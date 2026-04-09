100年以上の歴史を刻む、スイスの筆記具・画材ブランド『カランダッシュ』が「849 パステル」を発表

カランダッシュジャパン株式会社

カランダッシュジャパン株式会社（東京都港区：代表取締役 宮地寛典、本社：スイス）は、ブランドの象徴である「849（はちよんきゅう）シリーズ」を、繊細で輝きに満ちたタッチで表現したボールペン「849 パステル」を2026年4月11日より発表いたします。

1969年の誕生以来、「849シリーズ」はメゾンの真のアイコンとして、さらに、スイスデザインの定番として確固たる地位を築いてきました。このアイコンに春の色合いが醸し出す繊細さと詩情を表現した「849 パステル」は、柔らかく現代的なカラーパレットで「色」を主役へと昇華しています。

イエロー、ピンク、ブルー、グリーンの4色展開で、日常に新鮮さと安らぎをもたらします。イエローは朝早くの優しい光の輝きを、ピンクは詩情と柔らかさを、ブルーは明快さと静けさを、そしてグリーンは自然の清涼感と調和を象徴しています。

スイスのジュネーブにあるメゾンの工房で製造される「849 パステル」は、熟練の技、精密さ、そして耐久性を兼ね備えています。軽量でありながら頑丈なアルミニウム製ボディは快適なグリップ感を実現し、ゴリアット・インクカートリッジは最大600枚のA4用紙に滑らかな書き心地を保証します。

「849 パステル」は、2026年4月11日より、カランダッシュ銀座ブティック（東京都中央区銀座2-5-2）、カランダッシュ公式オンラインショップ（www.carandache.co.jp(https://www.carandache.co.jp)）、順次、その他カランダッシュ取扱店にてご購入いただけます。

＜製品仕様＞

・ 六角形アルミニウムボディ、軽量かつ優れた耐久性

・ 黒細字のゴリアットカートリッジを装備(最大600枚のA4用紙に書ける容量）

・ メタル缶（スリムパック）のパッケージ

・ 価格：8,800円（税込）

カランダッシュについて

1915年にスイス ジュネーブの鉛筆工場として誕生。ブランド名はロシア生まれのフランス人風刺画家「エマニュエル・ポアレ」の雅号“KARANDASH（鉛筆）”にちなんでいます。創業以来100年以上にわたってスイス伝統のクラフトマンシップを受け継ぐ企業として、品質へのこだわりと情熱をもって数々の製品を生み出してきました。現在もすべての画材・筆記具はジュネーブの工房で開発・製造され、卓越した「スイスメイド」の品質は世界で高く評価されています。

環境への深い配慮を礎に、持続可能な発展――人間を尊重すること――を企業理念の中心におき、ジュネーブの本社・工場では、太陽光エネルギーやFSC認証木材の活用、廃棄物のリサイクルなどを通じて、環境的な取り組みを生産工程に組み込んでいます。

2008 年からは「ペイント・ア・スマイル」活動をサポートしています。これは、小児病院や老人ホームなどを中心に、医療施設内に絵を描くことで、患者、家族、医療スタッフの心や身体に良い効果をもたらすというプロジェクトで、世界18 カ国で実績があります。

カランダッシュは、スイス国内外に10のブティック、120以上のショップインショップ、オンラインストアを展開しています。