創立５５周年に向けて、本社移転を決定

株式会社東急設計コンサルタント

都市計画、土木設計、建築の設計・監理など、まちづくりをワンパッケージで手掛ける「株式会社東急設計コンサルタント（東京都目黒区・取締役社長 澁谷宗彦）」は、2028年4月に迎える創立55周年に向けて、さらなる共創力の強化や業容拡大を図るために、2027年夏（予定）に現在の中目黒本社オフィスを東京都品川区東五反田「大崎リバーウォークガーデン」へ移転することをお知らせいたします。

■オフィス移転の背景

当社は、建築や土木の設計・コンサルティングを主軸としながら、東急グループ内外の多様なプロジェクトを通じて、人々の暮らしを豊かにするまちづくりを推進してまいりました。 近年では、人々の価値観や社会環境の変化に伴い、まちや施設にはより柔軟で持続可能な在り方が求められています。こうした多様化する社会課題に向き合うためには、幅広い知識や専門性を横断的に結びつけ、新たな視点や発想を創造していくことがこれまで以上に重要となっています。

2028年4月に創立55周年を迎えるにあたり、さらなる共創力の強化や業容拡大を図るために、本社を移転することを決定いたしました。

新オフィスでは、部門を1フロアに集約することで、部門間連携の最適化を図り、共創力を強化するとともに、業容拡大を見据えた人材確保、そして柔軟で創造性の高い働き方に対応できる業務スペースの拡張を目指します。これらの取り組みにより、人々の暮らしを豊かにするまちづくりをより一層推進してまいります。

■移転時期

2027年夏頃（予定）

■新オフィス概要

東京都品川区東五反田二丁目700番 大崎リバーウォークガーデン（街区名称）※住居表示未定

JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン「大崎」駅4分

JR山手線・都営浅草線・東急池上線「五反田」駅6分

※大崎リバーウォークガーデン（街区名称）について：https://office.tokyu-land.co.jp/bldg/osaki/

■企業概要

オフィスビル外観（イメージ）大崎リバーウォークガーデン（イメージ） ※移転先は右側の棟（業務棟）

「生きる人が、活きるまちを」

東急設計コンサルタントは、人々の“生活”に寄り添い、”人の暮らしを豊かにするまちづくり”を目指す企業です。1973年の設立以来、50年以上にわたり、都市計画、土木設計、建築の設計・監理を一貫して担い、まちづくり技術をワンパッケージで提供してきました。東急グループ内外の集合住宅・ホテル・商業施設・オフィス・鉄道施設など、多岐にわたるプロジェクトを通じて、まち全体の活性化や地域コミュニティの形成といった本質的な“まちづくり”に取り組んでいます。

2025年6月には、ブランドビジョンを全面的に刷新しました。新たなタグライン「生きる人が、活きるまちを」のもと、社会課題が多様化・複雑化する現代において、単にモノをつくるだけではなく、これまで以上に人に寄り添い、社会課題の解決に貢献できる”まちづくり”企業を目指してまいります。

社名：株式会社東急設計コンサルタント Tokyu Architects & Engineers INC.

代表者名：澁谷 宗彦

設立：1973年4月

資本金：1億円

所在地：本社 〒153-0061 東京都目黒区中目黒3-1-33

西日本支店 〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2-16-26 KITOCLASS 2F

沖縄事務所 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3-9-13 三島ビル2F

事業内容：建築ならびに土木に関する企画、調査、設計、工事監理

地域開発に関する企画、調査、設計

土地利用・事業計画のコンサルタント

URL：https://www.tokyu-sekkei.co.jp/