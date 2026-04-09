SaaS型SCMシステム「PlanNEL」を提供するZionexが、AIモデル開発および分析技術の専門企業であるBRFrameを買収。

ザイオネックス株式会社

ザイオネックス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：藤原 玲子、以下ザイオネックス）は、このたび韓国本社であるZionex Inc.（以下Zionex）がAIモデル開発および分析技術の専門企業であるBRFrame（以下BRFrame）を買収し、子会社化したことをお知らせいたします。

今回の取り組みは、Zionexが推進する自律型SCMの実現に向け、AIコア技術を強化するための戦略的な買収です。日本市場においても、本買収による高度な技術シナジーを活かし、企業のサプライチェーン改革を支援して参ります。

＜BRFrameを買収する背景と目的＞

近年、サプライチェーンの複雑化や急激な需要変動に対応するため、SCM領域におけるAI活用が期待されています。

ザイオネックスでは、これまでAI需要予測から販売計画、在庫計画、補充計画、供給計画までをワンストップで提供するSCMシステムとコンサルティングサービスを提供して参りましたが、データ分析から意思決定までをリアルタイムに行うために「自律型SCM」の実現を次なるビジョンとして掲げています。

今回グループに参画したBRFrameは、Microsoftのグローバルクラウドパートナーとして培ったAIプラットフォーム設計の知見と、大規模言語モデル（LLM）基盤のエージェント開発能力に優れた企業です。データ収集・前処理から推論に至るAIパイプライン全般の構築・運営に加え、IoTデータをリアルタイムに分析するエッジAI*（Edge AI）モデルの設計実績を豊富に有しています。

*エッジAI（Edge AI）：データ処理をクラウドサーバーではなくデータが実際に収集および生成されるデバイスで実行するAI技術

この知見をザイオネックスが提供するSCMシステムと統合することで、AIベースの予測および分析能力の大幅な強化に向けて推進していきます。

＜今後の展開とシステムへの技術統合＞

本買収により、ザイオネックスが提供するSCMシステムは以下の領域で進化いたします。

・データ品質の自動最適化とリアルタイム分析

AI基盤のデータ精製・分析技術を活用し、サプライチェーン計画データの品質を自動で点検・補正します。また、エッジAI技術により、データ生成現場でのリアルタイム分析が可能となり、データ転送の遅延やセキュリティの課題を緩和します。

・LLMを活用した対話型データ分析とシミュレーション

LLM基盤の自然言語処理エンジンを導入します。ユーザーが日常言語（自然言語）を用いてサプライチェーンに関するデータを分析し、計画結果の要因特定や様々なシナリオの検証を直感的に行えるよう支援します。

・マルチエージェントによる「能動型AI構造」の実現

サプライチェーンデータをリアルタイムに監視・分析し、例外事象（予期せぬ需要変動や供給リスクなど）が発生した際に、最適な対応シナリオをAIが自動で提案する「マルチエージェント基盤の能動型AI構造」を構築します。これにより、意思決定の速度と正確性を同時に高めます。

＜ザイオネックス 代表取締役 藤原 玲子のコメント＞

サプライチェーンを取り巻く環境の不確実性が高まる中、SCM業務にはこれまで以上にスピードと柔軟性が求められています。今回の買収を契機に、ZionexグループとしてAI技術をさらに強化し、日本のお客様に対しても、より高度な予測・分析・意思決定支援を提供して参ります。

■BRFrame会社概要

会社名：BRFrame

事業内容：AIプラットフォーム設計、LLM基盤エージェント開発、エッジAIモデル設計、データ分析サービス

コーポレートサイトのURL：http://www.brframe.com/

■ザイオネックス会社概要

会社名：ザイオネックス株式会社

代表取締役：藤原 玲子

本社所在地：東京都中央区日本橋箱崎町1-2 THE SHORE日本橋茅場町7階

設立日：2013年8月12日

資本金：4,501万円

事業内容：製造業ITコンサルティング。SCM（サプライチェーンマネジメント）および

PLM（プロダクトライフサイクルマネジメント）ソフトウエアの開発・販売。

コーポレートサイトのURL：https://zionex.co.jp/

PlanNELプロダクトサイトのURL：https://zionex.co.jp/lp/plannel/

SCMセミナー・イベントのURL：https://zionex.co.jp/category/seminar-scm/