会社STRIX 代表取締役

STRIX総合型選抜オンライン塾 塾長

1993年福井県生まれ。兵庫教育大学大学院修了後、複数の大学で教鞭をとり、現在は東京学芸大学大学院博士課程に在籍。教育学の研究で受賞多数。株式会社STRIX代表取締役のほか、学校法人隆松学園理事長、こども家庭庁審議会専門委員など、教育行政・研究・実践の複数領域で活動。近年は「探究学習の出口戦略」を中心テーマに、高校の探究学習と総合型選抜を接続する教育インフラの構築に注力している。

STRIX代表 福澤 惇也

STRIXが目指しているのは、単なる受験対策サービスではありません。

高校での探究学習が専門家の指導につながり、総合型選抜・大学進学・キャリア形成まで一直線につながる。そんな"切れ目のない学び"を、地域や学校の差に関わらず、すべての高校生が受けられる教育インフラをつくること。それがSTRIXの根底にある考え方です。

総合型選抜は、自分の頭で問いを立て、課題に向き合い、解決策を言葉にできる力を問われる入試です。この力は、受験が終わっても消えない--社会に出てからも、世界のどこへ行っても通用する力です。

地域差・学校差に左右されず、どの高校生も同じ質のサポートを受けられる未来へ。

本セミナーへのご参加はもちろん、STRIXの取り組みにご興味のある教育機関・保護者の方も、お気軽にお問い合わせください。

【STRIX】WEBサイトはこちら :https://strix-sougougata.com/

本件に関するお問い合わせ

株式会社STRIX

〒700-0821

岡山県岡山市北区中山下1丁目11番15号 新田第1ビル402

電話番号：050-6883-8195

メール：info@strix-sougougata.com

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