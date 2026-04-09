休日は「人間関係をリセット」したい。SNS疲れを感じる現代人の疲労度は平均「3.7」。60人の調査で見えた、スマホを投げ出して没頭できる“物理的封印アイテム”の正体とは？

株式会社HADO

株式会社HADO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中大雅）が運営する、消費者参加型メディア「Monita（モニタ）」は2026年4月2日に、全国の男女60人を対象に「デジタルデトックスに関する実態調査」を実施いたしました。

SNSの普及により、休日であっても絶え間なく人間関係や情報が入り込んでくる現代、多くの人が抱える「精神的消耗」と、それを打破するための「没頭の技術」についてご報告いたします。

■ 調査実施の背景

「せっかくの休日なのに、通知が鳴るたびに心がざわつく」「他人のキラキラした日常を見て、勝手に疲れを感じてしまう」。現代人にとって、スマホはもはや利便性を超え、絶え間なく他者を運び込んでくる「休まらないデバイス」と化しています。

本調査では、平日に気を遣い、常に連絡に追われている層に顕著な「人間関係をリセットしたい」という切実な欲求に着目しました。意志の力だけでは抗えないスマホ依存に対し、生活者がどのようなアイテムを用いて「静寂」と「没頭」を強制的に作り出しているのか。その実態を可視化することで、現代における健全なメンタルケアの在り方を再考します。

■ 調査結果サマリー

- 家計の防波堤ではなく「精神の防波堤」が決壊：平均疲労度は3.7（5段階）。回答者の約7割が「限界レベル（星4～5）」の疲れを感じて、休日に「誰とも喋りたくない」という防衛本能が働いている実態が判明。- 意志力ではなく「物理」で封印：プラモデル、手芸、タイムロッキングコンテナ等、「物理的にスマホを触れなくする状況」を作るアイテムが、デジタルデトックスの成功要因に。- 「シングルタスク」への強制回帰：1,000ピースの純白パズルやルービックキューブなど、脳に別の負荷（難問）を与えることで、SNSの雑念を上書きする傾向が顕著。■ 調査詳細１：疲労度3.7。「人間関係の遮断」を求める働き盛り世代

本調査では、現在の疲労度を「1：余裕がある」から「5：限界に近い」の5段階で評価。平均値は「3.7」となり、回答者の66.7％が4以上の高数値を記録しました。

ここでの「疲労」とは、肉体的な疲れ以上に、SNS等を通じた絶え間ない他者との接続による「心理的オーバーヒート」を指しています。中心層である30～40代の働き盛り世代において、通知が鳴るだけでストレスを感じ、休日に「誰とも喋りたくない」と強く願うのは、こうした情報の過剰摂取による脳の疲弊が原因であると考えられます。

■ 調査詳細２：なぜ「意志」ではなく「アイテム」が必要なのか

スマホ依存を脱却するために選ばれたアイテムには、共通する「強制力のロジック」がありました。

- 【環境による隔離】 タイムロッキングコンテナ等。意志の介在しない「物理的ロック」による強制的な隔離。- 【身体的拘束】 プラモデル（接着剤使用）や手芸。「手が汚れるためスマホに触れない」という、身体の状態をスマホ操作不能に追い込む逆転の発想。- 【認知の占有】 1,000ピースの純白ジグソーパズルや漫画。脳を高度な集中状態に置くことで、スマホの存在を忘却させる手法。■ 調査詳細３：デジタルデトックス成功者が選んだ「没頭アイテム」

「実際にスマホを封印できたもの」のエピソードからは、自分自身の感覚を取り戻そうとする切実な声が寄せられました。

■ 考察：没頭は「自分へのご褒美」ではなく「自分自身の奪還」

- 【30代男性 / プラモデル】 「接着剤で手が汚れるので物理的に触れなくなる。細いパーツを折らないよう息を止めて集中する作業は、気づけば夕食も忘れて4時間も没頭。脳の疲れが吹き飛んだ。」- 【30代男性 / 1,000ピースの純白ジグソーパズル】 「絵柄がないためピースの形だけが頼り。情報の海から離れ、ただピースをはめる手触りだけに没頭する時間は、疲弊した脳を真っさらにリセットしてくれた。」

今回の調査により、デジタルデトックスの成功は、意志の強さではなく「環境の設計」に依存していることが見えてきました。プラモデルやパズルといったアナログな趣味は、単なる暇つぶしではありません。デジタルの波に飲み込まれ、他者の目にさらされ続ける自分を、自分自身の手に取り戻すための「救済措置」であると言えます。

本当のデトックスとは、スマホを置く努力をすることではなく、スマホを置かざるを得ないほど「自分自身に集中できる相棒」を見つけることにあるのではないでしょうか。

■ 調査概要

調査内容：「デジタルデトックスに関する実態調査」

※疲労度の測定：直近1週間のSNS・人間関係における精神的ストレスを5段階（1：余裕がある ～ 5：限界に近い）で評価。

調査期間：2026年4月2日

調査対象：20～59歳の男女

有効回答数：60件

調査方法：インターネット調査

■ 株式会社HADOについて

HADOは事業づくりと事業成長を研究し続けるグロースハックカンパニーです。あらゆる事業をDXするグロースハックパートナーとして、もしくは自ら市場に切り込むインキュベーターとして、事業創出に向き合い続けています。

会社名：株式会社HADO

代表者名：田中大雅

所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町21-4 渋谷桜丘町ビル3階

設立：2020年11月6日

お問い合わせ先メールアドレス：cs@monita.online

公式サイト：https://monita.online/

【本データの引用・転載に関する条件】

本調査結果の著作権は株式会社HADOに帰属します。データを引用・転載される際は、必ず下記2点の明記をお願い申し上げます。

- 出典元として「Monita（モニタ）調べ」と明記- 公式サイト（ https://monita.online/article/8965 ）へのリンク設置