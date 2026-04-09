【マイリフォ第1位獲得】「安心して任せられる」選ばれる理由とは？『株式会社えねこ』が東京都の蓄電池おすすめ業者ランキングで総合1位に選出

株式会社えねこ

エネルギー・建設・不動産を横断したワンストップサービスを展開する株式会社えねこ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沢田 陽由馬、以下「当社」）は、安心して任せられるリフォーム業者選びガイド「マイリフォ」が発表した『【2026年2月最新】東京都の蓄電池おすすめ業者ランキング28選！』において、総合第1位を獲得したことをお知らせいたします。

■ 蓄電池特需の裏で急増する「業者選びの不安」

現在、電気代の歴史的な高騰に加え、東京都が実施する【最大450万円以上】規模の「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」などの特大補助金制度を背景に、蓄電池や太陽光発電の導入を急ぐご家庭が急増しています。

しかし、この導入特需の裏で、「強引な訪問販売に高額な契約を迫られた」「ずさんな下請け工事で雨漏りが発生した」「補助金の申請をミスされて受け取れなかった」といった、業者選びに関する消費者トラブルも後を絶ちません。 このような業界の課題に対し、厳しい審査基準を持つ専門メディア「マイリフォ」の比較調査において、当社が都内28社の優良業者の中から「最も安心して任せられる業者（第1位）」として高く評価されました。

■ 「絶対に失敗したくない」お客様から、えねこが選ばれる3つの理由

当社が第1位に選出された背景には、お客様の不安に寄り添い、住宅の資産価値を総合的に高めるための確固たる体制があります。

１. 自社施工 ＋ 関東No.1の職人数を誇るプロ集団との「特別連携」

業界では、販売後にその都度異なる下請け業者へ工事を委託し、さらに別の業者へ再委託されるなど、施工品質や責任の所在が不透明になりがちなケースも少なくありません。えねこでは、自社の熟練スタッフによる施工・現場管理を軸としながら、厳しい基準で厳選された施工会社とのみ連携。さらに、通常であれば提携が難しい【関東No.1の職人数を誇るプロフェッショナル集団】との特別連携を実現しています。トップクラスの職人たちと強固なタッグを組むことで、工事品質のバラつきを徹底的に排除。大切なお住まいを守る高品質な施工を、安定した体制でスピーディーにご提供いたします。

２. 煩雑な手続きはゼロ「行政書士による無償の補助金申請サポート」

東京都の最大450万円以上にもなる補助金は非常に手厚い反面、専門的で複雑な申請手続きが必要です。当社では、提携する行政書士を通じた「補助金申請の無償代行サポート」をご提供。

補助金受給実績100%のプロフェッショナルが確実な受給をサポートするため、「手続きが面倒」「本当にもらえるか不安」というお客様の負担を完全に取り除きます。

３. メーカー連携の遠隔監視と、回数制限なしの「永年サポート」

太陽光や蓄電池は、10年、20年と長く付き合う設備です。当社では、万が一のトラブルに備えた最大1億円の工事施工補償や回数制限なしの「永年サポート保証」を完備しています。さらに、主要メーカー各社と強固に連携し、システムの稼働状況をチェックする「遠隔監視体制」を構築。異常の早期発見はもちろん、ご家庭の電力使用状況に合わせた最適な運用方法のご提案など、一歩踏み込んだアフターフォローでスマートホーム生活を末永く見守ります。他社にはないこの圧倒的な安心感が、第1位に選ばれる最大の理由です。

■ 新たなミッション「お陽さまのちからで、和を未来に伝え続ける」

当社は「エネルギー×ひらめき×和」で“住”を自由に再発明し、10万世帯の暮らしをアップデートすることを目標に掲げています。 ただ設備を売るのではなく、太陽のエネルギーとテクノロジーの力に、柔らかな発想と「和（つながり）」の心をかけ合わせ、住まいや暮らしの“当たり前”を、もっと自由に、サステナブルなものへと変えていくことこそが私たちの使命です。事業拡大に伴い、お客様へのサービス品質をさらに向上させるべく、渋谷の新たなオフィスへと移転いたしました。開放的な商談スペースや最新の設備を整え、これまで以上に質の高いワンストップサービスをご提供してまいります。

■ 無料相談を実施中

「我が家の場合、どれくらい安くなるの？」「信頼できる業者に一度話を聞いてみたい」というお客様へ、ご自宅の状況に合わせた最適なプランと無料シミュレーションをご提案いたします。無理な営業は一切行いませんので、ぜひ安心してお問い合わせください。

▶︎申請・無料シミュレーションのお問い合わせはこちらから

■ 公式サイト：https://e-neco.com/

■ 公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@816jgjqf

※LINE登録後、特典の適用が可能です。

※登録・ご相談は無料でご利用いただけます。

■ 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@eneco_media

■ 公式Instagram：https://www.instagram.com/eneco_media

■ 株式会社えねこについて



当社は「エネルギーの地産地消」を掲げ、太陽光発電・蓄電池・V2Hなどのスマートホーム設備の販売・施工を行っています。高度な専門知識を持ったスタッフが、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適なエネルギーソリューションを提案いたします。

会社名： 株式会社えねこ

代表取締役： 沢田 陽由馬

所在地： 東京都渋谷区渋谷二丁目10番15号 S-Frontier渋谷青山通り4階

公式サイト： https://e-neco.com/(https://e-neco.com/)

■ 参考文献・出典

本プレスリリース内の補助金制度および市場動向に関する記載は、以下のメディア情報を参照・引用しております。

マイリフォ『【2026年2月最新】東京都の蓄電池おすすめ業者ランキング28選！』 https://my-refo.co.jp/blog/storage-battery-tokyo/ (https://my-refo.co.jp/blog/storage-battery-tokyo/)

マイナビニュース『【2026年最新】東京都の太陽光発電・蓄電池の補助金｜注意点も解説◆専門家監修』 https://news.mynavi.jp/solar/32416(https://news.mynavi.jp/solar/32416)