【2026年4月 物流効率化法改正対応】トラック呼び出し＆バース管理システム「TruckCALL(TM)」に「荷待ち時間等の自動算出機能」を追加

株式会社BRAVELOGIS

テクノロジーで物流現場の「安全」と「効率化」を実現する株式会社BRAVELOGIS（本社：千葉県流山市おおたかの森、代表取締役：磯本 悟、以下：当社）は、2026年4月施行の物流効率化法改正に対応し、トラック呼び出し＆バース管理システム「TruckCALL(TM)（トラックコール）」に、「荷待ち時間」と「荷役等時間」を合わせた「荷待ち時間等の自動算出機能」を追加し、4月7日より提供を開始します。

「TruckCALL(TM)（トラックコール）」ではこれまでも、受付・呼び出し・荷役開始／終了などの各時刻データを自動記録していました。本機能ではそれらのデータから荷待ち時間等を自動で算出し、法改正で求められるデータの参照・取得を可能にします。

これにより、荷待ち時間等の把握・分析を容易にし、さらなる業務効率化の実現に貢献します。

「TruckCALL(TM)」の詳細はこちら :https://truckcall.jp/

■背景：「物流効率化法改正」に伴う、荷待ち時間等の把握・管理義務化への対応

2026年4月施行の物流効率化法改正により、一定規模以上の事業者（特定事業者）を対象に、荷待ち時間等の削減に向けた中長期計画の策定および進捗状況の定期報告が義務付けられます（※１）。これにより、企業は荷待ち時間等の記録をもとに、削減に向けた取り組み内容とその進捗を国へ報告する必要があり、改善が不十分な場合には是正勧告を受ける可能性もあります。

しかし、物流現場では依然として手書きや口頭で管理しているケースも多く、荷待ち時間等を正確かつ継続的に把握することが難しいという課題があります。

当社はこうした課題に対し、人的な記録に依存するのではなく、テクノロジーを活用して必要なデータを継続的に把握・管理できる環境づくりが重要であると考え、現場の負担を解消すべく、トラック呼び出し＆バース管理システム「TruckCALL(TM)」に「荷待ち時間等の自動算出機能」を新たに追加しました。

※１：「物流効率化法」理解促進ポータルサイトhttps://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/(https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/)

■新機能「荷待ち時間等の自動算出機能」の概要

本機能は、「TruckCALL(TM)」で取得される車両の受付時間や呼び出し時間、荷役開始・終了時間などのデータをもとに、荷待ち時間および荷役等時間を自動で算出するものです。

本機能により、物流現場の待機状況を可視化し、荷待ち時間等の削減に向けた改善活動を支援します。

【新機能概要】

■今後の展望

- トラック受付・呼び出しから荷役完了までのデータをもとに、荷待ち時間等をワンクリックで自動算出- システム上で一元管理された荷待ち時間等のデータは、希望の期間を指定することでCSV形式でダウンロード可能- 時間帯別の平均台数や待機時間の傾向を統計グラフで把握可能。物流効率化法改正に対応したデータ分析・管理をサポート

「TruckCALL(TM)」を単なるトラックの呼び出し・管理ツールにとどめるのではなく、法改正やお客様の声に柔軟に対応しながら機能拡充を進め、ドライバーを悩ませる待機時間の削減と物流現場の生産性向上に貢献するプロダクトへと進化させてまいります。

当社はこれからも「TruckCALL(TM)」を通じて、物流現場の課題解決と業務効率化の実現に向けた価値提供を推進していきます。

■「荷待ち時間等の自動算出機能」の提供概要

■TruckCALL(TM)（トラックコール）について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46163/table/14_1_22655d70b2d689082fd35eed306ac0fd.jpg?v=202604091051 ]

LINE/電話・SMSを活用したトラックの呼び出し、受付、バース予約（順番管理）を効率化するサービス。ドライバーの待ち時間のストレスを軽減します。

■ 株式会社BRAVELOGISについて

「TruckCALL(TM)」詳細はこちら :https://truckcall.jp/

当社は、ブレイブテクノロジーグループの一員として、物流業界に特化したシステムの開発・販売を行う企業です。"ITのチカラ"で日本の物流を支えることをミッションに掲げ、物流企業やドライバーが抱える荷降ろし・配送時の待機時間や負担を軽減するソリューションを提供しています。

主なサービスには、

- TruckCALL(TM)（トラックコール）：LINE/電話・SMSを活用したトラック呼び出し＆バース管理システム- monap(TM)（モナップ）：「ながらスマホ」「ながら運転」を抑止し、事故を未然に防ぐドライバー支援アプリ

があります。

今後も、テクノロジーを通じて物流・運送業界の課題解決と安全・効率化の推進に取り組んでまいります。

■会社概要

・企業名 ： 株式会社BRAVELOGIS （ブレイブロジス）

・本店 ： 千葉県流山市おおたかの森西一丁目2番地の3

・代表者 ： 代表取締役 磯本 悟

・設立 ： 2018年9月

・事業内容 ： 物流システムの開発・販売

・公式URL ： https://bravelogis.co.jp/

・グループ会社：株式会社ブレイブテクノロジー