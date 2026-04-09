合同会社オーシー

この度、当社は、AI技術を活用したリアルタイム姿勢解析アプリ「Squat Motion Checker」のベータ版を公開いたしました。

Squat Motion Checker の解析画面

本アプリは、スマートフォンのカメラ映像から骨格を推定し、関節位置をもとにスクワットの深さをリアルタイムに解析・可視化するアプリケーションです。幾何学的なアルゴリズムにより、主観に依らない定量的な動作評価を実現しています。

専用設備やステレオカメラが前提とされてきたモーションキャプチャを、本アプリではAI技術によりスマートフォン単体で実現しています。

今回のベータ版公開を通じてユーザーの皆様からフィードバックを募り、精度向上および機能拡張を進めてまいります。

今後は、スクワット以外のトレーニング動作への対応についても検討を進め、スポーツ・フィットネス分野に加え、リハビリテーションや教育現場などへの応用を目指します。

詳細は以下のリンクよりご確認ください。

「Squat Motion Checker」ベータ版公開のお知らせ(https://www.ocids.com/info/69d66e9a588521abd66484c1)

オーシー株式会社について

オーシー株式会社は、生成AIおよび動作解析技術を活用したシステム開発を行う企業です。企業向けナレッジ基盤や対話型AI、姿勢解析などの分野において、実用性を重視したソリューションを提供しています。

技術と信念で価値を生み出すことを掲げ、創業16年目を迎えました。現役プログラマーの代表が率いるテクノロジーカンパニーとして、DXやAI領域における開発・導入支援を行っています。

2025年10月には合同会社から株式会社へ組織改編を行いました。

会社概要

会社名：オーシー株式会社

所在地：〒615-8213 京都市西京区上桂北村町123 #103

代表者：折笠 僚洋（代表取締役プログラマー）

設立： 2010年8月2日

資格：第二種電気通信事業者 (E-25-03685)

事業内容：生成AIナレッジ基盤、対話型AIおよび動作解析システムの開発・提供

URL：https://www.ocids.com/