「NBA docomo」アプリがNBAファンのためのカルチャーフェス「NBA House Japan」公式アプリに選定

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、ナショナル・バスケットボール・アソシエーション（以下NBA）の試合などをご視聴になれる「NBA docomo」アプリが、2026年4月25日（土）と2026年4月26日（日）の２日間にCity Circuit Tokyo Bayで初開催される、NBAファン向けの無料没入型バスケットボール体験およびファンイベント「NBA House Japan」において、公式アプリに選定されたことをお知らせします。



ドコモは、NBAの試合配信サービス「NBA docomo」を通じて、NBAの試合を日本語実況・解説付きでお届けするなど、日本のNBAファンの皆さまの観戦体験を支えてきました。今回、「NBA House Japan」公式アプリとして、イベントの公式情報に加え、参加型の投票企画や限定特典グッズ企画などを「NBA docomo」アプリ上で展開することで、NBAファンの体験価値向上に貢献してまいります。



「NBA docomo」は「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ご利用の場合、追加料金0円で※1ご利用いただけます。その他の料金プランをご利用のお客さまやドコモの回線をお持ちでないお客さまも、ご契約プラン等に応じて月額980円（税込1,078円）から※1ご視聴になれます。なお、「NBA House Japan」公式アプリ機能は、どなたでも無料でご利用いただけます。

公式アプリのダウンロードはこちら

https://nba.docomo.ne.jp/launch?utm_source=corp&utm_medium=other&utm_campaign=nbadocomo_202604_nbahousejapan2026(https://nba.docomo.ne.jp/launch?utm_source=corp&utm_medium=other&utm_campaign=nbadocomo_202604_nbahousejapan2026)

■「NBA House Japan」の概要

1 .「NBA House Japan」

「NBA House Japan」は、NBAファンが集まるカルチャーフェスです。会場では、プレーオフのパブリックビューイングをはじめ、バスケットボールの個人スキルチャレンジ（1on1、3P等）、限定グッズや限定フード、アーティストを招いたDJイベントなど、会場全体でNBAを楽しめるコンテンツが予定されています。

2. 日程

2026年4月25日（土）・4月26日(日）

各日、午前8時00分～午後9時00分

3. 会場

City Circuit Tokyo Bay（お台場・TOYOTA Arena横のサーキット場）

4. 公式サイト

https://nbaevents.nba.com/nbahousejapan

■「NBA House Japan」公式アプリの概要

「NBA docomo」アプリでは、「NBA House Japan」公式アプリとして、以下のような機能・企画を提供します。

1. NBAの公式情報をアプリ上でまとめてチェックできる

会場マップやタイムテーブルなど、「NBA House Japan」を楽しむための公式情報をアプリ上で網羅的に確認することが可能です。

2. ファン参加型企画「NBA House 投票企画（NBA FAN VOTING）」の実施

NBAファンの間で語られ続ける「永遠のテーマ」を題材に、事前の議論や投票・当日の結果発表までを楽しめる、ファンの熱量を最大化する投票企画「NBA House Japan投票企画（NBA FAN VOTING）」を実施します。バスケットボール解説者佐々木クリス氏の監修のもと、事前投票・議論を行い、3つのテーマについての投票をアプリ上で行うことができます。投票結果については、2026年4月26日(日)の会場ステージで行う、ゲストトークセッションの場にて発表予定です。

投票テーマ

- BIG3対決ーどっちが強い？：2012・2013年優勝のヒート vs 2008年優勝のセルティックス- 先にNBAチャンピオンに輝くのはどっち？：ルカ・ドンチッチ vs ケイド・カニングハム- あなたが得られるならどっちの能力が欲しい？：カリーのシュート力 vs ウェンバンヤマの身体能力

ステージ企画：トークセッション詳細

- 日程：2026年4月26日（日）12:30～13:30※ステージ開始時間は、前のプログラムの進行状況により変更となる可能性があります。- ゲスト：佐々木クリス氏、ニコラス武氏、副島淳氏- 会場：City Circuit Tokyo Bay内 屋内メインステージ3. 限定特典グッズがもらえるプレゼント企画

会場内の複数ブースに設置されたQRコードをアプリで読み取り、デジタルバッジを集めると限定グッズがもらえるプレゼント企画を実施します。デジタルバッジを全種類集め、NBA docomoブースに来訪しNBA docomoアプリ画面を提示すると限定特典グッズが進呈されます。

（限定特典）

全員：限定リストバンド（黒／赤／青から選択可能、先着1,500名/日）

デジタルバッジを集めた方の中から、NBA House Japan限定のトートバッグやクッションがもらえる機会も予定しています。

４．公式アプリのダウンロード

https://nba.docomo.ne.jp/launch?utm_source=corp&utm_medium=other&utm_campaign=nbadocomo_202604_nbahousejapan2026(https://nba.docomo.ne.jp/launch?utm_source=corp&utm_medium=other&utm_campaign=nbadocomo_202604_nbahousejapan2026)

■ 「NBA docomo」について

NBA docomoは、世界最高峰のプロバスケットボールリーグ「NBA」の試合映像や関連コンテンツを、日本国内向けに提供する株式会社NTTドコモの公式配信サービスです。レギュラーシーズンやオールスター、プレーオフなどの注目試合を、専門解説者による日本語解説・実況付きで配信しております。

サービスサイト：https://nba.docomo.ne.jp/

ドコモは本サービスを通じて、NBAファンの皆さまがより深く、よりリアルタイムにNBAを楽しめる環境づくりを推進してきました。今後も、デジタル・リアル双方での接点を広げながら、NBAファン体験のさらなる向上に取り組んでまいります。

※1 ご視聴にはご利用の携帯電話回線の料金プランに応じた、月額利用料金が必要になります。「ahamo」をご契約中の場合1,078円（税込）、その他の料金プランやドコモの回線契約がない場合2,728円（税込）、「ドコモ MAX」もしくは「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約の場合は追加料金なしでご視聴になれます。 ドコモ回線以外のお客さまが対象料金プラン（「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「ahamo」）向けの「NBA docomo」料金を適用いただくためには「NBA docomo」のお申込み時点において、対象料金プランをご契約いただいている必要があります。対象料金プランお申込み前に「NBA docomo」をご契約された場合、対象料金プランのお申込みがなされた日が属する月の翌月以降でないと、対象料金プランでの「NBA docomo」の料金の適用を受けられませんのでご注意ください。